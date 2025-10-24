ตั้งเป้าชัด! “ซุปเปอร์เล็ก” ลั่นขอล้างตา “นาบิล” ปิดบัญชีศึกไตรภาค

“ซุปเปอร์เล็ก ซุปเปอร์เล็กมวยไทย” แชมป์โลก ONE คิกบ็อกซิ่ง รุ่นฟลายเวต (125-135 ป.) เผยความต้องการอยากเปิดศึกไตรภาคกับ “นาบิล อานาน” แชมป์โลก ONE มวยไทย รุ่นแบนตัมเวต (135-145 ป.) เพื่อแก้มือจากความพ่ายแพ้อันน่าผิดหวังในไฟต์ล่าสุด
“ซุปเปอร์เล็ก” และ “นาบิล” เคยประชันฝีมือกันมาแล้ว 2 ครั้งก่อนหน้านี้ในกติกามวยไทย โดยผลัดกันแพ้ชนะมาคนละครั้ง และไฟต์ล่าสุดของทั้งคู่เกิดขึ้นในศึก ONE 172 เมื่อเดือน มี.ค. ที่ผ่านมา ซึ่งรูปเกมในวันนั้นเป็นทางด้าน “นาบิล” ที่อัด “ซุปเปอร์เล็ก” ลงไปกองนับ 8 ตั้งแต่ยกแรก ก่อนจะคุมเกมได้เหนือกว่าอย่างชัดเจนตลอดทั้ง 3 ยก จนคว้าชัยไปด้วยคะแนนเอกฉันท์
ล่าสุด “ซุปเปอร์เล็ก” ที่ปัจจุบันรั้งตำแหน่งผู้ท้าชิงอันดับ 1 ของแรงกิง ONE มวยไทย รุ่นแบนตัมเวต ได้ออกมาเปิดเผยว่าอยากจะกลับไปแก้มือ “นาบิล” อีกครั้งในศึกไตรภาค เพื่อลบล้างทุกข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นในไฟต์ที่ผ่านมา
“ถ้ามีโอกาสผมอยากกลับไปชกกับ นาบิล อีกครั้ง เพื่อพิสูจน์ให้เห็นว่าการชกมวยไม่ได้ขึ้นอยู่กับความสูง อยู่ที่ความพยายามของเราว่าจะสามารถไปได้ไกลขนาดไหน”
“ผมยังอยากชกกับ นาบิล อีกครั้ง แต่จะต้องทำให้ดีกว่าเดิม ผลจะออกมาแพ้หรือชนะผมไม่แน่ใจ แต่ผมแค่อยากกลับไปชกให้ผลงานออกมาดีกว่าไฟต์ล่าสุดที่ผมแพ้ครับ”
ศึกไตรภาคระหว่าง “ซุปเปอร์เล็ก” และ “นาบิล” จะเกิดขึ้นจริงหรือไม่ยังเป็นเรื่องที่ไม่สามารถให้คำตอบได้ แต่ที่แน่ ๆ ทั้งคู่ต่างมีคิวขึ้นชกเหมือนกันในศึกใหญ่ครั้งประวัติศาสตร์ ONE 173 ที่จะจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 16 พ.ย. 68 ณ สนาม อาริอาเกะ อารีนา กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น เริ่มเวลา 11.00 น.
โดย “ซุปเปอร์เล็ก” จะต้องเปิดฉากดวลสงครามแข้งกับ “ยูกิ โยซะ” ซูเปอร์สตาร์เจ้าถิ่น ในกติกาคิกบ็อกซิ่ง รุ่นแบนตัมเวต ขณะที่ “นาบิล” จะป้องกันเข็มขัดแชมป์โลก ONE มวยไทย รุ่นแบนตัมเวต ครั้งแรกจาก “โจนาธาน แฮ็กเกอร์ตี” แชมป์โลก ONE คิกบ็อกซิ่ง รุ่นเดียวกันจากเกาะอังกฤษ