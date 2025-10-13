สองโปรดาวรุ่งร่วมกิจกรรม SJM Macao Open Community Golf Fun Day

ไทชิ โค โปรกอล์ฟชื่อดังของฮ่องกง และเคลวิน ซี ไหง นักกอล์ฟชาวมาเก๊า ร่วมถ่ายทอดประสบการณ์ให้กับแฟนกอล์ฟในกิจกรรม SJM Macao Open Community Golf Fun Day ณ Ponte 16 Outdoor Plaza ในเขตบริหารพิเศษมาเก๊า เมื่อวันที่ 12 ตุลาคมที่ผ่านมา ซึ่งเป็นกิจกรรมแบบอินเทอร์แอคทีฟเพื่อแนะนำกีฬากอล์ฟให้กับชุมชน และเพิ่มความสนใจให้กับสาธารณชน ต้อนรับการแข่งขันกอล์ฟรายการ เอสเจเอ็ม มาเก๊า โอเพ่น ที่จะมีขึ้นระหว่างวันที่ 16-19 ตุลาคมนี้
สำหรับ SJM Macao Open Community Golf Fun Day ครั้งนี้ได้รับความสนใจจากแฟนกอล์ฟเข้าร่วมกิจกรรมมากมาย ทั้งสองโปรหนุ่มได้มีปฏิสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดกับนักกอล์ฟจากโรงเรียนในท้องถิ่น แบ่งปันประสบการณ์บนเส้นทางอาชีพ และให้คำแนะนำเทคนิคการฝึกซ้อมชิพและพัตต์ซึ่งเป็นพื้นฐานของกีฬากอล์ฟ ภายในงานยังมีโซนฝึกชิพโดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมผลัดกันทดสอบความแม่นยำ โซนเล่นกอล์ฟจำลองทดสอบทักษะในสนามเสมือนจริงระดับนานาชาติและสัมผัสประสบการณ์การแข่งขันระดับมืออาชีพ
ทั้งนี้กอล์ฟรายการ เอสเจเอ็ม มาเก๊า โอเพ่น ถือเป็นไฮไลท์ในปฏิทินกีฬานานาชาติของมาเก๊า และเป็นเวทีที่แสดงให้เห็นถึงศักยภาพของมาเก๊าในการเป็นเจ้าภาพจัดกีฬารายการใหญ่ระดับนานาชาติ อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมภาพลักษณ์และส่งเสริมการท่องเที่ยวของมาเก๊าในฐานะศูนย์กลางการท่องเที่ยวและการจัดกีฬาระดับโลก