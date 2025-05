เก็บอาการไม่อยู่! “จ้าวเสือใหญ่” ยิ้มแก้มปริ หลังทราบว่า “ซุปเปอร์บอน” ชื่นชอบ

“จ้าวเสือใหญ่ ม.กรุงเทพธนบุรี” กำปั้นสายคล่องจากเมืองกรุง ถึงกับเก็บอาการดีใจเอาไว้ไม่อยู่ หลังทราบว่าตนเองเป็นหนึ่งในนักมวยที่ “ซุปเปอร์บอน ซุปเปอร์บอนเทรนนิงแคมป์” แชมป์โลก ONE คิกบ็อกซิ่ง รุ่นเฟเธอร์เวต (145-155 ป.) จากพัทลุง ชื่นชอบ“จ้าวเสือใหญ่” เพิ่งประสบความสำเร็จขึ้นแท่นเป็นนักสู้จากเวที ONE ลุมพินี คนที่ 25 ที่สามารถคว้าสัญญา ONE มาครอง หลังระเบิดฟอร์มเก็บแต้มชัยที่ 7 จาก 9 ไฟต์ให้กับตัวเอง ด้วยการงัดอาวุธหลากหลาย ออกมาปิดเกมน็อก “เดนิส พูริช” นักสู้จอมเก๋า เชื้อสายบอสเนีย-แคนาดา พร้อมรับโบนัส 3.5 แสบาทติดมือกลับบ้านเป็นครั้งที่ 6 ในศึก ONE ลุมพินี 100 เมื่อเดือน มี.ค.ที่ผ่านมาด้วยลีลาการต่อสู้ที่เปี่ยมไปด้วยศิลปะแม่ไม้มวยไทยอันงดงาม “จ้าวเสือใหญ่” จึงกลายเป็นหนึ่งในนักชกที่แฟนหมัดมวยทั่วประเทศต่างชื่นชอบ ไม่เว้นแม้แต่ยอดนักชกระดับโลกอย่าง “ซุปเปอร์บอน” ที่ได้เปิดเผยด้วยตัวเองว่าเขาก็เป็นหนึ่งในแฟนคลับของ “จ้าวเสือใหญ่” เช่นกันเมื่อข่าวนี้ไปถึงหู “จ้าวเสือใหญ่” เจ้าตัวถึงกับยิ้มแก้มปริด้วยความปลื้มใจ ซึ่งงานนี้เจ้าตัวไม่รอช้า รีบอัดคลิปเปิดใจถึงความรู้สึกผ่านอินสตาแกรม sordechapant_news พร้อมสัญญาจะพัฒนาฝีมือให้แกร่งยิ่งกว่าเดิมดูคลิป “จ้าวเสือใหญ่” พูดถึง “ซุปเปอร์บอน” ได้ที่นี่“ดีใจมากเลยครับ ที่นักสู้ระดับพี่ซุปเปอร์บอน ชมผม รู้สึกไม่ธรรมดาและเป็นเกียรติมาก ผมจะต้องพัฒนาตัวเองขึ้นอีก จะพยายามชกให้สนุก และก็มีคาแรกเตอร์เป็นของตัวเองให้ได้ครับ”“ในวันที่ 7 มิ.ย.นี้ จะเป็นไฟต์แรกของผมบนเวที ONE (ใหญ่) ฝากช่วยเชียร์และเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับ”สำหรับ “จ้าวเสือใหญ่” ปัจจุบันกำลังอยู่ในช่วงเก็บตัวซ้อม เพื่อเตรียมความพร้อมให้ถึงขีดสุดก่อนขึ้นชกไฟต์แรกในฐานะนักกีฬา ONE พบกับนักสู้เจ้าของตำแหน่งผู้ท้าชิงอันดับ 4 ของแรงกิง ONE มวยไทย รุ่นฟลายเวต (125-135 ป.) อย่าง “นักรบ แฟร์เท็กซ์” ในกติกามวยไทย รุ่นฟลายเวต ในศึก ONE Fight Night 32 ที่จะถ่ายทอดสดจากสนามมวยเวทีลุมพินี (รามอินทรา) ในช่วงไพรม์ไทม์อเมริกา ซึ่งตรงกับช่วงเช้าเวลา 08:00 น. ในวันเสาร์ที่ 7 มิ.ย.68