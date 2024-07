“แบล็คแพนเธอร์” ชื่อนี้การันตีว่าแจ๋ว / คอลัมน์ “TKO" โดย "น็อกเอาต์ แมน"

แบล็คแพนเธอร์ ยอดนักชกชาวไทย สามารถลบคำสบประมาท พิสูจน์ตัวคู่ควรต่อการแข่งขันบนเวทีระดับโลกได้สำเร็จ หลังโชว์ฟอร์มระดับพระกาฬ ปิดเกมน็อก อาลี ซาลโดเอฟ คู่ชกจากรัสเซีย อย่างสวยงามจากการสาดแข้งขวาเข้าเต็มขมับในช่วงต้นยกที่สอง ในศึก ONE Fight Night 23 เมื่อวันเสาร์ที่ 6 ก.ค.ที่ผ่านมาโดยถือเป็นการกลับมาขึ้นสังเวียนในรอบกว่า 9 เดือนของเจ้าตัว หลังก่อนหน้านี้ต้องพักรักษาอาการบาดเจ็บบริเวณข้อมือขวา โดยได้รับโอกาสให้ขึ้นเปิดตัวในศึก ONE Fight Night ครั้งแรก นับตั้งแต่ได้รับสัญญา ONE Championship มาเป็นเวลานานแล้วซึ่งเจ้าตัวก็ไม่ทำให้แฟนมวยทั่วประเทศต้องผิดหวัง หลังโชว์ฟอร์มหรูเผด็จศึก อาลี เจ้าของสถิติผู้ไร้พ่าย ได้อย่างหมดจดในช่วงต้นยกสอง ซึ่งเจ้าตัวได้เปิดใจเล่าถึงเหตุการณ์บนเวที และความรู้สึกหลังจากได้รับชัยชนะว่า“จังหวะที่ผมกดหมัดฮุกซ้ายได้สองนับ เป็นลูกที่ผมฝึกซ้อมทุกวันครับ ทำให้หมัดมันออกไปโดยอัตโนมัติ เลยครับ ผมก็คิดว่าจะชนะน็อกได้เลย แต่พอทำไม่ได้ผมก็กลับมาชกรัดกุมเพราะกลัวจะพลาดครับ ส่วนจังหวะน็อกในยกที่สอง ตอนนั้น อาลี เขาขยับเข้ามาต่อยซ้าย แล้วผมก็ตวัดแข้งขวาขึ้นก้านคอทันที ผมมั่นใจมากว่าเขาจะไม่ลุกขึ้นมา เพราะมันโดนเต็ม ๆ เลยครับ”“พอผู้ตัดสินยุติการชก ผมรู้สึกดีใจอย่างบอกไม่ถูกความรู้สึกมันโล่งมาก เพราะคอมเมนต์ก่อนหน้านี้มีคนสบประมาทผมเยอะ ว่าอยู่ดี ๆ ก็ได้มาชกในศึก ONE รายการใหญ่ แต่ผมก็ไม่ได้ใส่ใจอะไรมากผมไม่ค่อยสนใจคอมเมนต์เชิงลบเท่าไหร่ โฟกัสเฉพาะคนที่ให้กำลังใจผมมากกว่าครับ”อันที่จริงหลายคนอาจจะยังไม่ทราบว่า แบล็คแพนเธอร์ ได้เซ็นสัญญากับ ONE ไปก่อนหน้านี้แล้ว และกำลังรอโอกาสเหมาะสมที่จะเปิดตัว แต่เมื่อมีรายการ ONE ลุมพินี เกิดขึ้นมาภายหลัง เขาจึงได้มาชกเก็บประสบการณ์ แฟนมวยหลายรายจึงอาจไม่เข้าใจว่าทำไมเขาถึงก้าวกระโดดได้เข้าไปชกใน ONE รายการใหญ่เลยสุดท้ายเขาก็แจ้งเกิดได้อย่างน่าประทับใจ โดยไฮไลต์เด็ดในไฟต์นี้ของ แบล็คแพนเธอร์ ที่ได้รับการพูดถึงจากแฟนมวยทั่วโลก คงหนีไม่พ้นจังหวะปิดเกมที่เจ้าตัวบรรจงตวัดแข้งขวาเข้าเต็มขมับ อาลี ได้อย่างสวยงามชนิดเต็มสิบไม่หัก ซึ่งถือเป็นอาวุธที่หาได้ยาก เพราะปัจจุบันเรามักจะเป็นนักมวยใน ONE น็อกคู่แข่งด้วยหมัดเป็นส่วนมากเจ้าตัวได้เปิดเผยช็อตเด็ดดังกล่าว ว่า “ซุปเปอร์บอน ซุปเปอร์บอนเทรนนิงแคมป์” แชมป์โลก ONE คิกบ็อกซิ่ง รุ่นเฟเธอร์เวต เฉพาะกาล คือต้นฉบับของท่าเตะบันลือโลกในครั้งนี้“ลูกเตะก้านคอนี้ผมก็ซ้อมทุกวันครับ เวลาเล่นเชิงกับฝรั่งผมก็จะพยายามเตะก้านคออยู่ตลอด ผมได้ท่านี้มาจากไฟต์ที่พี่บอน ชกกับ จอร์จิโอ เปโตรเซียน ครับ ซึ่ง เปโตรเซียน เป็นมวยซ้าย แต่วันนั้นพี่บอน เขาไม่เตะซ้ายเลย พี่เขาวนออกซ้าย และเตะแต่ขวา ตวัดขึ้นก้านคออย่างเดียว”“ทางทีมงานก็เทรนให้ผมทุกวันครับว่าไฟต์นี้ผมต้องอย่าวนออกขวา ให้พยายามวนออกซ้ายเข้าไว้ ซึ่งผมก็ได้นำไฟต์นั้นของพี่บอน กับแผนที่ทีมงานวางมาให้ มาประยุกต์ใช้ในไฟต์นี้ครับ”แม้จะสามารถประเดิมชัยชนะแรกบนเวที ONE Fight Night ได้อย่างยอดเยี่ยม แต่ แบล็คแพนเธอร์ ยังทราบดีว่าตนมีจุดบกพร่องให้ต้องกลับไปทำการบ้านอีกหลายด้าน โดยเฉพาะในเรื่องของการทำน้ำหนัก ที่ทำให้เจ้าตัวต้องอดได้โบนัส 50,000 ดอลลาร์สหรัฐ หรือกว่า 1.8 ล้านบาท อย่างน่าเสียดาย แม้จะน็อกคู่แข่งได้ก็ตามนอกจากนั้นเขายังตั้งเป้าที่จะกลับมาทำผลงานให้ดียิ่งขึ้น เพื่อไล่ตามความฝันที่จะออกไปโชว์ฝีมือในเวทีต่างแดนให้ได้ในอนาคตข้างหน้า“ชัยชนะครั้งแรกของผมใน ONE Fight Night สำคัญสำหรับผมมากครับ เพราะทำให้ผมสามารถต่อยอดไปในอนาคตได้ และถึงแม้ว่าผมจะชนะในไฟต์นี้ แต่ผมก็ยังเห็นข้อผิดพลาดของตัวเองอีกเยอะ เช่นเรื่องการออกหมัดครับที่ผมยังทำได้ไม่ดีพอ และโดยเฉพาะเรื่องการทำน้ำหนักและค่าน้ำครับ ที่ผมจะต้องกลับไปทำให้ดีกว่านี้ในไฟต์ต่อไป”“เป้าหมายต่อไปผมอยากไปโชว์ฝีมือที่ต่างประเทศสักครั้งครับ เป็นความฝันของเด็กบ้านนอก อยากจะโชว์ให้โลกรู้ว่า แบล็คแพนเธอร์ มีอะไรดีบ้าง ส่วนเรื่องการเข้าแรงกิง ผมยังไม่ได้คิดถึงจุดนั้นครับ อยากจะทำผลงานให้ดีทุก ๆ ไฟต์ไปก่อนครับ”