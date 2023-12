ส่งท้ายปีแบบสวย ๆ “ตะวันฉาย-พระจันทร์ฉาย-เพชรจีจ้า” คว้าเข็มขัดให้ชาวไทย

ศึก ONE ลุมพินี 46 ระเบิดความมันสุดยิ่งใหญ่สมเป็นรายการเดือดส่งท้ายปีให้แฟนกีฬาต่อสู้ได้ลุ้นเชียร์ระทึกตลอดทั้งการแข่งขัน เมื่อค่ำคืนวันศุกร์ที่ 22 ธ.ค.ที่ผ่านมา ที่สนามมวยเวทีลุมพินี (รามอินทรา) โดยมีเหล่านักสู้ชั้นยอดบู๊กันทั้งสิ้น 11 คู่ เดินลุยโชว์ฝีมือสุดความสามารถให้ทุกคนได้ประทับใจคู่เอกไฟต์ในฝันที่ทุกคนรอคอย “ซ้ายดารา” ตะวันฉาย พีเค.แสนชัย แชมป์โลก ONE มวยไทย รุ่นเฟเธอร์เวต (145 – 155 ป.) วัย 24 ปี จากชลบุรี ได้คิวขึ้นเวทีป้องกันบัลลังก์ครั้งที่ 2 วัดฝีมือรุ่นพี่ “ซุปเปอร์บอน สิงห์มาวิน” อดีตราชันคิกบ็อกซิ่งรุ่นเดียวกัน วัย 33 ปี จากพัทลุง ที่ของัดตำราศาสตร์อาวุธทั้งแปดขึ้นมาสู้เต็มที่อีกครั้งเปิดฉากมา “ตะวันฉาย” เดินสู้รับมือ “ซุปเปอร์บอน” ที่ออกอาวุธน้อยกว่าแต่เน้นเข้าเป้าได้ดี ภาพรวมตลอดเกม ทั้งสองฝ่ายปักหลักสู้แลกอาวุธกันทีต่อทีแบบสุดมันทั้ง เท้า เข่า ศอก ไม่มีใครยอมใคร พร้อมชิงไหวชิงพริบกันอย่างสนุก จบครบ 5 ยก “ตะวันฉาย” เป็นฝ่ายชนะคะแนนเสียงข้างมาก ป้องกันบัลลังก์เอาไว้ได้อีกครั้ง เข็มขัดไม่เปลี่ยนมือด้านคู่รองของรายการ “โจเซฟ ลาซิรี” แชมป์โลก ONE มวยไทย รุ่นสตรอว์เวต (115 – 125 ป.) วัย 32 ปี จากอิตาลี เปิดศึกรวบบัลลังก์ “พระจันทร์ฉาย พีเค.แสนชัย” แชมป์โลก ONE มวยไทย รุ่นสตรอว์เวต เฉพาะกาล วัย 29 ปี ที่กลับมาแย่งเข็มขัดคืน หลังจากที่นักชกขวัญใจคนไทย พลาดท่าแพ้เสียเข็มขัดในการเจอกันครั้งแรกเมื่อ พ.ค.65ออกสตาร์ตเกม “พระจันทร์ฉาย” เปิดโหมดลุยแหลกเดินเข้าลุยใส่ “โจเซฟ” ที่เดินขยับเข้าแลกไม่ยอมกัน ก่อนถึงช่วงกลางยก “พระจันทร์ฉาย” มาได้จังหวะฟันศอกซ้ายคมกริบเข้าปลายคาง “โจเซฟ” ร่วงหน้าคว่ำฝืนลุกขึ้นยืนไม่ไหว ใช้เวลาปิดเกมไวเพียง 1:28 นาทีของยกแรก จัดการถอนแค้นกระชากเข็มขัดแชมป์โลกกลับมาพาดบ่าได้สำเร็จ รวมถึงคว้าโบนัส 50,000 ดอลลาร์สหรัฐ (กว่า 1.7 ล้านบาท) ไปครองได้อีกด้วยขณะที่ “เดอะควีน” เพชรจีจ้า ลูกเจ้าพ่อโรงต้ม นักชกสาวแกร่ง วัย 21 ปี จากชลบุรี วัดพลังหมัด “อนิสสา เม็กเซน” คู่ชกสายแข็งจากฝรั่งเศส วัย 35 ปี โดยมีเข็มขัดแชมป์โลก ONE คิกบ็อกซิ่ง รุ่นอะตอมเวต เฉพาะกาล (105 – 115 ป.) เป็นเดิมพันเสียงระฆังยกแรกดังขึ้น “เพชรจีจ้า” เดินหน้าสู้ “อนิสสา” ไม่มีเกรงบารมีตัวแม่คิกบ็อกซิ่ง ตอดเก็บแต้มด้วยอาวุธจะแจ้งและแม่นยำ และเน้นความหลากหลายทั้งแข้ง-เข่าโจมตี จนอีกฝ่ายดูแผ่วในช่วงท้ายอย่างเห็นได้ชัด ครบ 5 ยก “เพชรจีจ้า” เป็นฝ่ายชนะคะแนนเอกฉันท์ นั่งแท่นแชมป์โลก ONE คิกบ็อกซิ่ง รุ่นอะตอมเวต เฉพาะกาล สำเร็จ พร้อมสร้างสถิติไม่แพ้ใคร 5 ไฟต์ติดต่อกันในปีนี้ด้าน “เสกสรร อ.ขวัญเมือง” ยังบู๊เดือดระห่ำสมฉายา “คนไม่ยอมคน” ทำเอาคนดูลุ้นใจหายใจคว่ำตั้งแต่ยกแรกยันยกสุดท้าย จบ 3 ยก กรรมการชูมือให้ “เสกสรร” ชนะคะแนนเอกฉันท์ “ริเวอร์ แดซ” คว้าชัยไฟต์ที่ 8 ของปีสำเร็จขณะที่ “เสือแบล็ค ท.