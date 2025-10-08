เอสเจเอ็ม มาเก๊า โอเพ่น เปิดโผผู้เล่นมือดีลงประชันวงสวิง

“เอสเจเอ็ม มาเก๊า โอเพ่น” เปิดโผรายชื่อนักกอล์ฟชั้นนำจากทั่วภูมิภาคที่จะเข้าร่วมดวลวงสวิงในสัปดาห์หน้า นำโดย ลี เวสต์วูด อดีตมือหนึ่งของโลกจากอังกฤษ และ อิม ซองแจ เจ้าของสองแชมป์พีจีเอ ทัวร์ ชาวเกาหลีใต้ ขณะที่ รฐนน วรรณศรีจันทร์ โปรมือดีของไทยเตรียมลงป้องกันแชมป์ที่สนามมาเก๊ากอล์ฟ แอนด์ คันทรี คลับ ในเขตบริหารพิเศษมาเก๊าแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างวันที่ 16-19 ตุลาคมนี้
สำนักงานกีฬาเขตบริหารพิเศษมาเก๊าแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน (เอ็มเอสบี) ร่วมกับ เอสเจเอ็ม รีสอร์ท, เอส.เอ. (เอสเจเอ็ม) ผู้สนับสนุนหลัก พร้อมด้วยไอเอ็มจี, เอเชียนทัวร์ และสมาคมกอล์ฟมาเก๊า จัดการแข่งขันกอล์ฟรายการ “เอสเจเอ็ม มาเก๊า โอเพ่น” ชิงเงินรางวัลรวม 1 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือประมาณ 32 ล้านบาท โดยมีนักกอล์ฟฝีมือดีจากทั่วโลก 144 คน ร่วมชิงชัย ซึ่งรวมถึงผู้เล่นจอมแกร่งอย่าง หลี่ เฮาตง นักกอล์ฟมือหนึ่งของจีน และ ไทชิ โค โปรหนุ่มจากฮ่องกงคนแรกที่ครองแชมป์เอเชียน ทัวร์ ในปี 2023
สำหรับดาวดังของโลกอย่าง ลี เวสต์วูด อดีตมือหนึ่งของโลกจากอังกฤษ และแชมป์รายการนี้เมื่อปี 1999 จะมาพร้อมกับ ซามูเอล เวสต์วูด ลูกชายซึ่งเคยทำหน้าที่แคดดี้ให้กับเขาในรายการ เดอะ มาสเตอร์ส และไรเดอร์ คัพ โดยนักกอล์ฟหนุ่มชาวอังกฤษวัย 24 ปี เทิร์นโปรเมื่อปี 2022 และกำลังสร้างผลงานบนสังเวียนอาชีพ ซึ่งรวมถึงรายการ เอสเจเอ็ม มาเก๊า โอเพ่น ที่จะเปิดฉากการแข่งขันในสัปดาห์หน้า
นอกจากนี้ยังมีเหล่าโปรแถวหน้าของไทยอย่าง ปวิธ ตั้งกมลประเสริฐ อดีตแชมป์ปี 2016 ซึ่งเพิ่งจบอันดับ 3 ร่วมในศึกอินเตอร์เนชั่นแนล ซีรีส์ ที่อินโดนีเซีย เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมา เป็นหนึ่งในผู้เล่นที่น่าจับตามองในการเป็นนักกอล์ฟคนที่ 4 ที่สามารถครองแชมป์มาเก๊า โอเพ่น สองสมัย รวมถึง ภูมิ ศักดิ์แสนศิลป์ รองแชมป์ปี 2023 และ กัญจน์ เจริญกุล รองแชมป์ปีที่แล้ว หวังจารึกชื่อเป็นนักกอล์ฟชาวไทยคนที่ 4 ที่ชนะรายการนี้ต่อจาก ถาวร วิรัตน์จันทร์ (ปี 2009), ปวิธ ตั้งกมลประเสริฐ (ปี 2016) และ รฐนน วรรณศรีจันทร์ (ปี 2024) ขณะที่ จอห์น แคทลิน อดีตมือหนึ่งเอเชียน ทัวร์ ปี 2024 จากสหรัฐฯ ซึ่งจบอันดับ 4 ร่วมในรายการนี้เมื่อปีที่แล้ว จะกลับมาแก้มือเพื่อลุ้นตำแหน่งแชมป์ในปีนี้
ทางด้านผู้เล่นดาวรุ่งของจีนที่น่าจับตามองอีกคนคือ ติง เหวินยี่ นักกอล์ฟวัย 20 ปี ซึ่งเทิร์นโปรเมื่อปีที่แล้ว และทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมในฤดูกาลนี้ ด้วยการจบในอันดับท็อป 20 ถึง 5 รายการ โดยสมัยที่ยังเป็นนักกอล์ฟสมัครเล่นมีดีกรีเป็นถึงแชมป์เอเชีย-แปซิก อเมเจอร์ แชมเปี้ยนชิพ ปี 2024 และแชมป์ยูเอส จูเนียร์ อเมเจอร์ส ปี 2022
ขณะที่ จาง เหลียงเหว่ย และ เหลียง เหวินชอง สองโปรกอล์ฟระดับตำนานของจีน นำทัพนักกอล์ฟเจ้าถิ่นอย่าง เคลวิน ซี ไหง ผู้เล่นดาวรุ่งของมาเก๊า และแมทธิว เฉิง เจ้าของเหรียญทองแดงเอเชียนเกมส์จากฮ่องกง รวมถึง อีธาน เทียน จุน ทีมชาติฮ่องกงวัย 15 ปี และไบรอัน โอโดโวนัน โปรกอล์ฟระดับภูมิภาค เป็นสองนักกอล์ฟที่ได้สิทธิลงแข่งขันรอบทัวร์นาเมนท์ จากการจบอันดับดีสุดในรอบควอลิฟายเมื่อปลายเดือนกันยายนที่ผ่านมา