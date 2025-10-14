xs
“รฐนน” พร้อมป้องกันแชมป์ เอสเจเอ็ม มาเก๊า โอเพ่น สัปดาห์นี้

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


(จากซ้าย) ตัวแทนนักกอล์ฟชั้นนำประกอบด้วย เคลวิน ซี ผู้เล่นดาวรุ่งของมาเก๊า, หลี่ เฮาตง นักกอล์ฟมือหนึ่งของจีน, ลี เวสต์วูด อดีตมือหนึ่งของโลกจากอังกฤษ, อิม ซองแจ เจ้าของสองแชมป์พีจีเอ ทัวร์ ชาวเกาหลีใต้, ไทชิ โค เหรียญทองบุคคลเอเชียนเกมส์ปี 2023 จากฮ่องกง และรฐนน วรรณศรีจันทร์ แชมป์ปี 2024 ให้สัมภาษณ์ในงานแถลงข่าวการแข่งขันกอล์ฟรายการ เอสเจเอ็ม มาเก๊า โอเพ่น ณ สนามมาเก๊า กอล์ฟ แอนด์ คันทรี คลับ (ภาพ: Asian Tour)
ศึก “เอสเจเอ็ม มาเก๊า โอเพ่น” พร้อมเปิดฉากดวลวงสวิงชิงเงินรางวัลรวม 1 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือประมาณ 32 ล้านบาท ณ สนามมาเก๊ากอล์ฟ แอนด์ คันทรี คลับ ในเขตบริหารพิเศษมาเก๊าแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างวันที่ 16-19 ตุลาคมนี้ โดยมีเหล่านักกอล์ฟฝีมือดี 144 คน ลงชิงชัย นำโดย ลี เวสต์วูด อดีตมือหนึ่งของโลกจากอังกฤษ และ อิม ซองแจ เจ้าของสองแชมป์พีจีเอ ทัวร์ ชาวเกาหลีใต้ ขณะที่ รฐนน วรรณศรีจันทร์ หวังเรียกฟอร์มเก่งลงป้องกันแชมป์

สำนักงานกีฬาเขตบริหารพิเศษมาเก๊าแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน (เอ็มเอสบี) ร่วมกับ เอสเจเอ็ม รีสอร์ท เอส.เอ. (เอสเจเอ็ม) ผู้สนับสนุนหลัก พร้อมด้วยไอเอ็มจี, เอเชียนทัวร์ และสมาคมกอล์ฟมาเก๊า จัดการแข่งขันกอล์ฟรายการ “เอสเจเอ็ม มาเก๊า โอเพ่น” ณ สนามมาเก๊ากอล์ฟ แอนด์ คันทรี คลับ โดยเมื่อวันที่ 14 ตุลาคมที่ผ่านมา จัดให้มีกิจกรรมประชาสัมพันธ์อุ่นเครื่องก่อนที่การแข่งขันจะเปิดฉากดวลรอบแรกในวันพฤหัสบดีนี้

ลี เวสต์วูด (ภาพ: Asian Tour)
ความเคลื่อนไหวการแข่งขันล่าสุดเป็นรอบฝึกซ้อมอย่างเป็นทางการ โดย ลี เวสต์วูด อดีตมือหนึ่งของโลกจากอังกฤษ พร้อมด้วย อิม ซองแจ เจ้าของสองแชมป์พีจีเอ ทัวร์ ชาวเกาหลีใต้, หลี่ เฮาตง นักกอล์ฟมือหนึ่งของจีน, ไทชิ โค เหรียญทองบุคคลเอเชียนเกมส์ปี 2023 จากฮ่องกง, เคลวิน ซี ผู้เล่นดาวรุ่งของมาเก๊า และรฐนน วรรณศรีจันทร์ แชมป์ปี 2024 เปิดให้สื่อมวลชนสัมภาษณ์ความพร้อมก่อนลงแข่งขันที่สนามมาเก๊า กอล์ฟ แอนด์ คันทรี คลับ

