“ดิ เบลลา” สางแค้น “พระจันทร์ฉาย” รวบบัลลังก์คิกบ็อกซิ่ง รุ่นสตรอว์เวต

ปิดฉากลงไปอย่างน่าประทับใจ สำหรับศึก ONE Fight Night 36 ที่ถ่ายทอดสดสู่แฟนกีฬาต่อสู้ใน 195 ประเทศทั่วโลก เมื่อช่วงเช้าวันเสาร์ที่ 4 ต.ค. ที่ผ่านมา ณ สนามมวยเวทีลุมพินี (รามอินทรา) โดยผลปรากฏว่า “พระจันทร์ฉาย พีเค.แสนชัย” ต้านความแข็งแกร่งของ “โจนาธาน ดิ เบลลา” ไม่ไหว พลาดทำเข็มขัดแชมป์โลก ONE คิกบ็อกซิ่ง รุ่นสตรอว์เวต (115-125 ป.) หลุดมือแบบน่าเสียดาย ขณะที่ “ก้องธรณี ส.สมหมาย” และ “จ้าวเสือใหญ่ ม.กรุงเทพธนบุรี” ต่างพยายามสู้แบบสุดความสามารถแล้ว แต่ไม่สามารถหยุดความร้อนแรงของคู่ชก ตกเป็นฝ่ายพ่ายแต้มไปทั้ง 2 คน
คู่เอก “พระจันทร์ฉาย พีเค.แสนชัย” ขึ้นสังเวียนในฐานะแชมป์โลก ONE คิกบ็อกซิ่ง รุ่นสตรอว์เวต เตรียมรั้งเข็มขัดจาก “โจนาธาน ดิ เบลลา” แชมป์โลก ONE คิกบ็อกซิ่ง รุ่นสตรอว์เวต เฉพาะกาล ตัวแทนอิตาลี-แคนาดา โดยปรากฏว่า “ดิ เบลลา” วางแผนแก้เกมมาสู้อย่างดี เดินหน้าปล่อยหมัดแลกกับ “พระจันทร์ฉาย” ได้อย่างดุเดือดแทบไม่มีเวลาได้หายใจ ครบ 5 ยก “ดิ เบลลา” เป็นฝ่ายถอนแค้นคว้าชัยไปด้วยคะแนนเอกฉันท์ ผงาดขึ้นแท่นเป็นราชันคิกบ็อกซิ่ง รุ่นสตรอว์เวต แต่เพียงผู้เดียวอย่างไร้ข้อกังขา และยังรับโบนัสกลับบ้านด้วย
คู่รอง “ออง ลา เอ็น ซาง” อดีตแชมป์โลก ONE MMA รุ่นมิดเดิลเวต (185-205 ป.) และรุ่นไลต์เฮฟวีเวต (205-225 ป.) จากเมียนมา พบกับ “เซบาซเตียน คาเดสตัม” อดีตแชมป์โลก ONE MMA รุ่นเวลเตอร์เวต (170-185 ป.) จากสวีเดน ในกติกา MMA รุ่นมิดเดิลเวต ไฟต์นี้ “ออง ลา” ขึ้นสู้เป็นไฟต์อำลาสังเวียน และอาศัยความเก๋ารัวพายุหมัดเอาชนะทีเคโอ “เซบาซเตียน” เด็ดขาดในยก 2 พร้อมพิชิตโบนัส 50,000 ดอลลาร์สหรัฐ (กว่า 1.6 ล้านบาท ตามอัตราแลกเปลี่ยนปัจจุบัน) ปิดตำนานบนเวทีอย่างยิ่งใหญ่
ด้าน “ก้องธรณี ส.สมหมาย” อันดับ 4 ของแรงกิง ONE มวยไทย รุ่นฟลายเวต รับน้องใหม่ไฟแรง “อัสลามจอน ออร์ติคอฟ” จอมบู๊ไร้พ่ายจากอุซเบกิสถาน ที่ขยับชั้นขึ้นมาโชว์ฝีมือบนเวที ONE (ใหญ่) เป็นครั้งแรก ในกติกามวยไทย รุ่นฟลายเวต โดย “ก้องธรณี” มาแบบรัดกุมเพื่อคุมเกม แต่พลาดโดนหมัดร่วงลงพื้นเสียนับ 8 ในยก 2 แม้จะเร่งเครื่องจนเกือบได้คืน แต่เมื่อครบยก กรรมการเห็นพ้องให้ “อัสลามจอน”ชนะคะแนนเอกฉันท์ ยืดไร้พ่ายไฟต์ที่ 23 ตลอดการชกอาชีพ
