ONE ตอกย้ำเบอร์หนึ่งอาณาจักรการต่อสู้ แถลงข่าว ONE 167 คู่มวยใหญ่หยุดโลก เสาร์ที่ 8 มิ.ย.นี้

ริช แฟรงคลิน รองประธาน วัน แชมเปียนชิพ นำทัพแถลงความยิ่งใหญ่ ONE 167: ตะวันฉาย vs โจ II ที่มีคิวระเบิดศึกในประเทศไทย คัดมาเน้นๆ กับมวยใหญ่หยุดโลกทั้งหมด 10 คู่ คัดสรรนักกีฬาดังระดับซูเปอร์สตาร์-ดาวรุ่งไฟแรงมากมาย การันตีความมันตั้งแต่ต้นจนจบ พร้อมทั้งกิจกรรม Open Workout เช็กความฟิตและฝึกซ้อมโชว์สื่อมวลชน บอสใหญ่เผยมุ่งเน้นพา “ศิลปะแม่ไม้มวยไทย”ผงาด-ครองใจแฟนในตลาดกำปั้นอเมริกาอย่างต่อเนื่อง ยิงสดจากอิมแพ็ค อารีนา เมืองทองธานี ในช่วงไพรม์ไทม์อเมริกา ซึ่งตรงกับช่วงเช้าเวลา 07.00 น. ของวันเสาร์ที่ 8 มิ.ย.ของไทย ออกอากาศมากกว่า 190 ประเทศทั่วโลกโรงแรมวอลดอร์ฟ แอสโทเรีย กรุงเทพ : วัน แชมเปียนชิพ (ONE) องค์กรศิลปะการต่อสู้ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลก แถลงข่าว-ซ้อมโชว์สื่อมวลชน ศึก ONE 167: ตะวันฉาย vs โจ II ในวันพุธที่ 5 มิถุนายน 2567 โดยมีเหล่านักกีฬาระดับซูเปอร์สตาร์-ดาวรุ่งที่ลงทำการแข่งขัน รวมทั้งทัพสื่อมวลชนหลายร้อยสำนัก อินฟลูเอนเซอร์, แฟนคลับ เข้าร่วมงานมากมายริช แฟรงคลิน รองประธาน วัน แชมเปียนชิพ เปิดเผยว่า “สำหรับการแข่งขันรายการนี้ เป็นการรวมกันของนักกีฬาระดับแม่เหล็กทั้งไทย-เทศมากมาย นักมวยไทยระดับซูเปอร์สตาร์ ไม่ว่าจะเป็นตะวันฉาย พีเค.แสนชัย, รถถัง จิตรเมืองนนท์, โจ ณัฐวุฒิ, สิทธิชัย ศิษย์สองพี่น้อง ซึ่งมีแฟนคลับอยู่ทั่วโลก รอชมและนับถอยหลังสู่การแข่งขันอย่างใจจดใจจ่อ”นอกจากนี้ยังมี “ไมกี มูซูเมกี” สุดยอดนักปล้ำจับล็อกชาวอเมริกัน ที่ถูกยกให้เป็นหนึ่งในนักกีฬาปล้ำจับล็อกที่เก่งที่สุดในโลก และ “โจฮัน กาซาลี” นักมวยไทยดาวรุ่งลูกครึ่งมาเลเซีย-อเมริกัน วัย 17 ปี ที่สร้างชื่อใน ONE ลุมพินี ตั้งแต่ไฟต์เปิดตัว ด้วยการทำสถิติน็อกไวที่สุดของรายการด้วยเวลาเพียง 16 วินาที ทำให้โด่งดังชั่วข้ามคืน ก่อนจะเก็บชัยอีก 3 ไฟต์รวด จนได้เซ็นสัญญากับ ONE ด้วยวัยเพียง 16 ปี“การจัดแข่งขัน ยังมุ่งเน้นการถ่ายทอดสดในช่วงไพรม์ไทม์อเมริกาที่เป็นตลาดใหญ่ ประชากรกว่า 300 ล้านคน ถ่ายทอดสดส่งตรงความมันไปในช่วงเวลาที่มีคนดูมากที่สุด ส่งผ่านศิลปะแม่ไม้มวยไทย รวมทั้งความมันของการต่อสู้ในกติกาอื่นๆ ออกอากาศมากกว่า 190 ประเทศทั่วโลก ด้วยชื่อชั้นความเป็น ONE การันตีได้ถึงความสนุก-ดุเดือดทุกวินาทีแน่นอน”สำหรับซีรีส์ความมัน ONE 167: ตะวันฉาย vs โจ II มีคิวดวลในประเทศไทย วันเสาร์ที่ 8 มิ.ย.2567 ที่ อิมแพ็ค อารีนา เมืองทองธานี เริ่มคู่แรกเวลา 07.00 น. โดยมีการแข่งขันทั้งหมด 10 คู่ คู่เอกจะเป็นศึกสายเลือด การพบกันระหว่าง “ตะวันฉาย พีเค.