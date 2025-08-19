สองโปรดังนำทัพสู้ศึก เอสเจเอ็ม มาเก๊าฯ “รฐนน” ลงป้องกันแชมป์

ลี เวสต์วูด อดีตมือหนึ่งของโลกจากอังกฤษ และ อิม ซองแจ ผู้เล่นจากพีจีเอทัวร์ชาวเกาหลีใต้ นำทัพนักกอล์ฟมือดีของเอเชียน ทัวร์ ลงสู้ศึก เอสเจเอ็ม มาเก๊า โอเพ่น ชิงเงินรางวัลรวม 1 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือประมาณ 32 ล้านบาท ณ สนามมาเก๊า กอล์ฟ แอนด์ คันทรี คลับ ในเขตบริหารพิเศษมาเก๊าแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างวันที่ 16-19 ตุลาคมนี้ โดยมี รฐนน วรรณศรีจันทร์ โปรแถวหน้าของไทย พร้อมลงป้องกันแชมป์
สำนักงานกีฬาเขตบริหารพิเศษมาเก๊าแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน (เอ็มเอสบี) ร่วมกับ เอสเจเอ็ม รีสอร์ท, เอส.เอ. (เอสเจเอ็ม) ผู้สนับสนุนหลัก พร้อมด้วย ไอเอ็มจี, เอเชียนทัวร์ และสมาคมกอล์ฟมาเก๊า ประกาศจัดการแข่งขัน “เอสเจเอ็ม มาเก๊า โอเพ่น 2025” และได้มีงานแถลงข่าวการจัดการแข่งขันเมื่อวันที่ 18 ส.ค.ที่ผ่านมา โดยมี ซี เหลย และ มอก ชิ ฮัง รักษาการรองประธานสำนักงานกีฬาเขตบริหารพิเศษมาเก๊าแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน, เดวิด ชัม ผู้อำนวยการ เอสเจเอ็ม รีสอร์ท, เอส.เอ., จัสมิน ลิม รองประธานโกลบอล พาร์ทเนอร์ชิพส์ ไอเอ็มจี กอล์ฟ, โช มินน์ ตันท์ กรรมาธิการและซีอีโอของเอเชียนทัวร์, จอห์นนี่ เซนนา เฟอร์นันเดซ ประธานสมาคมกอล์ฟมาเก๊า, เหลียง เหวินชง โปรกอล์ฟระดับตำนานจากจีน, เคลวิน ซี ไหง นักกอล์ฟดาวรุ่งมาเก๊า และ เอดดี้ ลี ผู้จัดการทั่วไป สนามมาเก๊า กอล์ฟ แอนด์ คันทรี คลับ ร่วมเป็นประธานในงาน
ซี เหลย รักษาการรองประธานสำนักงานกีฬาเขตบริหารพิเศษมาเก๊า กล่าวว่า “นับตั้งแต่การก่อตั้งในปี 1998 กอล์ฟรายการ มาเก๊า โอเพ่น ได้เติบโตขึ้นจนกลายเป็นการแข่งขันระดับตำนานของเอเชียน ทัวร์ และยังเป็นรายการที่แสดงให้เห็นถึงศักยภาพของมาเก๊าในการเป็นเจ้าภาพจัดงานกีฬาระดับนานาชาติที่สำคัญๆ สำนักงานกีฬาจะยังคงดำเนินภารกิจเพื่อพัฒนาวัฒนธรรมกีฬาของมาเก๊า เรามุ่งหวังที่จะดึงดูดนักกีฬาและนักท่องเที่ยวมายังมาเก๊าผ่านแพลตฟอร์มกีฬานี้ และเพื่อเสริมสร้างชื่อเสียงของมาเก๊าในฐานะศูนย์กลางการท่องเที่ยวและการพักผ่อนหย่อนใจระดับโลก”
เดซี่ โฮ กรรมการผู้จัดการเอสเจเอ็ม เผยว่า “เอสเจเอ็มทุ่มเทในการสนับสนุนและพัฒนากีฬาทั้งระดับชาติและระดับท้องถิ่นมาอย่างยาวนาน และเรายังคงมุ่งมั่นที่จะส่งเสริมการบูรณาการ 'กีฬา + การท่องเที่ยว' ในมาเก๊า เราภูมิใจที่ได้เป็นผู้สนับสนุนหลักของการแข่งขัน มาเก๊า โอเพ่น ตลอดสองปีที่ผ่านมาเราได้ร่วมมือกับสำนักงานกีฬาเขตบริหารพิเศษมาเก๊า, ไอเอ็มจี, เอเชียนทัวร์ และสมาคมกอล์ฟมาเก๊า เพื่อยกระดับการแข่งขันและสร้างพลังขับเคลื่อนใหม่ๆ”