ขณะที่ “จ้าวเสือใหญ่ ม.กรุงเทพธนบุรี” ผู้ท้าชิงอันดับ 5 ของแรงกิง ONE มวยไทย รุ่นฟลายเวต ปะทะ “อาคีฟ กูลูซาดา” มวยหมัดจากอาเซอร์ไบจาน ในกติกามวยไทย รุ่นฟลายเวต หลังจากแลกกันดุเดือดกันในยกแรก “จ้าวเสือใหญ่” พลาดโดน “อาคีฟ” แทงเข่าเข้าปลายคางเสียนับไปก่อน ทำให้ช่วงที่เหลือนักชกขวัญใจชาวไทยพยายามเร่งเครื่องเอาคืนเต็มกำลัง แต่ไล่ไม่ทัน ครบ 3 ยก “อาคีฟ” เป็นฝ่ายชนะคะแนนเอกฉันท์ สะสมสถิติไร้พ่ายไฟต์ที่ 5 ใน ONE
สำหรับนักกีฬาที่โชว์ปิดเกมโดนใจบิ๊กบอส “ชาตรี ศิษย์ยอดธง” และคว้าโบนัสติดมือในศึกนี้มีทั้งหมด 3 คน ได้แก่ โชโสะ อิโซจิมะ, ออง ลา เอ็น ซาง และ โจนาธาน ดิ เบลลา คว้าเงินรางวัลคนละ 50,000 ดอลลาร์สหรัฐ (กว่า 1,600,000 บาท) รวมยอดกว่า 4,800,000 บาท (สี่ล้านแปดแสนบาท) ในอีเวนต์เดียว
สรุปการแข่งขันทุกคู่ศึก ONE Fight Night 36
คู่เอก โจนาธาน ดิ เบลลา (อิตาลี-แคนาดา) ชนะคะแนนเอกฉันท์ พระจันทร์ฉาย พีเค.แสนชัย (ชิงแชมป์โลก ONE คิกบ็อกซิ่ง รุ่นสตรอว์เวต 115-125 ป.)
คู่รอง ออง ลา เอ็น ซาง (เมียนมา) ชนะทีเคโอ เซบาซเตียน คาเดสตัม (สวีเดน) นาทีที่ 2:20 ของยก 2 (MMA รุ่นมิดเดิลเวต 185-205 ป.)
อัสลามจอน ออร์ติคอฟ (อุซเบกิสถาน) ชนะคะแนนเอกฉันท์ ก้องธรณี ส.สมหมาย (มวยไทย รุ่นฟลายเวต 125-135 ป.)
มานซัวร์ มาลาชิเอฟ (รัสเซีย) ชนะซับมิชชัน จาร์เร็ด บรูกส์ (สหรัฐอเมริกา) นาทีที่ 2:09 ของยก 2 (MMA รุ่นฟลายเวต 125-135 ป.)
ซานซาร์ ซาคิรอฟ (อุซเบกิสถาน) ชนะคะแนนเอกฉันท์ ฮู หยง (จีน) (MMA รุ่นฟลายเวต 125-135 ป.)
อาคีฟ กูลูซาดา (อาเซอร์ไบจาน) ชนะคะแนนเอกฉันท์ จ้าวเสือใหญ่ ม.กรุงเทพธนบุรี (มวยไทย รุ่นฟลายเวต 125-135 ป.)
ฟาบริซิโอ แอนเดรย์ (บราซิล) ชนะคะแนนเอกฉันท์ เอดูอาร์โด กรานซอตโต (บราซิล) (ปล้ำจับล็อก รุ่นเฟเธอร์เวต 145-155 ป.)
เซลีนา ฟลอเรซ (สหรัฐอเมริกา) ชนะคะแนนเอกฉันท์ มารี แมคมานามอน (สหราชอาณาจักร-ไอร์แลนด์) (มวยไทย รุ่นอะตอมเวต 105-115 ป.)
โชโสะ อิโซจิมะ (ญี่ปุ่น) ชนะทีเคโอ นิโคลัส วินญา (อาร์เจนตินา) นาทีที่ 4:19 ของยก 2 (MMA รุ่นไลต์เวต 155-170 ป.)