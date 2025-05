“ผึ้งหลวง” รับน้อง “ป้อมเพชร” ขยับขึ้นรุ่นฟลายเวตครั้งแรก ศึก ONE ลุมพินี 111

อัปดีกรีเดือดขึ้นอีกระดับในศึก ONE ลุมพินี 111 ที่จะเสิร์ฟความตื่นเต้นเร้าใจ ในวันศุกร์ที่ 6 มิ.ย.นี้ โดยจัดหนักประกบ 2 กำปั้นสายบู๊มาซัดกันในฐานะคู่รองของรายการ ระหว่าง “ผึ้งหลวง บ้านแรมบ้า” นักสู้เลือดเดือด วัย 25 ปี จากอุบลราชธานี และ “ป้อมเพชร พานทองยิม” มวยดุ วัย 26 ปี จากบุรีรัมย์ ที่ไฟต์นี้จะขยับน้ำหนักขึ้นมาชกในกติกามวยไทย รุ่นฟลายเวต (125-135 ป.) เป็นครั้งแรก“ผึ้งหลวง” ถือเป็นอีกหนึ่งนักชกฟอร์มดีที่มีแนวโน้มลุ้นคว้าสัญญา ONE จากที่เคยทำสถิติไร้พ่าย 6 ไฟต์ต่อเนื่อง ก่อนจะถูกหยุดความร้อนแรงด้วยการถูก “จ้าวเสือใหญ่ ม.กรุงเทพธนบุรี” อัดน็อกยกแรกแบบสุดช็อกในศึก ONE ลุมพินี 65 เมื่อเดือน พ.ค.67แม้ในไฟต์ถัดมา “ผึ้งหลวง” จะสามารถกลับมาเก็บชัยชนะได้อีกครั้ง แต่หลังจากนั้นเขากลับทำฟอร์มหลุดไปอีก โดยตกเป็นฝ่ายพ่ายน็อกถึง 3 ไฟต์ติดต่อกัน ซึ่งไฟต์ล่าสุดเขาถูก “นักรบ แฟร์เท็กซ์” พลิกนรกจากถูกเตะปลายคางเสียนับยกแรก กลับมาไล่ถล่มหมัดคืนจนกลับมาชนะน็อกในยกที่ 2 ในศึก ONE ลุมพินี 101 เมื่อเดือน มี.ค.ที่ผ่านมา ในครั้งนี้ เขาจึงตั้งใจมากู้ฟอร์ม โดยขอประลองฝีมือ “ป้อมเพชร” ที่ลีลาการชกเผ็ดจัดจ้านไม่แพ้ใครด้าน “ป้อมเพชร” ผ่านการขึ้นชกบนเวที ONE ลุมพินี มาแล้วทั้งหมด 7 ไฟต์ เก็บชัยชนะไปได้ 4 ครั้ง พร้อมคว้าโบนัส 3.5 แสนบาทติดมือกลับบุรีรัมย์ ไปอีกถึง 3 ครั้ง รวมเป็นเงิน 1.05 ล้านบาท (หนึ่งล้านห้าหมื่นบาท) ไม่รวมค่าตัว โดยผลงานล่าสุด “ป้อมเพชร” เปิดฉากแลกเดือดกับ “อัสลามจอน ออร์ติคอฟ” คู่ชกจากอุซเบกิสถาน อย่างเมามันตลอด 3 ยก แต่เพราะพลาดโดนอัดร่วงไปถึง 2 นับ จึงทำให้เขาต้องพ่ายไปด้วยคะแนนเอกฉันท์ ในศึก ONE ลุมพินี 88 เมื่อเดือน พ.ย. 67เดิมที “ป้อมเพชร” ที่กำลังตกอยู่ในสถานการณ์กดดันหลังสะดุดแพ้มา 2 ไฟต์ติด เคยถูกประกบให้มาพบกับ “แรมบ๊อง ส.เถระพัฒน์” มวยแกร่งจากลำพูน ในฐานะคู่เอกของศึก ONE ลุมพินี 102 เมื่อวันศุกร์ที่ 28 มี.ค.ที่ผ่านมา แต่เนื่องจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวในเมียนมาที่ส่งผลกระทบหลายพื้นที่ในประเทศไทย รวมถึงกรุงเทพมหานคร ทำให้ ONE จำเป็นต้องยกเลิกการแข่งขันศึก ONE ลุมพินี 102 เพื่อความปลอดภัยของทุกฝ่ายครั้งนี้ “ป้อมเพชร” ได้คิวใหม่ให้มาเจอกับ “ผึ้งหลวง” และเป็นการตัดสินใจขยับเพิ่มน้ำหนักขึ้นมาสู้ในรุ่นฟลายเวตเป็นครั้งแรกในรายการนี้ เพื่อท้าทายความสามารถของตัวเองและหาทางกลับมาเป็นผู้ชนะอีกครั้งเกมการชกไฟต์นี้การันตีความเดือดเต็มพิกัด เพราะต่างฝ่ายต่างพร้อมทุ่มสุดแรงเพื่อกลับมาเก็บชัยชนะให้ได้อีกครั้ง ซึ่งต้องมารอลุ้นกันว่าในตอนจบ “ผึ้งหลวง” จะสามารถคืนฟอร์มเก่งหยุดสถิติแพ้รวดไว้ที่ 3 ไฟต์ หรือจะเป็น “ป้อมเพชร” ที่ประทับตราแจ้งเกิดในรุ่นฟลายเวตได้สมความตั้งใจแฟนกีฬาชาวไทยสามารถจองบัตรเข้าชมในสนามผ่านทาง THAI TICKET MAJOR คู่แรกเริ่มเวลา 19.30 น. รับชมการถ่ายทอดสดทาง ช่อง 7HD กด 35 (ภาษาไทย) เริ่ม 20.30 น. รวมทั้งติดตามข่าวสารและความคืบหน้าของศึกนี้ได้ที่เฟซบุ๊ก ONE Championship Thailand เว็บไซต์ ONEFC.com อินสตาแกรม ONEChampTh และ TikTok ONEChampTH