แสนชัย” แชมป์โลก ONE มวยไทย รุ่นเฟเธอร์เวต (145 – 155 ป.) วัย 25 ปี ที่จะกลับมาป้องกันเข็มขัดครั้งที่ 3 เผชิญหน้ากับผู้ท้าชิงอันดับ 3 ของแรงกิง “โจ ณัฐวุฒิ” วัย 34 ปี ที่เคยปะทะเดือดกันมาแล้วในกติกาคิก บ็อกซิ่งเมื่อเดือนตุลาคมปีที่ผ่านมา ในศึก ONE Fight Night 15 ซึ่งตะวันฉายเป็นฝ่ายชนะคะแนนอย่างเอกฉันท์ ขณะที่โจ ณัฐวุฒิ สร้างความประทับใจให้กับผู้ชมอย่างมาก เพราะในครั้งนั้นลงแข่งขันในฐานะมวยแทนที่รู้ตัวล่วงหน้าไม่กี่วัน แต่สามารถต่อสู้ได้อย่างสนุกสมศักดิ์ศรี ทำให้ครั้งนี้ถือเป็นนัดล้างตา ได้พิสูจน์ฝีมือกันอีกครั้งคู่รองเป็นการกลับมาของ “ดิไอรอนแมน” รถถัง จิตรเมืองนนท์ ราชันมวยไทย รุ่นฟลายเวต (125 – 135 ป.) คืนเวที ศึกแรกของปี 2567 ในกติกาคิกบ็อกซิ่ง พบกับ “เดนิส พูริช” จอมดีเดือดจากบอสเนีย-แคนาดาขณะที่ “สิทธิชัย ศิษย์สองพี่น้อง” ตำนานคิกบ็อกซิ่งชาวไทย ขอกลับมากู้ศรัทธาแฟนมวยทั่วโลกอีกครั้ง พบกับซูเปอร์สตาร์คิกบ็อกซิ่งจากแดนซามูไร “มาซาอากิ โนอิริ” ที่จะประเดิมโชว์ฝีมือใน ONE เป็นครั้งแรก ภายใต้กติกาคิกบ็อกซิ่ง รุ่นเฟเธอร์เวต (145 – 155 ป.)ด้าน “โนแอล กรองด์ชอง” ลูกครึ่งสาวไทย-ฝรั่งเศส คว้าโอกาสครั้งสำคัญ ในการพิสูจน์ตัวเองกับนักสู้ตัวท็อปของแรงกิง อย่าง “เดนิส แซมโบอันกา” หลังจากที่ “แสตมป์ แฟร์เท็กซ์” แชมป์โลก ONE การต่อสู้แบบผสมผสาน (MMA) รุ่นอะตอมเวต (105 – 115 ป.) ประกาศถอนตัวจากอาการบาดเจ็บสำหรับคู่อื่นๆ ได้แก่ ปล้ำจับล็อก รุ่นแบนตัมเวต 135 – 145 ป.ไมกี มูซูเมกี (สหรัฐอเมริกา) พบ กาเบรียล ซูซา (บราซิล), มวยไทย รุ่นแบนตัมเวต 135 – 145 ป. เลียม แฮร์ริสัน (สหราชอาณาจักร) พบ คัตซูกิ คิตาโนะ (ญี่ปุ่น), การต่อสู้แบบผสมผสาน รุ่นไลต์เวต 155 – 170 ป. เคด รูโทโล (สหรัฐอเมริกา) พบ เบลก คูเปอร์(สหรัฐอเมริกา), การต่อสู้แบบผสมผสาน รุ่นไลต์เวต 155 – 170ป. อาเดรียน ลี (สหรัฐอเมริกา-สิงคโปร์) พบ อันโตนิโอ มัมมาเรลลา (ออสเตรเลีย) มวยไทย รุ่นฟลายเวต 125 – 135 ป. โจฮัน กาซาลี (มาเลเซีย-สหรัฐเมริกา) พบ เหงียน ตรัน ดุย งัด (เวียดนาม), การต่อสู้แบบผสมผสาน รุ่นอะตอมเวต 105 – 115 ป. อิตซูกิ ฮิราตะ (ญี่ปุ่น) พบ วิกตอเรีย ซูซา (บราซิล) และ มวยไทย รุ่นแบนตัมเวต 135 – 145 ป.โยฮัน เอสตูปินาน (โคลัมเบีย) พบ ซาเฟอร์ ซายิก (ตุรกี)สำหรับศึก ONE 167: ตะวันฉาย vs โจ II รับชมได้ทางช่อง 7HD กด 35 เริ่มเวลา 10.00 น. ส่วนเฟซบุ๊ก ONE Championship Thailand, ยูทูบ ONE Championship (บางประเทศ), Watch.ONEFC.com (บางประเทศ) จะเริ่มถ่ายทอดสดคู่แรก เวลา 07.00 น.