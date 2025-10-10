“เอสเจเอ็ม มาเก๊า โอเพ่น” จัดกิจกรรมอุ่นเครื่องก่อนเปิดฉากดวลวงสวิง

“เอสเจเอ็ม มาเก๊า โอเพ่น” จัดกิจกรรมนำกีฬากอล์ฟเข้าสู่ชุมชนของมาเก๊า เพื่อมอบประสบการณ์ทั้งในและนอกสนามสำหรับแฟนกอล์ฟได้มีส่วนร่วมทั้งในช่วงก่อนการแข่งขันและตลอดสัปดาห์การแข่งขัน อุ่นเครื่องด้วย SJM Macao Open Community Golf Fun Day และกระทบไหล่สองโปรหนุ่มดาวรุ่งของทัวร์ในวันที่ 12 ตุลาคมนี้
เอเชียน ทัวร์ จัดการแข่งขันกอล์ฟรายการ เอสเจเอ็ม มาเก๊า โอเพ่น ซึ่งถือเป็นไฮไลท์ในปฏิทินกีฬานานาชาติของมาเก๊า และเป็นเวทีที่แสดงให้เห็นถึงศักยภาพของมาเก๊าในการเป็นเจ้าภาพจัดกีฬารายการใหญ่ระดับนานาชาติ อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมภาพลักษณ์และส่งเสริมการท่องเที่ยวของมาเก๊าในฐานะศูนย์กลางการท่องเที่ยวและการจัดกีฬาระดับโลก
โดยศึก มาเก๊า โอเพ่น หวนคืนสู่เวทีเอเชียนทัวร์อีกครั้งเมื่อปี 2023 โดยมีเอสเจเอ็ม รีสอร์ท, เอส.เอ. ผู้ให้บริการอาณาจักรโรงแรมและรีสอร์ทหรูครบวงจรของมาเก๊าเป็นผู้สนับสนุนหลัก แข่งขันที่สนามมาเก๊ากอล์ฟ แอนด์ คันทรี คลับ ระหว่างวันที่ 16-19 ตุลาคมนี้ โดยมีนักกอล์ฟชั้นนำจากทั่วโลก 144 คน เข้าร่วมแข่งขันชิงเงินรางวัลรวม 1 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือประมาณ 32 ล้านบาท
สำหรับกิจกรรมพิเศษที่ทาง เอสเจเอ็ม มาเก๊า โอเพ่น จัดขึ้นเพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการเข้าถึงกีฬากอล์ฟของคนในชุมชนทุกอาชีพทุกช่วงวัยประกอบด้วย SJM Macao Open Community Golf Fun Day ในวันที่ 12 ตุลาคม ระหว่างเวลา 11.00-18.00 น. ที่ Ponte 16 Outdoor Plaza ผู้เข้าชมสามารถทดลองเทคนิคการเล่นกอล์ฟหลากหลายรูปแบบ เช่น การพัตต์ ชิพ และไดรฟ์ จากนั้นเวลา 14.45 น. ไทชิ โค เจ้าของเหรียญทองเอเชียนเกมส์ 2023 และเคลวิน ซี ไหง โปรดาวรุ่งของมาเก๊า จะมาถ่ายทอดเทคนิคการเล่นกอล์ฟและแบ่งปันแรงบันดาลใจสู่การเป็นนักกีฬาอาชีพให้กับเยาวชนท้องถิ่นและผู้ที่สนใจอย่างใกล้ชิด
นอกจากนี้เอสเจเอ็ม มาเก๊า โอเพ่น ยังเชิญชวนโรงเรียนในท้องถิ่นเข้าร่วมกิจกรรม Golf Discovery Day และ Golf Clinic ระหว่างสัปดาห์การแข่งขัน เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้เยาวชนได้สัมผัสประสบการณ์สนุกของการแข่งขันกีฬาระดับโลก ขณะที่แฟนกอล์ฟที่เข้ามาชมการแข่งขันที่สนามยังสามารถเพลิดเพลินกับอาหารรสเลิศและกิจกรรมฟรีที่ Fan Village ซึ่งรวมถึงกิจกรรมพัตต์ เกมชิพ เกมกอล์ฟจำลอง บูธถ่ายรูป และเกมอินเทอร์แอคทีฟ “Sam the Rooster” พร้อมโอกาสลุ้นรับสินค้าสุดพิเศษในธีมต่างๆ
และเป็นครั้งแรกที่ เอเชียน ทัวร์ นำเสนอ Player Locator ช่วยให้ผู้ชมสามารถติดตามนักกอล์ฟคนโปรดได้แบบเรียลไทม์โดยการสแกนคิวอาร์โค้ดรอบสนามเพื่อเข้าถึงแผนที่แบบอินเทอร์แอคทีฟ แฟนกีฬาที่สนใจสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าเพื่อรับบัตรเข้าชมการแข่งขันกอล์ฟ เอสเจเอ็ม มาเก๊า โอเพ่น ได้ที่เว็บไซต์ www.sjmmacaoopen.com โดย 1 คนลงทะเบียนรับบัตรได้ 4 ใบ