ลี เวสต์วูด อดีตแชมป์มาเก๊า โอเพ่น ปี 1999 กล่าวถึงการแข่งขันในปีนี้ว่า “ผมรู้สึกตื่นเต้นที่จะได้ลงเล่นในรายการ เอสเจเอ็ม มาเก๊า โอเพ่น ในเดือนตุลาคมนี้ ผมมีความทรงจำดีๆ จากการคว้าชัยชนะเมื่อ 26 ปีก่อน สนามแห่งนี้สามารถดึงศักยภาพที่ดีที่สุดของผมออกมาได้เสมอ ผมตั้งตารอที่จะทำผลงานให้ดีอีกครั้งในปีนี้ และหวังว่าจะคว้าแชมป์มาเก๊า โอเพ่น เป็นครั้งที่สองได้สำเร็จ”
ด้านแกรนท์ สแลค รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายกอล์ฟของไอเอ็มจี กล่าวว่า “เอสเจเอ็ม มาเก๊า โอเพ่น เป็นรายการชั้นนำของเอเชียนทัวร์ที่จัดต่อเนื่องยาวนาน ไอเอ็มจียังคงมุ่งมั่นที่จะทำงานอย่างใกล้ชิดกับพันธมิตรเพื่อยกระดับและส่งมอบประสบการณ์ให้กับผู้เล่นและผู้ชมอย่างต่อเนื่อง โดยร่วมมือกับสำนักงานกีฬาเขตบริหารพิเศษมาเก๊า, เอสเจเอ็ม, เอเชียนทัวร์ และสมาคมกอล์ฟมาเก๊า ผมขอขอบคุณทุกท่านจากหัวใจสำหรับการสนับสนุนครั้งนี้”
ขณะที่ ลี เวสต์วูด อดีตแชมป์มาเก๊า โอเพ่น ปี 1999 กล่าวถึงการแข่งขันในปีนี้ว่า “ผมรู้สึกตื่นเต้นที่จะได้ลงเล่นในรายการ เอสเจเอ็ม มาเก๊า โอเพ่น ในเดือนตุลาคมนี้ ผมมีความทรงจำดีๆ จากการคว้าชัยชนะเมื่อ 26 ปีก่อน สนามแห่งนี้สามารถดึงศักยภาพที่ดีที่สุดของผมออกมาได้เสมอ ผมตั้งตารอที่จะทำผลงานให้ดีอีกครั้งในปีนี้ และหวังว่าจะคว้าแชมป์มาเก๊า โอเพ่น เป็นครั้งที่สองได้สำเร็จ”
นอกจากนี้ยังมี รฐนน วรรณศรีจันทร์ นักกอล์ฟไทยวัย 30 ปี ที่ยืนยันพร้อมกลับมาป้องกันแชมป์ หลังทำผลงานยอดเยี่ยมด้วยการออกนำแบบม้วนเดียวจบในปี 2024 โดยกล่าวว่า “ผมรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะได้กลับมาร่วมแข่งขัน เอสเจเอ็ม มาเก๊า โอเพ่น อีกครั้ง ทัวร์นาเมนต์นี้เป็นหนึ่งในรายการโปรดของผม และตื่นเต้นมากขึ้นไปอีกที่จะได้กลับมาในฐานะแชมป์เก่าและลงแข่งขันกับนักกอล์ฟชั้นนำต่อหน้าแฟนๆ ที่มาเก๊าในเดือนตุลาคมนี้”
ส่วนการแข่งขันรอบคัดเลือกในปีนี้มีกำหนดแข่งในวันที่ 8 กันยายนนี้ ที่สนามมาเก๊า กอล์ฟ แอนด์ คันทรี คลับ เพื่อได้ลงชิงชัยลุ้นตั๋วร่วมแข่งขันรอบทัวร์นาเมนท์ในเดือนตุลาคมต่อไป นอกจากนี้กอล์ฟ เอสเจเอ็ม มาเก๊า โอเพ่น 2025 ยังมีเป้าหมายที่จะนำกีฬากอล์ฟเข้าสู่ชุมชนต่างๆ ของมาเก๊า โดยการแบ่งปันความสนุกสนานและความตื่นเต้นของกีฬากอล์ฟกับผู้คนจากทุกสาขาอาชีพและเข้าถึงผู้ชมในวงกว้างมากขึ้น