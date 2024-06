ONE 167 บิ๊กไฟต์ที่ห้ามพลาด / คอลัมน์ “TKO" โดย "น็อกเอาต์ แมน"

เหลือเวลาอีกไม่นานสำหรับ ONE 167 หนึ่งในไฟต์ที่ใหญ่ที่สุดประจำปี 2024 ณ อิมแพ็ค อารีนา เมืองทองธานี โดยมีคู่เอกเป็นการรีแมตช์ที่มีเข็มขัดแชมป์โลกมวยไทยเป็นเดิมพันให้ได้ลุ้น ตรงกับช่วงเช้าเวลา 07.00 น. ของวันเสาร์ที่ 8 มิถุนายนนี้ ถ่ายทอดสดทางโซเชียลมีเดียของ ONE และทางช่อง 7 เอชดี หมายเลข 35 (เริ่มถ่าย 10.00น.)ไฟต์นี้ถือเป็นหนึ่งใน "บิ๊กไฟต์" ที่ ชาตรี ศิษย์ยอดธง ประธาน วัน แชมเปียนชิพ ประกาศเอาไว้ว่าจะจัดทุกๆ 3 เดือน สลับประเทศไปเรื่อยๆ โดยคราวนี้มาถึงประเทศไทย และหลังจากนี้อีก 2 ไฟต์ จะเดินทางไปจัดที่สหรัฐอเมริกา เริ่มด้วยที่ เดนเวอร์ เดือนกันยายน และแอตแลนตา เดือนพฤศจิกายน ไม่รวมไฟต์ใหญ่ที่ ญี่ปุ่น ที่กำลังหาคิวลงอีกด้วยคู่เอกของรายการ ตะวันฉาย พีเค.แสนชัยมวยไทยยิม แชมป์โลก ONE มวยไทย รุ่นเฟเธอร์เวต กลับมาป้องกันเข็มขัดครั้งที่ 3 เผชิญหน้ากับผู้ท้าชิงอันดับ 3 ของแรงกิ้ง อย่าง "The Smoking" โจ ณัฐวุฒิ คู่ปรับเก่าที่เคยขึ้นสังเวียนบู๊แบบดุเดือดกันมาแล้วในกติกาคิกบ็อกซิ่ง เมื่อเดือนตุลาคมปีก่อนการเจอกันภาคแรกของทั้งคู่เกิดขึ้นในศึก ONE Fight Night 15 ผลปรากฏว่า “ตะวันฉาย” กับ “โจ” แลกอาวุธกันอย่างดุเด็ดเผ็ดมัน ซึ่งไฟต์ดังกล่าวหากใครยังจำกันได้ เจ้าของฉายา "The Smoking" เข้ามารับบทมวยไทย "ซุปเปอร์บอน" ที่ได้รับบาดเจ็บไฟต์ดังกล่าวต่อยกันอย่างสนุกสูสี ก่อนสุดท้ายจะเป็น ตะวันฉาย ที่เอาชนะไปด้วยคะแนนเอกฉันท์ ท่ามกลางดราม่าเล็กน้อยที่แฟนมวยบางส่วนก็มองว่า โจ ต่อยได้ดีกว่า ซึ่งก็น่าสนใจว่าการกลับมาวัดฝืมือกันอีกครั้งในรูปแบบมวยไทย บทสรุปจะเป็นอย่างไรขณะที่คู่รองประจำรายการ “ดิ ไอรอนแมน” รถถัง จิตรเมืองนนท์ เจ้าของแชมป์โลก ONE มวยไทย รุ่นฟลายเวต จะขอสลับมาโชว์ฝีมือในกติกาคิกบ็อกซิ่ง ดวลกับ เดนิส พูริช นักสู้เลือดบอสเนีย-แคนาดา ที่ได้โอกาสสู้กับนักชกขวัญใจชาวไทยสมใจอยาก หลังเรียกร้องอยากเจอมานานรถถัง เคยข้ามสายมาสู้ในกติกาคิกบ็อกซิ่งมาแล้ว 2 ไฟต์ และเก็บชัยชนะได้ทั้งหมด โดยหลังจากไฟต์ล่าสุดในศึก ONE ลุมพินี 34 ต้องพลาดแพ้ให้กับ ซุปเปอร์เล็ก เกียรติหมู่ 9 ในกติกามวยไทย ซูเปอร์ไฟต์ รอบนี้เจ้าตัวขอเก็บแต้มชัยในฐานะผู้ท้าชิงอันดับ 1 ของแรงกิ้งรุ่นนี้ในสายคิกบ็อกซิ่ง กรุยทางเพื่อไปชก "ดรีมไฟต์" กับ ทาเครุ เซกาวา ในศึกใหญ่ที่ญี่ปุ่นปลายปีนี้ ตามข่าวลือที่เคยปรากฎตามหน้าสื่ออีกคู่ที่กองเชียร์ชาวไทยห้ามพลาดเป็นการเจอกันของสองสุดยอดนักคิกบ็อกซิ่งแถวหน้า ระหว่าง สิทธิชัย ศิษย์สองพี่น้อง ตำนานคิกบ็อกซิ่งชาวไทยจะขอกู้ศรัทธากลับคืนมาอีกครั้ง โดยจะพบกับ มาซาอากิ โนอิริ นักชกซูเปอร์สตาร์จากญี่ปุ่น อดีตแชมป์ K-1 สองรุ่น ที่จะประเดิมโชว์ฝีมือใน ONE เป็นครั้งแรก ภายใต้กติกาคิกบ็อกซิ่ง รุ่นเฟเธอร์เวตส่วนอีกคู่ที่น่าสนใจคือการขึ้นสังเวียนของเด็กเนิร์ดขวัญใจแฟนมวย อย่าง ไมกี มูซูเมกี แชมป์โลกปล้ำจับล็อก รุ่นฟลายเวต ขอทำน้ำหนักขึ้นมาในรุ่นแบนตัมเวต เจอกับ กาเบรียล ซูซา คู่ปรับเก่าชาวบราซิลที่เจ้าตัวเคยเพลี่ยงพล้ำมาสมัยก่อนร่วมด้วยสาวแกร่งลูกครึ่งไทย-ฝรั่งเศส โนแอล กรองด์ชอง อาสาขัดตาทัพรับมือนักสู้สาวแดนตากาล็อก เดนิส แซมโบอันกา หลังจากที่ แสตมป์ แฟร์เท็กซ์ แชมป์โลก ONE การต่อสู้แบบผสมผสาน รุ่นอะตอมเวต ประกาศถอนตัวจากอาการบาดเจ็บที่รุนแรง ซึ่งก็น่าเสียดายสำหรับนักชกจากค่ายแฟร์เท็กซ์รายนี้ที่ชวดรับค่าตัว 10 ล้านบาท