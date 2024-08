อีกด่านที่ต้องฝ่า! “ชาโด้” พร้อมบู๊ “โมฮัมเหม็ด” ผู้ไร้พ่าย ศึก ONE ลุมพินี 81

อัปดีกรีความเดือดเพิ่มอีก 1 คู่ ในรายการใหญ่ประจำไตรมาส 3 ศึก ONE ลุมพินี 81 ที่จะจัดขึ้น ณ สนามมวยเวทีลุมพินี (รามอินทรา) ในวันศุกร์ที่ 27 ก.ย.67 โดยประกบ “ชาโด้ สิงห์มาวิน” นักสู้ยอดกตัญญู จากเมืองตาก พบกับ “โมฮัมเหม็ด เซียซารานี” กำปั้นไร้พ่ายจากอิหร่าน ในกติกามวยไทย รุ่นเฟเธอร์เวต (145-155 ป.)สำหรับ “ชาโด้” เจ้าของแชมป์มวยไทยเวทีราชดำเนิน ปี 2565 ข้ามฟากมาเปิดตัวครั้งแรกในศึก ONE ลุมพินี 52 เมื่อเดือน ก.พ.67 ซึ่งแม้จะประเดิมผลงานด้วยการพ่ายต่อ “มามูกา อูซูบายัน” นักชกจากรัสเซีย แต่บทเรียนจากความปราชัยในครั้งนั้น ได้กลายเป็นกุญแจสำคัญที่ช่วยให้นักชกยอดกตัญญูรายนี้ กลับมาทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมในไฟต์ต่อมา ด้วยการสาดแข้งชนะทีเคโอ “เอริค เฮเออร์” คู่ชกจากสวีเดน อย่างสุดมันในยกสุดท้าย พร้อมพิชิตโบนัสคูณสองรวม 7 แสนบาท ไปครองผลงานล่าสุดของ “ชาโด้” ในศึก ONE ลุมพินี 68 เมื่อเดือน มิ.ย.ที่ผ่านมา ยังสามารถสานต่อฟอร์มอันยอดเยี่ยมเอาไว้ได้ ด้วยการโชว์ลูกบู๊ดุดัน เดินหน้าสาดอาวุธแบบไม่หวั่นเกรงบารมี “จิมมี วีโนต์” คู่ชกยอดฝีมือชาวฝรั่งเศส เจ้าของเก้าอี้เบอร์ 4 ของแรงกิง ONE มวยไทย รุ่นเฟเธอร์เวต ในขณะนั้น จนเป็นฝ่ายเข้าวินอย่างสวยงามด้วยคะแนนเอกฉันท์ขณะที่ “โมฮัมเหม็ด เซียซารานี” คือหนึ่งในทัพนักชกต่างชาติ ที่ปรากฏตัวตั้งแต่ช่วงยุคบุกเบิกของรายการ โดยประเดิมสังเวียนครั้งแรกในศึก ONE ลุมพินี 2 เมื่อเดือน ม.ค.66 ด้วยชัยชนะเหนือ “อวตาร พีเค.แสนชัย” ก่อนจะยกระดับความร้อนแรงขึ้นด้วยการเก็บชัยรวดอีก 3 ไฟต์ติดต่อกันโดยเฉพาะผลงานล่าสุดในศึก ONE ลุมพินี 32 เมื่อเดือน ก.ย.66 ที่ช่วยสร้างชื่อให้เจ้าตัวโด่งดังไปทั่วโลก หลังระเบิดฟอร์มหักปากกาเซียนโค่นสุดยอดนักสู้ระดับตำนานอย่าง “สิทธิชัย ศิษย์สองพี่น้อง” ลงได้ในการแข่งขันกติกามวยไทยโดยไฟต์นี้ “ชาโด้” ที่เครื่องกำลังร้อน พร้อมทุ่มสุดแรงหวังสานต่อสถิติชนะรวดเป็นไฟต์ที่ 3 เพื่อมุ่งสู่ความฝันสู่การคว้าสัญญานักกีฬา ONE มาครอง แต่งานนี้ไม่ง่ายเพราะ “โมฮัมเหม็ด” เองก็ต้องการดับฮอตนักชกไทย เพื่อพาตัวเองเลื่อนชั้นขึ้นไปเฉิดฉายบนเวทีระดับโลกเช่นกัน งานนี้รับประกันความเดือดไม่แพ้คู่อื่น ๆ ในรายการแฟนกีฬาชาวไทยสามารถจองบัตรเข้าชมในสนามผ่านทาง THAI TICKET MAJOR คู่แรกเริ่มเวลา 19.30 น. รับชมการถ่ายทอดสดทาง ช่อง 7HD กด 35 (ภาษาไทย) เริ่ม 20.30 น. รวมทั้งติดตามข่าวสารและความคืบหน้าของศึกนี้ได้ที่เฟซบุ๊ก ONE Championship Thailand เว็บไซต์ ONEFC.com และอินสตาแกรม ONEChampTh