สนุกเต็มพิกัด “ซุปเปอร์บอน” วัดแกร่ง “มารัต” นำทัพคู่มวยห้าดาวลุยศึก ONE ลุมพินี 58

พร้อมเล่นใหญ่จัดเต็มก่อนเทศกาลสงกรานต์ สัปดาห์นี้ ศึก ONE ลุมพินี 58 ขนนักสู้เกรดเอมาประชันฝีมือกันทั้งสิ้น 11 คู่ โดยมีเข็มขัดแชมป์โลกเป็นเดิมพันถึง 2 เส้น ระเบิดความมันขั้นสุดบนสังเวียนลุมพินี (รามอินทรา) พร้อมถ่ายทอดสดไปกว่า 190 ประเทศทั่วโลกคู่เอกนำรายการ “ซุปเปอร์บอน ซุปเปอร์บอนเทรนนิงแคมป์” จอมเตะก้านคอคนดัง วัย 33 ปี จากพัทลุง เปิดศึกภาคสองกับ “มารัต กริกอเรียน” จอมบู๊พลังแกร่ง วัย 32 ปี โดยมีเข็มขัดแชมป์โลก ONE คิกบ็อกซิ่ง รุ่นเฟเธอร์เวต (145-155) เฉพาะกาล ให้แย่งชิง โดยทั้งคู่เคยปะทะฝีมือกันมาแล้วสองหน ต่างผลัดกันชนะผลัดกันแพ้มาคนละหนึ่งครั้ง พร้อมแย่งชัยลุ้นโอกาสไปโค่นบัลลังก์ของแชมป์โลกคนปัจจุบัน “ชิงกิซ อัลลาซอฟ”ขณะที่คู่รองเป็นการชิงเข็มขัดคิกบ็อกซิ่ง รุ่นสตรอว์เวต (115-125 ป.) โดย “โจนาธาน ดิ เบลลา” เจ้าของบัลลังก์ไร้พ่าย วัย 27 ปี ตัวแทนอิตาลี – แคนาดา เผชิญหน้าผู้ท้าชิงสุดอันตราย “พระจันทร์ฉาย พีเค.แสนชัย” แชมป์โลกมวยไทย รุ่นเดียวกันที่ข้ามสายมาเป็นท้าชิง หวังสร้างประวัติศาสตร์เป็นแชมป์โลก ONE สองกติกาให้ได้ หลังเคยเปิดซิงคิกบ็อกซิ่งสวยเก็บชัยเหนือ “อัคราม ฮามิดี” มาแล้วร่วมด้วยศึกศักดิ์ศรียอดมวยสองยุค “น้องโอ๋ ฮาม่ามวยไทย” อดีตแชมป์โลก ONE มวยไทย รุ่นแบนตัมเวต (135-145 ป.) วัย 37 ปี จากสกลนคร พร้อมคืนสู่เส้นทางทวงบัลลังก์ เตรียมวัดพลังรุ่นน้องฟอร์มสด “กุหลาบดำ สจ.เปี๊ยกอุทัย” วัย 25 ปี จากสุรินทร์ ที่หวังสร้างชื่อและลุ้นโอกาสกลับไปลุย ONE รายการใหญ่อีกครั้ง โดยทั้งคู่จะซัดกันในกติกามวยไทย รุ่นแบนตัมเวตนอกจากนี้ แฟนกีฬาการต่อสู้จะได้รับชมความสนุกแบบเต็มอรรถรสจากนักกีฬาแถวหน้าของวงการอีกเพียบ อาทิ เสกสรร อ.ขวัญเมือง, เมืองไทย พีเค.แสนชัย , นักรบ แฟร์เท็กซ์, จ้าวเสือใหญ่ ม.กรุงเทพธนบุรี, ก้องธรณี ส.สมหมาย, ชาโด้ สิงห์มาวิน, คมเพชร แฟร์เท็กซ์, ก้องชัย ไฉนดอนเมือง, อาลีฟ ส.เดชะพันธ์ และอีกมากมาย ที่พร้อมโชว์ฝีมือเต็มที่ในวันศุกร์นี้ ให้สมกับเป็นบิ๊กไฟต์ของปีที่ทุกคนต้องจดจำไปอีกนานสำหรับศึก ONE ลุมพินี 58 ศุกร์ที่ 5 เม.ย.นี้ ถ่ายทอดสดสู่แฟน ๆ ที่รับชมในประเทศไทยโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายผ่านทางช่อง 7HD กด 35 ออกอากาศเวลา 20.30 – 23.30 น. ส่วนทางเฟซบุ๊ก ONE Championship Thailand & ยูทูบ ONE Championship (บางประเทศ) รับชมได้ตั้งแต่คู่แรกเริ่มเวลา 19.30 น. และทาง Watch.onefc.com (บางประเทศ) ออกอากาศคู่แรกจนจบการแข่งขันโปรแกรมการแข่งขันทุกคู่ศึก ONE ลุมพินี 58คู่เอก ซุปเปอร์บอน ซุปเปอร์บอนเทรนนิงแคมป์ vs มารัต กริกอเรียน (ชิงแชมป์โลก คิกบ็อกซิ่ง รุ่นเฟเธอร์เวต เฉพาะกาล)คู่รอง โจนาธาน ดิ เบลลา vs พระจันทร์ฉาย พีเค.แสนชัย (ชิงแชมป์โลก คิกบ็อกซิ่ง รุ่นสสตรอว์เวต)น้องโอ๋ ฮาม่ามวยไทย vs กุหลาบดำ สจ.เปี๊ยกอุทัย (มวยไทย รุ่นแบนตัมเวต 135 – 145 ป.)เสกสรร อ.ขวัญเมือง vs ยูทาโร อาซาฮี (มวยไทย แคตช์เวต 142 ป.)เมืองไทย พีเค.แสนชัย vs นักรบ แฟร์เท็กซ์ (มวยไทย รุ่นฟลายเวต 125 – 135 ป.)จ้าวเสือใหญ่ ม.กรุงเทพธนบุรี vs ก้องธรณี ส.สมหมาย (มวยไทย แคตช์เวต 134 ป.)ชาโด้ สิงห์มาวิน vs เอริค เฮเออร์ (มวยไทย รุ่นเฟเธอร์เวต 145 – 155 ป.)คมเพชร แฟร์เท็กซ์ vs ก้องชัย ไฉนดอนเมือง (มวยไทย แคตช์เวต 126 ป.)เจก พีค็อก vs โคเฮอิ ชินโจ (มวยไทย รุ่นแบนตัมเวต 135 – 145 ป.)อาลีฟ ส.เดชะพันธ์ vs จาง เป่ยเหมียน (คิกบ็อกซิ่ง รุ่นสตรอว์เวต 115 – 125 ป.)จูราอิ อิชิอิ vs ซาโตชิ คาตาชิมะ (มวยไทย แคตช์เวต 122 ป.)