พราน49” ความหวังนักสู้ชาวกะเหรี่ยงปิดเกมไว “เคร็ก โคกลีย์” ตั้งแต่ยกแรก รับโชคสองชั้น เก็บโบนัส 3.5 แสนบาท 4 ไฟต์ติดและพิชิตสัญญานักกีฬา ONE มูลค่า 100,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ (ราว 3.7 ล้านบาท) ได้ตามตั้งใจ กลายเป็นนักกีฬาคนที่ 10 จาก ONE ลุมพินี ที่ได้ไปล่าฝันในเวทีระดับโลกขณะที่ “น้องโอ๋ ฮาม่ามวยไทย” อดีตแชมป์โลก ONE มวยไทย รุ่นแบนตัมเวต (135 - 145 ป.) พลาดท่าถูกคู่แข่งฟอร์มสด “นิโค คาร์ริลโล” จากสกอตแลนด์ น็อกด้วยศอกแบบช็อกคนดูในยกสอง ส่งให้อีกฝ่ายคว้าโบนัสกลับไป 3.5 แสนบาท#แจกสะใจ 8 นักกีฬาฟอร์มแจ่มรับโบนัสส่งท้ายปีนักกีฬาทุกคนที่ได้ขึ้นเวทีในค่ำคืนนี้ ต่างปล่อยอาวุธฟาดฟันกันอย่างสุดความสามารถ สร้างความบันเทิงเร้าใจได้ตลอดการแข่งขันสมราคาบิ๊กไฟต์ส่งท้ายปี 2566 โดยมีนักกีฬา 8 ราย โชว์ผลงานโดนใจ “บิ๊กบอส” ชาตรี ศิษย์ยอดธง จึงเบิกงบแจกโบนัสพิเศษให้ไม่อั้น รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 3.15 ล้านบาท (สามล้านหนึ่งแสนห้าหมื่นบาท)1. สุริยันต์เล็ก พ.เย็นยิ่ง (โบนัส 3.5 แสนบาท)2. ช่อฟ้า ท.แสงเทียนน้อย (โบนัส 3.5 แสนบาท)3. เสือแบล็ค ท.พราน49 (โบนัส 3.5 แสนบาท + สัญญา ONE 3.7 ล้านบาท)4. จ้าวเสือใหญ่ ส.เดชะพันธ์ (โบนัส 3.5 แสนบาท)5. เพชรสุขุมวิท บอยบางนา (โบนัส 3.5 แสนบาท)6. กุหลาบดำ สจ.เปี๊ยกอุทัย (โบนัส 3.5 แสนบาท)7. นิโค คาร์ริลโล (โบนัส 3.5 แสนบาท)8. พระจันทร์ฉาย พีเค.แสนชัย (โบนัส 1.75 ล้านบาท)สรุปผลการแข่งขันทุกคู่ศึก ONE ลุมพินี 46- คู่เอก ตะวันฉาย พีเค.แสนชัย ชนะคะแนนเสียงข้างมาก ซุปเปอร์บอน สิงห์มาวิน (ชิงแชมป์โลก มวยไทย รุ่นเฟเธอร์เวต 145 – 155 ป.)- คู่รอง พระจันทร์ฉาย พีเค.แสนชัย ชนะน็อก โจเซฟ ลาซิรี นาทีที่ 1:28 ของยกแรก (ชิงแชมป์โลก มวยไทย รุ่นสตรอว์เวต 115 – 125 ป.)- เพชรจีจ้า ลูกเจ้าพ่อโรงต้ม ชนะคะแนนเอกฉันท์ อนิสสา เม็กเซน (ชิงแชมป์โลก คิกบ็อกซิ่ง รุ่นอะตอมเวต เฉพาะกาล 105 – 115 ป.)- นิโค คาร์ริลโล ชนะน็อก น้องโอ๋ ฮาม่ามวยไทย นาทีที่ 1:28 ของยกสอง (มวยไทย รุ่นแบนตัมเวต 135 – 145 ป.)- เสกสรร อ.ขวัญเมือง ชนะคะแนนไม่เอกฉันท์ ริเวอร์ แดซ (มวยไทย แคตช์เวต 140 ป.)- นาบิล อานาน ชนะคะแนนเอกฉันท์ เมืองไทย พีเค.แสนชัย (มวยไทย แคตช์เวต 136 ป.)- กุหลาบดำ สจ.เปี๊ยกอุทัย ชนะน็อก ฟาริยา อามินิปัวร์ นาทีที่ 2:51 ของยกแรก (มวยไทย รุ่นแบนตัมเวต 135 – 145 ป.)- จ้าวเสือใหญ่ ส.เดชะพันธ์ ชนะคะแนนเสียงข้างมาก เพชรสุขุมวิท บอยบางนา (มวยไทย รุ่นฟลายเวต 125 – 135 ป.)- เสือแบล็ค ท.พราน49 ชนะน็อก เคร็ก โคกลีย์ นาทีที่ 2:15 ของยกแรก (มวยไทย รุ่นแบนตัมเวต 135 – 145 ป.)- ช่อฟ้า ท.แสงเทียนน้อย ชนะน็อก เอซากุ โอกาซาวาระ นาทีที่ 0:57 ของยกสอง (มวยไทย แคตช์เวต 132 ป.)- สุริยันต์เล็ก พ.เย็นยิ่ง ชนะน็อก ยอดกฤษดา ส.สมหมาย นาทีที่ 0:15 ของยกสอง (มวยไทย แคตช์เวต 132 ป.)