ลี เวสต์วูด อดีตแชมป์มาเก๊า โอเพ่น ปี 1999 ซึ่งปีนี้มาพร้อม ซามูเอล เวสต์วูด ลูกชายวัย 24 ปี และเทิร์นโปรเมื่อปี 2022 เผยว่า “ดีใจที่ได้กลับมาเอเชียและมาเก๊าอีกครั้ง เป็นเรื่องดีที่ได้กลับมาหลังจากผ่านไป 26 ปี และลูกชายของผมก็ได้ลงเล่นในสัปดาห์นี้ นับเป็นโอกาสที่ดีสำหรับเขาที่จะได้เล่นกับผู้เล่นที่เก่งๆ สนามก็สมบูรณ์แบบมาก ผมสนุกกับการมาเอเชียล่วงหน้าเพราะได้ทดสอบการปรับตัวกับสภาพสนามและอากาศที่ร้อน สัปดาห์นี้ซามูเอลและตัวผมเองอาจจะมีความกดดันกันเองเล็กน้อยที่จะต้องเอาชนะกัน เพราะคุณพ่อไม่ชอบแพ้ลูกชาย”

อิม ซองแจ - ไทชิ โค (ภาพ: Asian Tour)
ทางด้าน รฐนน วรรณศรีจันทร์ ซึ่งปีที่แล้วออกนำแบบม้วนเดียวจบ เผยถึงการกลับมาป้องกันแชมป์ในปีนี้ว่า “ผมมีความสุขมากที่ได้กลับมาแข่งขันอีกครั้ง และได้ลงแข่งกับผู้เล่นที่แข็งแกร่งในสนามอย่าง อิม ซองแจ และไทชิ โค ปีที่แล้วเป็นประสบการณ์ที่ยอดเยี่ยมมาก และผมกำลังมีโมเมนตัมที่ดี แต่ก็ไม่อยากกดดันตัวเองมากเกินไป จะพยายามสนุกกับการแข่งขันครั้งนี้ให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้”

ทางด้านมือท็อปของเอเชียน ทัวร์ ที่จะร่วมแข่งขันในสัปดาห์นี้ อาทิ สองนักกอล์ฟอดีตมือหนึ่งของทัวร์ จากสหรัฐฯ อย่าง จอห์น แคทลิน (ปี 2024) และซีฮวาน คิม (ปี 2022) โดยแคทลิน ซึ่งจบอันดับ 4 ร่วมครั้งที่แล้ว จะกลับมาช่วงชิงตำแหน่งแชมป์ในปีนี้ ขณะที่คิมหวังแก้มือหลังไม่ผ่านตัดตัวเมื่อปีก่อน

รฐนน วรรณศรีจันทร์ ลงป้องกันแชมป์ (ภาพ: Asian Tour)
สำหรับกอล์ฟรายการ มาเก๊า โอเพ่น จัดขึ้นเป็นครั้งแรกเมื่อปี 1998 และมีผู้เล่นชั้นนำของโลกร่วมชิงชัยอย่างต่อเนื่องรวมถึงดีกรีแชมป์เมเจอร์อย่าง เออร์นี่ เอลส์, นิก ฟัลโด้, จอห์น เดลี่ และวีเจย์ ซิงห์ พร้อมกับดาวดังระดับโลกอย่าง มิเกล อังเคล จิมิเนซ, แบรนดอน เกรซ, เอียน โพลเตอร์, ลี เวสต์วูด, คอลิน มอนต์โกเมอรี่ โดยเวสต์วูด และมอนต์โกเมอรี่ ต่างเคยมาได้แชมป์รายการนี้ ขณะที่จาง เหลียงเว่ย ผู้บุกเบิกกีฬากอล์ฟในตำนานของจีนคว้าแชมป์สองสมัย

