ความมันส์ส่งท้ายปี / ลักษมณ์ นันทิวัชรินทร์

ด่านสำคัญ “เสือแบล็ค” เดินหน้าชน “เคร็ก” ลุ้นไร้พ่าย 4 ไฟต์ติดศึก ONE ลุมพินี 46

“เสือแบล็ค” ใส่เกียร์เดินหน้าลุยต่อเนื่องส่งท้ายปีดวลงานยาก “เคร็ก” ดีกรีแชมป์ Road to ONE UK ลุ้นล่าแต้มชัยไฟต์ที่ 4 ประดับบารมี ในศึกใหญ่ ONE ลุมพินี 46