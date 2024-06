“ตะวันฉาย” มุ่งมั่นย้ำชัย “โจ” ให้เด็ดขาด ลบคำสบประมาทแฟนมวย

“ตะวันฉาย” เล็งจัดหนักคว้าชัยซ้ำสอง “โจ” ให้เด็ดขาด สยบเสียงวิจารณ์ที่ยังข้องใจไฟต์ภาคแรก ในศึกใหญ่ ONE 167 วันเสาร์ที่ 8 มิ.ย.นี้“ตะวันฉาย พีเค.แสนชัย” แชมป์โลก ONE มวยไทย รุ่นเฟเธอร์เวต (145 - 155 ป.) วัย 25 ปี จากชลบุรี พร้อมเต็มกำลังกลับมาป้องกันเข็มขัดครั้งที่ 3 ดวลกับคู่ปรับเก่าผู้ท้าชิงอันดับ 3 ของแรงกิง “โจ ณัฐวุฒิ” นักสู้อินดี้ วัย 34 ปี จากนครราชสีมา ในฐานะคู่เอกของศึก ONE 167: ที่จะถ่ายทอดสดจากอิมแพ็ค อารีนา เมืองทองธานี ในช่วงไพรม์ไทม์อเมริกา ซึ่งตรงกับช่วงเช้าเวลา 07.00 น. ของวันเสาร์ที่ 8 มิ.ย.นี้เจ้าของฉายา “ซ้ายดารา” ก้าวขึ้นมาเป็นซูเปอร์สตาร์ของ ONE อย่างเต็มตัว ด้วยสไตล์การชกอันดุดันด้วยหัวใจมุ่งมั่นเกินร้อย ฝากผลงานสุดสวยหรูด้วยการเก็บชัยชนะได้ถึง 8 จาก 9 ไฟต์ โดยในไฟต์ล่าสุดโชว์กึ๋นเบียดชนะ “ซุปเปอร์บอน ซุปเปอร์บอนเทรนนิงแคมป์” ผู้ท้าชิงรุ่นพี่ ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ป้องกันเข็มขัดครั้งที่ 2 เอาไว้ได้ ในศึก ONE ลุมพินี 46 เมื่อช่วงปลายปีที่ผ่านมาสำหรับ “ตะวันฉาย” เคยปะทะฝีมือภาคแรกกับ “โจ” มาแล้ว ภายใต้กติกาคิกบ็อกซิ่ง ในศึก ONE Fight Night 15 เมื่อ 7 ต.ค.66 ผลปรากฏว่า “ตะวันฉาย” เดินลุยเปิดหน้าแลกอาวุธสู้กับ “โจ” ที่รับบทมวยแทน “ซุปเปอร์บอน” ได้อย่างดุเดือด ก่อนสุดท้ายจะเป็น “ตะวันฉาย” ที่ชนะไปด้วยคะแนนเอกฉันท์ น่าสนใจว่าการรีแมตช์บู๊กันในรูปแบบมวยไทย ผลจะออกมาเหมือนหรือต่างไปจากเดิมกันแน่ภาพรวมจากการเจอกันครั้งแรกที่โดนใจผู้ชมจำนวนมาก ทำให้ “ตะวันฉาย” ไม่ค่อยรู้สึกแปลกใจมากนักที่ตัวเองจะต้องโคจรมาเจอกับ “โจ” เป็นคำรบสอง โดยการกลับมารอบนี้เจ้าตัวมั่นใจว่าตัวเองมีความสมบูรณ์มากกว่าเดิม พร้อมตัดสินผลชี้ขาดให้รู้เรื่องกันไป“ผมทราบมาก่อนสักพักหนึ่งแล้วว่าต้องเจอกับ พี่โจ อีกครั้ง แต่สุดท้ายแล้วไม่ว่าผมจะต้องเจอกับใคร ผมก็เตรียมตัวดีเต็มที่เสมอ ผมรู้สึกดีตอนที่รู้ว่าจะได้ป้องกันแชมป์โลกมวยไทยพบกับ พี่โจ เพราะว่าจะได้ลบคำสบประมาทจากแฟนมวย ที่ไฟต์ก่อนผมชกคิกบ็อกซิ่งโดนวิจารณ์มาหนักไม่น้อย พี่โจบอกว่าซ้อมแค่ 3 วัน แล้วชกกับผมได้ขนาดนี้ ไฟต์นี้ผมให้เวลาซ้อม 3 เดือนเลยครับ”กลับมาเจอกันภาคสองความเดือดปะทุเพิ่มขึ้นแบบทวีคูณ เมื่อศึกนี้มีเข็มขัดมวยไทยเป็นเดิมพัน “ตะวันฉาย” จึงพร้อมนำประสบการณ์ที่เคยเจอกับ “โจ” ในครั้งแรกมาถอดบทเรียน รับมืออาวุธของอีกฝ่ายด้วยความรัดกุม เพื่อรักษาบัลลังก์แชมป์โลกให้อยู่กับตัวเองต่อไป"การสู้กันระหว่างกติกามวยไทย กับ คิกบ็อกซิ่ง ต่างกันแน่นอน มวยไทยคือทางของผม ไฟต์นี้ผมขอบ้าง ผมได้เข็มขัดแชมป์โลกมาครองแล้ว ใครก็แตะไม่ได้ ถ้าอยากได้ ก็ยากหน่อย เพราะเข็มขัดเส้นนี้ผมหวงครับ"ติดตามรับชมการถ่ายทอดสดศึก ONE 167 ผ่านทาง Watch.ONEFC.com (บางประเทศ), Facebook & YouTube ONE (บางประเทศ) เริ่มคู่แรกเวลา 07.00 น. และทางช่อง 7HD กด 35 (ภาษาไทย) รับสัญญาณสดเวลา 10.00 น. สามารถจองบัตรเข้าชมในสนามผ่านทาง THAI TICKET MAJOR