“จ้าวเสือใหญ่” วัดใจ “สุริยันต์เล็ก” เดิมพันสัญญาสู่ระดับโลก ศึก ONE ลุมพินี 81

คลอดโปรแกรมเดือดให้แฟนมวยตาลุกวาวไม่ขาดสาย สำหรับศึกใหญ่ไตรมาส 3 ONE ลุมพินี 81 ที่จะเปิดฉากขึ้นในวันศุกร์ที่ 27 ก.ย.นี้ ที่สนามมวยเวทีลุมพินี (รามอินทรา) โดย “จ้าวเสือใหญ่ ม.กรุงเทพธนบุรี” มวยเทคนิคแน่น วัย 22 ปี จากเมืองกรุง ขอท้าวัดพลังเดือดกับ “สุริยันต์เล็ก พ.เย็นยิ่ง” จอมบู๊หมัดเขวี้ยงควาย วัย 27 ปี จากมหาสารคาม โดยเตรียมสู้กันภายใต้กติกามวยไทย พิกัดเฉพาะ (แคตช์เวต) 133 ป.“จ้าวเสือใหญ่” มีจุดขายอยู่ที่สไตล์การชกสนุกดุดัน และการออกอาวุธครบเครื่องสมฐานะเจ้าของรางวัล “นักมวยไทยที่ใช้ศิลปะยอดเยี่ยมแห่งปี 2563” โดยถึงตอนนี้เจ้าตัวฝากผลงานในศึก ONE ลุมพินี เอาไว้ที่ชนะ 4 ครั้ง และ แพ้ 2 ครั้ง พร้อมคว้าเงินรางวัลโบนัส 3.5 แสนบาท กลับบ้านได้ถึง 3 ครั้ง กลายเป็นหนึ่งในนักสู้ที่มีแฟนมวยอยากดูผลงานบนสังเวียนมากที่สุดนอกจากนั้น “จ้าวเสือใหญ่” ยังถือเป็นด่านทดสอบสำคัญของคู่ชกที่มีลุ้นได้ชก วัน แชมเปียนชิพ มาแล้วหลายราย ผ่านการปะทะฝีมือกับทั้ง “เพชรสุขุมวิท บอยบางนา” และ “ก้องธรณี ส.สมหมาย” ขณะที่ไฟต์ล่าสุดในศึก ONE ลุมพินี 65 เจ้าตัวโชว์แกร่ง จัดแพ้ครั้งแรกให้กับ “ผึ้งหลวง บ้านแรมบ้า” ได้อีก ก่อนจะได้เจอ “สุริยันต์เล็ก” อีกหนึ่งตัวเต็งที่มีลุ้นได้สัญญาสู่ระดับโลกขณะที่ “สุริยันต์เล็ก” หรือที่แฟนมวยขนานนามเขาว่าเป็น “มิสเตอร์โบนัส” จากการโชว์ผลงานต่อสู้แบบดุเดือดไม่มีคำว่าถอย สั่งสมสถิติชนะ 6 ครั้ง และแพ้ 2 พร้อมกวาดเงินรางวัลโบนัส 3.5 แสนบาท ได้ครบถ้วนทั้ง 8 ไฟต์ ที่ลงแข่งขันใน ONE ลุมพินี รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 2.8 ล้านบาท ซึ่งถือเป็นนักกีฬาที่ได้รับเงินรางวัลโบนัสมากครั้งที่สุดของรายการอยู่ในเวลานี้ล่าสุดเจ้าตัวสานฟอร์มแกร่งด้วยการถอนแค้นน็อกยกแรก “ป้อมเพชร พีเค.แสนชัย” มาได้ในศึก ONE ลุมพินี 68 เมื่อ 28 มิ.ย.ที่ผ่านมา ถือเป็นการเก็บชัยชนะ 2 ไฟต์ติดของตัวเองได้อีกครั้ง และครั้งนี้ หากเขาสยบคู่ชกไฟแรงอย่าง “จ้าวเสือใหญ่” ลงได้ นอกจากเป็นการคว้าแต้มชัย 3 ไฟต์รวดแล้ว ยังอาจส่งให้เขามีลุ้นเป็นนักกีฬารายต่อไปที่จะคว้าสัญญานักกีฬา ONE มาครองศึกนี้จึงถือเป็นการพิสูจน์ว่าระหว่าง “จ้าวเสือใหญ่” และ “สุริยันต์” ความแกร่งของใครคู่ควรได้ไปต่อในระดับโลกมากกว่ากัน ซึ่งงานนี้ทั้งคู่ต้องชนะแบบเบ็ดเสร็จเด็ดขาดด้วยการน็อกเอาต์เท่านั้น จึงจะมีโอกาสได้สัญญาที่หมายปอง แฟนมวยชาวไทยต้องรอชมห้ามกะพริบตาเด็ดขาดแฟนกีฬาชาวไทยสามารถจองบัตรเข้าชมในสนามผ่านทาง THAI TICKET MAJOR คู่แรกเริ่มเวลา 19.30 น. รับชมการถ่ายทอดสดทาง ช่อง 7HD กด 35 (ภาษาไทย) เริ่ม 20.30 น. รวมทั้งติดตามข่าวสารและความคืบหน้าของศึกนี้ได้ที่เฟซบุ๊ก ONE Championship Thailand เว็บไซต์ ONEFC.com และอินสตาแกรม ONEChampTh