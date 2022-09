"ซุปเปอร์บอน" นำทัพ "แสตมป์-ดังก้องฟ้า" ฝ่าศึก ONE Fight Night 2 เสาร์ที่ 1 ต.ค.นี้

"ซุปเปอร์บอน สิงห์มาวิน" จับมือสองนักสู้สาวแกร่งแห่งแดนสยาม "แสตมป์ แฟร์เท็กซ์" และน้องใหม่ป้ายแดง "ดังก้องฟ้า บัญชาเมฆ" ลงสู้ศึกใหญ่ ONE Fight Night 2 ที่จะถ่ายทอดสดในช่วงไพรม์ไทม์อเมริกา ซึ่งตรงกับช่วงเช้าเวลา 7.00 น. ของวันเสาร์ที่ 1 ตุลาคม 2565 ตามเวลาประเทศไทยราชันคิกบ็อกซิ่ง รุ่นเฟเธอร์เวต "ซุปเปอร์บอน" กลับมาปฏิบัติภารกิจป้องบัลลังก์ครั้งที่สองกับผู้ท้าชิงอันดับหนึ่งของแรงกิง "ชิงกิซ อัลลาซอฟ" เจ้าของเข็มขัดแชมป์คิกบ็อกซิ่ง เวิลด์ กรังด์ปรีซ์ รุ่นเฟเธอร์เวต ปี 2564 เพื่อประกาศศักดานักชกคิกบ็อกซิ่งที่เก่งที่สุดในโลกของรุ่นนี้ โดยขึ้นป้ายเป็นคู่รองของรายการขณะที่ "แสตมป์ แฟร์เท็กซ์" ขอกลับมากู้ศรัทธาหลังโค่นบัลลังก์ตัวแม่รุ่นอะตอมเวต "แองเจลา ลี" ไม่สำเร็จ โดยลงทำหน้าที่รั้งเก้าอี้เบอร์หนึ่งของแรงกิงรุ่นนี้จากผู้ท้าชิงอันดับ 5 "จีฮิน รัดซวน" นักสู้สาวฟอร์มแรงจากมาเลเซียที่หวังขึ้นมาแย่งตำแหน่งร่วมด้วยการปรากฏตัวครั้งแรกใน ONE ของมวยไทยหญิงมาแรง "ดังก้องฟ้า บัญชาเมฆ" เด็กปั้นที่เจ้าตำนานมวยไทย "บัวขาว บัญชาเมฆ" ตั้งใจส่งเข้าประกวด โดยจะเผชิญหน้ากับคู่แข่งจอมแกร่งจากแดนน้ำหอม “อนิสสา เม็กเซน”ส่วนคู่เอกของรายการเป็นการเปิดศึกไตรภาคของราชินีรุ่นสตรอว์เวต "ซง จิง หนาน" และตัวแม่รุ่นอะตอมเวต "แองเจลา ลี" โดยมีเข็มขัดแชมป์โลก ONE รุ่นสตรอว์เวตเป็นเดิมพัน ขณะที่คู่รองอีกคู่ของรายการเป็นการเปิดศึกชิงเข็มขัดแชมป์โลก ONE เส้นแรกในกติกาปล้ำจับล็อก (Submission Grappling) รุ่นฟลายเวต ระหว่าง “ไมกี เมซูเมกี” จอมล็อกชาวมะกัน และ “เคลเบอร์ ซัวซา” จากบราซิลแฟน ๆ ติดตามการถ่ายทอดสดศึก ONE Fight Night 2 ได้ในวันเสาร์ที่ 1 ต.ค.65 ผ่านทาง watch.onefc.com , ยูทูบ ONE Championship , AIS Play (เฉพาะลูกค้า AIS) เริ่มคู่แรกเวลา 07.00 น. และทางไทยรัฐทีวี ช่อง 32 ชมย้อนหลัง เวลา 22.30 น. นอกจากนี้ ยังสามารถจองบัตรเข้าชมในสนามได้ทาง TICKETMASTER.SG โปรแกรมการแข่งขันทุกคู่ของศึก ONE Fight Night 2คู่ในรายการ-คู่เอก ซง จิง หนาน vs แองเจลา ลี (ชิงแชมป์โลก MMA รุ่นสตรอว์เวตหญิง)-คู่รอง ซุปเปอร์บอน สิงห์มาวิน vs ชิงกิซ อัลลาซอฟ (ชิงแชมป์โลก คิกบ็อกซิ่ง รุ่นเฟเธอร์เวต)-คู่รอง ไมกี มูซูเมกี vs เคลเบอร์ ซัวซา (ชิงแชมป์โลก ปล้ำจับล็อก รุ่นฟลายเวต)-แสตมป์ แฟร์เท็กซ์ vs จีฮิน รัดซวน (MMA รุ่นอะตอมเวต)-มาร์ติน เหงียน vs อิลยา เฟรย์มานอฟ (MMA รุ่นเฟเธอร์เวต)-ทิโมเฟย์ นาสติวคิน vs ฮาลิล อาเมียร์ (MMA รุ่นไลต์เวต)คู่นำเข้ารายการ-มารัต กริกอเรียน vs ไทฟุน ออสแคน (คิกบ็อกซิ่ง รุ่นเฟเธอร์เวต)-คิม แจ วุง vs ชามิล กาซานอฟ (MMA รุ่นเฟเธอร์เวต)-อนิสสา เม็กเซน vs ดังก้องฟ้า บัญชาเมฆ (มวยไทย รุ่นอะตอมเวต)-ราเดอ โอพาชิช vs จิอานนิส สโตฟอริดิส (คู่สำรอง คิกบ็อกซิ่ง เวิลด์ กรังด์ปรีซ์ รุ่นเฮฟวีเวต)