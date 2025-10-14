คณะผู้จัด เอสเจเอ็ม มาเก๊า โอเพ่น ร่วมต้อนรับนักกอล์ฟชั้นนำจากนานาชาติ

เดซี่ โฮ กรรมการผู้จัดการ เอสเจเอ็ม รีสอร์ท พร้อมด้วย มอก ชิ ฮัง รักษาการรองประธานสำนักงานกีฬาเขตบริหารพิเศษมาเก๊าแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน, จอห์นนี่ เซนน่า เฟอร์นันเดส ประธานสมาคมกอล์ฟมาเก๊า, แกรนท์ สแลค รองประธานกรรมการผู้บริหารและกรรมการผู้จัดการไอเอ็มจี กอล์ฟ อีเวนท์ และเดวิด รอลโล่ กรรมการผู้อํานวยการฝ่ายปฏิบัติการของเอเชียนทัวร์ ร่วมต้อนรับนักกอล์ฟระดับนานาชาติที่เข้าร่วมแข่งขันรายการ เอสเจเอ็ม มาเก๊า โอเพ่น ณ สนามมาเก๊า กอล์ฟ แอนด์ คันทรี คลับ เขตบริหารพิเศษมาเก๊าแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน เมื่อวันที่ 14 ตุลาคมที่ผ่านมา
สำหรับกอล์ฟรายการ “เอสเจเอ็ม มาเก๊า โอเพ่น” จัดขึ้นโดยความร่วมมือของ สำนักงานกีฬาเขตบริหารพิเศษมาเก๊าแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน (เอ็มเอสบี) และ เอสเจเอ็ม รีสอร์ท เอส.เอ. (เอสเจเอ็ม) ผู้สนับสนุนหลัก พร้อมด้วยไอเอ็มจี, เอเชียน ทัวร์ และสมาคมกอล์ฟมาเก๊า โดยมีเงินรางวัลให้ช่วงชิงรวม 1 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือประมาณ 32 ล้านบาท มีนักกอล์ฟฝีมือดีจากทั่วโลก 144 คน ลงแข่งขันระหว่างวันที่ 16-19 ตุลาคมนี้ นำโดย ลี เวสต์วูด อดีตมือหนึ่งของโลกจากอังกฤษ และแชมป์รายการนี้เมื่อปี 1999, จอห์น แคทลิน มือหนึ่งเอเชียน ทัวร์ ปี 2024 จากสหรัฐฯ, จาง เหลียงเหว่ย และ เหลียง เหวินชอง สองโปรกอล์ฟระดับตำนานของจีน, ไทชิ โค เจ้าของเหรียญทองบุคคลเอเชียนเกมส์ ปี 2023 จากฮ่องกง, เคลวิน ซี ไหง ผู้เล่นดาวรุ่งของมาเก๊า และรฐนน วรรณศรีจันทร์ ที่จะลงป้องกันแชมป์ในสัปดาห์นี้