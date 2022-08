ในที่สุดเธอก็มา! "ซุปเปอร์บอน" อ้าแขนรับคำท้า "ชิงกิซ" ป้องบัลลังก์คิกบ็อกซิ่ง

ตัวพ่อคิกบ็อกซิ่งเบอร์หนึ่งของโลก "ซุปเปอร์บอน สิงห์มาวิน" ได้ฤกษ์ทำหน้าที่ป้องกันเข็มขัดแชมป์โลก ONE คิกบ็อกซิ่ง รุ่นเฟเธอร์เวต กับผู้ท้าชิง "ชิงกิซ อัลลาซอฟ" เจ้าของตำแหน่งแชมป์คิกบ็อกซิ่ง เวิลด์ กรังด์ปรีซ์ รุ่นเฟเธอร์เวต ในฐานะคู่รองของศึก ONE Fight Night 2: ซง vs แองเจลา III ที่จะถ่ายทอดสดช่วงไพรม์ไทม์อเมริกา ซึ่งตรงกับช่วงเช้าเวลา 7.00 น. ของวันเสาร์ที่ 1 ตุลาคม 2565 ตามเวลาไทยซุปเปอร์บอน ลงศึกป้องกันตำแหน่งครั้งแรกจากผู้ท้าชิง "มารัต กริกอเรียน" เมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมา โดยสามารถชนะคะแนนขาดลอย รั้งเข็มขัดสำเร็จ แถมยังขึ้นแท่นนักคิกบ็อกซิ่งเบอร์หนึ่งของโลกในรุ่นเฟเธอร์เวตโดยไม่มีข้อกังขาครั้งนี้ ซุปเปอร์บอน ได้ฤกษ์ทำหน้าที่แชมป์เป็นครั้งที่สองโดยเจอกับ "ชิงกิซ อัลลาซอฟ" ยอดฝีมือจากเบลารุส ผู้คว้าแชมป์คิกบ็อกซิ่ง เวิลด์ กรังด์ปรีซ์ รุ่นเฟเธอร์เวต และจ่อคิวซิวแชมป์จาก ซุปเปอร์บอน อยู่พักใหญ่ จนได้โอกาสลงตัวที่ศึกนี้ส่วนคู่เอกของรายการก็เดือดไม่แพ้กัน โดยเป็นการเปิดศึกภาคสามระหว่างสองตัวแม่ในสายการต่อสู้แบบผสมผสาน (MMA) "ซง จิง หนาน" เจ้าของแชมป์โลก ONE รุ่นสตรอว์เวต คนปัจจุบัน และ "แองเจลา ลี" ราชินีรุ่นอะตอมเวต ที่อาจหาญขึ้นมาเทียบชั้นรุ่นใหญ่เพื่อเป้าหมายล่าเข็มขัดเส้นที่สองนอกจากนี้ ยังมีการเปิดศึกชิงแชมป์โลก ONE ในกติกาปล้ำจับล็อก (Submission Grappling) ขึ้นเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ ONE โดยประกบคู่ "ไมกี มูซูเมกี" จอมล็อกดาวรุ่งชาวมะกัน และ "เคลเบอร์ ซัวซา" จากบราซิล โดยผู้ชนะจะได้นั่งแท่นราชันรุ่นฟลายเวตในกติกานี้ร่วมด้วยการคืนสังเวียนของสาวแกร่ง "แสตมป์ แฟร์เท็กซ์" ที่จะเผชิญหน้ากับ "จีฮิน รัดซวน" คู่แข่งฟอร์มแรงจากมาเลเซีย โดย แสตมป์ หวังคว้าชัยปั้นฟอร์มขึ้นไปรีแมตช์ชิงแชมป์โลกกับ แองเจลา อีกสักตั้งในอนาคตแฟน ๆ สามารถติดตามข่าวสารและความคืบหน้าของศึก ONE Fight Night 2: ซง vs แองเจลา III ได้ที่เฟซบุ๊ก ONE Championship Thailand และเว็บไซต์ www.onefc.com