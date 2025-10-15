อยากชนของจริง! “อัสลามจอน” ลั่นขอวัดคม “ซุปเปอร์เล็ก”

“อัสลามจอน ออร์ติคอฟ” ดาวรุ่งไร้พ่าย วัย 22 ปี จากอุซเบกิสถาน เผยเป้าหมายไฟต์ต่อไปอยากประชันฝีมือกับ “ซุปเปอร์เล็ก ซุปเปอร์เล็กมวยไทย” แชมป์โลก ONE คิกบ็อกซิ่ง รุ่นฟลายเวต (125-135 ป.) วัย 29 ปี จากบุรีรัมย์ ที่ปัจจุบันครองตำแหน่งผู้ท้าชิงอันดับ 2 ของแรงกิง ONE มวยไทย รุ่นเดียวกัน และอันดับ 5 ของแรงกิง ONE คิกบ็อกซิ่ง รุ่นแบนตัมเวต (135-145 ป.)
“อัสลามจอน” นักชกเจ้าของสัญญา ONE ฉบับที่ 29 จากเวที ONE ลุมพินี ฝากผลงานล่าสุดเอาไว้ในศึก ONE Fight Night 36 เมื่อวันเสาร์ที่ 4 ต.ค. ที่ผ่านมา ด้วยการระเบิดฟอร์มแจ่มอัด “ก้องธรณี ส.สมหมาย” ผู้ท้าชิงอันดับ 4 ของแรงกิง ONE มวยไทย รุ่นฟลายเวต จากเพชรบูรณ์ ลงไปกองนับ 8 ในยกที่ 2 ก่อนเข้าป้ายคว้าชัยไปด้วยคะแนนเอกฉันท์
ล่าสุด “อัสลามจอน” ที่ปัจจุบันครองสถิติ 23 ไฟต์ไร้พ่ายตลอดการชกระดับอาชีพ ได้เผยชื่อคู่ชกรายต่อไปที่อยากเผชิญหน้าด้วย ซึ่งนั่นก็คือนักชกระดับยอดมวยอย่าง “ซุปเปอร์เล็ก” เพื่อหวังใช้เป็นบันไดสู่การขึ้นชิงบัลลังก์ของรุ่นนี้ในอนาคต
“ผมไม่รู้ว่า ซุปเปอร์เล็ก จะทำน้ำหนักได้ไหม แต่ถ้าเขาทำได้ ก็ไม่มีเหตุผลอะไรที่ผมจะไม่สู้กับเขา เขาเป็นสุดยอดนักชก แต่ผมไม่สนหรอกว่าคู่ชกคนต่อไปจะเป็นใคร ไม่ว่าใครก็ตามที่อยู่ในแรงกิง ONE มวยไทย รุ่นฟลายเวต ผมพร้อมสู้ทุกคน เพราะผมมาที่นี่เพื่อทำความฝันให้สำเร็จ”
ทั้งนี้ “อัสลามจอน” จะได้ชกกับ “ซุปเปอร์เล็ก” สมใจปรารถนาหรือไม่? เป็นเรื่องของอนาคตที่ต้องตามลุ้นกันต่อไป แต่ที่แน่ ๆ ตอนนี้ “ซุปเปอร์เล็ก” กำลังอยู่ในช่วงเก็บตัวซ้อมโค้งสุดท้ายเพื่อเตรียมความพร้อมให้ถึงขีดสุดก่อนขึ้นชกไฟต์สำคัญพบกับ “ยูกิ โยซะ” ซูเปอร์สตาร์คิกบ็อกซิ่งแดนซามูไร ในศึกยิ่งใหญ่ครั้งประวัติศาสตร์ ONE 173 ที่จะถ่ายทอดสดจากสนามอาริอาเกะ อารีนา กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น ในวันอาทิตย์ที่ 16 พ.ย.นี้ เริ่มเวลา 11.00 น.