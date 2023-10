กว่าจะมีวันนี้ไม่ง่าย “รถถัง” เปิดเคล็ดลับสู่ความสำเร็จในอาชีพนักมวย

“รถถัง” นักมวยคนดังแห่งยุคเจ้าของค่าตัว 10 ล้านบาท เผยเคล็ดลับสำคัญที่ทำให้ประสบความสำเร็จในทุกวันนี้ ชี้ถ้าไม่มีความพยายามก็จะไม่มีวันถึงเป้าหมายได้“รถถัง จิตรเมืองนนท์” แชมป์โลก ONE มวยไทย รุ่นฟลายเวต (125 - 135 ป.) ออกมาเปิดเผยเคล็ดลับสู่ความสำเร็จที่ตัวเองยึดถือปฏิบัติมาตลอด จนกลายเป็นหนึ่งในนักมวยไทยที่มีชื่อเสียงมากที่สุดในปัจจุบัน แม้ในไฟต์ล่าสุดจะทำหน้าที่สุดความสามารถแล้ว ก่อนแพ้คะแนน “ซุปเปอร์เล็ก เกียรติหมู่ 9” ในกติกามวยไทย แคตช์เวต ซูเปอร์ไฟต์ 140 ป. ศึกใหญ่ครั้งประวัติศาสตร์ ONE ลุมพินี 34 เมื่อวันศุกร์ที่ 22 ก.ย.ที่ผ่านมาโดยหลังจบไฟต์ดังกล่าว “รถถัง” ได้ออกมาโพสต์ภาพที่ถ่ายหน้าที่ทำการที่ดินจังหวัดฉะเชิงเทรา พร้อมโฉนดที่ดิน 2 แปลง รวมถึงภาพเงินก้อนใหญ่จำนวนหลายล้านบาท ผ่านทางเฟซบุ๊กส่วนตัว รถถัง จิตรเมืองนนท์ พร้อมเขียนแคปชันถึงคติประจำใจที่ตัวเองใช้ยึดถือปฏิบัติจนพุ่งชนความสำเร็จในทุกวันนี้“มีไม่กี่ข้อที่จะประสบความสำเร็จ- ทำงานหนัก- ความอดทน- การเสียสละ- ความสม่ำเสมอ- ระเบียบวินัย- ความมั่นใจในตัวเองเหนือสิ่งอื่นใดถ้าเราไม่พยายามทำสิ่งที่เรารักให้ดีเราก็จะไม่มีวันประสบความสำเร็จได้ ดังนั้นจงตั้งใจทำให้ดีที่สุดอย่าคาดหวังในสิ่งนั้นเดินไปแต่จงทำให้ดีในทุกๆวันสิ่งที่เราไม่คาดหวังอาจจะส่งให้เราประสบความสำเร็จได้เช่นผม จงมีความสุขกับการใช้ชีวิตและจงดูแลครอบครัวที่รักให้ดี เท่านี้ก็พอ 🙏🙏🤲🏻🤲🏻🇹🇭🇹🇭#ขอบคุณพ่ออ้วนแม่เอ๋นายสมจิตรพี่ชาตรีและครอบครัวแฟนและครอบครัวศรีสวัสดี สุดท้ายจะไม่มีพี่ๆแฟนๆFcผมทุกคนขอขอบคุณจากใจที่ค่อยส่งกำลังใจและซัพพอร์ต”จากนั้นได้มีบรรดาคนดัง รวมถึงเหล่าแฟนคลับของ “ดิ ไอรอน แมน” เข้ามากดไลก์และคอมเมนต์ร่วมแสดงความยินดีเป็นจำนวนมาก เช่น “อัยด้า ลูกทรายกองดิน” ภรรยาคนสวยออกมาชื่นชมสามีว่าด้าน “ตะวันฉาย พีเค.แสนชัย” แชมป์โลก ONE มวยไทย รุ่นเฟเธอร์เวต (145 - 155 ป.) ก็ไม่พลาดร่วมยินดีด้วยเช่นกันส่วนตอนนี้ “รถถัง” กำลังอยู่ในช่วงพักฟื้นร่างกายและรักษาอาการบาดเจ็บที่มือ ถ้าฟิตพร้อมเมื่อไหร่เตรียมกลับมาสร้างความบันเทิงแบบดุเดือดให้แฟนกีฬาการต่อสู้ได้รับชมกันอีกแน่นอน น่าสนใจมากว่าคู่ต่อสู้รายต่อไปที่เขาต้องปะทะด้วยจะเป็นใคร ร่วมลุ้นและคอยจับตาดูกันให้ดี