เปิดตัวยิ่งใหญ่ในระดับโลก "เสกสรร" ฉลองชัยชนะครบไฟต์ที่ 200 บนเส้นทางนักสู้

“เสกสรร อ.ขวัญเมือง” ฉลองชัยครบไฟต์ที่ 200 ด้วยการคว้าชัยเหนือ “คาริม เบนนุย” ในไฟต์เปิดตัว ONE รายการใหญ่ครั้งแรก เผยขอโฟกัสไฟต์ต่อไฟต์ ไม่มองไกลถึงการไต่เต้าสู่บัลลังก์แชมป์โลก“คนไม่ยอมคน” เสกสรร อ.ขวัญเมือง นักชกจอมบู๊ วัย 34 ปี จากเมืองคอน ประเดิมศึก ONE รายการใหญ่ด้วยฟอร์มอันน่าประทับใจ หลังสามารถเอาชนะคะแนน “คาริม เบนนุย” จอมแกร่งวัย 35 ปี จากแอลจีเรีย ไปได้แบบขาดลอย ในกติกามวยไทย แคตช์เวต 140 ป. ศึก ONE Fight Night 16 เมื่อช่วงเช้าวันเสาร์ที่ 4 พ.ย.ที่ผ่านมา“เสกสรร” ได้ชื่อว่าเป็นอีกหนึ่งตำนานยอดฝีมือที่ผ่านการขึ้นสังเวียนมวยไทยมาอย่างโชกโชน ซึ่งนับตั้งแต่เปิดตัวในศึก ONE ลุมพินี จอมบู๊ฝีมือดีจากแดนใต้รายนี้ก็ยังเดินหน้าคว้าชัยมาอย่างต่อเนื่อง จนได้รับมอบสัญญานักกีฬามูลค่ากว่า 3.5 ล้านบาท และในไฟต์ล่าสุดเขาก็ได้โอกาสเปิดตัวใน ONE รายการใหญ่เป็นครั้งแรกด้วยการโชว์ฟอร์มได้อย่างน่าประทับใจ พิชิตชัยเหนือ “คาริม เบนนุย” อย่างไรก็ตาม “เสกสรร” ยอมรับถึงหัวจิตหัวใจของคู่ชกของเขารายนี้ ว่ามีความใจสู้ และไม่ยอมทิ้งตัวลงไปกองบนพื้นเวทีง่าย ๆ โดยเผยว่า“ก็รู้สึกประหลาดใจครับที่ คาริม ยังยืนหยัดอยู่ได้และไม่ทิ้งตัวลงไปง่าย ๆ ก็ถือว่าหัวใจของเขาเกินร้อยมากครับ สำหรับผมแล้ว คาริม เป็นมวยที่มีพลังหมัดที่หนักหน่วงและอันตรายครับ แถมยังมีธาตุทรหดสูงด้วยครับ”แม้จะคว้าชัยชนะติดต่อกันไปแล้วรวม 7 ไฟต์ใน ONE ลุมพินีและล่าสุดใน ONE รายการใหญ่แต่ “เสกสรร” ก็ไม่ได้คาดหวังที่จะพาตัวเองขึ้นแท่นสู่การเป็นผู้ท้าชิงบัลลังก์แชมป์โลกในอนาคต ซึ่งเจ้าตัวก็ยอมรับว่ายังอยากทำหน้าที่ในน้ำหนักที่ถนัด (แคตช์เวต 140 ป.) ให้ดีที่สุดเท่าที่จะทำได้ และการได้มาชกใน ONE รายการใหญ่ก็ถือเป็นความภาคภูมิใจที่สุดของเขาแล้ว“ผมยังไม่ได้คาดหวังถึงขั้นชิงแชมป์โลกครับ เพราะผมอยากทำหน้าที่ตรงนี้ในพิกัด 140 ป. ให้ดีไปเรื่อย ๆ ก่อน ที่สำคัญ แค่การได้มาชกใน ONE รายการใหญ่ถือเป็นความภาคภูมิใจที่สุดของผมแล้วครับ”อีกหนึ่งโมเมนต์อันน่าประทับใจในไฟต์นี้คือการได้รับเสียงเชียร์ก้องสนาม แถมยังมีเหล่าบรรดาแฟนคลับมาร่วมต่อคิวยาวเหยียดเพื่อขอถ่ายภาพไว้เป็นที่ระลึก นับว่าเป็นบรรยากาศที่ชื่นมื่นที่สุดในชีวิตของ “เสกสรร” เลยก็ว่าได้สำหรับการฉลองชัยครบไฟต์ที่ 200 ซึ่งเจ้าตัวก็ได้ขอขอบคุณ ONE ที่มอบชีวิตใหม่ให้กับเขาพร้อมทั้งเปลี่ยนชีวิตความเป็นอยู่จากเดิมให้ดีขึ้น“ผมรู้สึกดีใจครับที่ได้ยินแฟนมวยตะโกนเรียกชื่อผมทั้งสนาม ก็ขอขอบคุณทุกท่านที่ชื่นชอบสไตล์การชกของผมครับ”“ตั้งแต่ผมได้มาชกใน ONE ทำให้แฟนมวยรู้จักผมมากขึ้น และเปลี่ยนแปลงความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ก็อยากขอบคุณบอส ชาตรี ที่หยิบยื่นโอกาสให้ ผมถือว่า ONE มีพระคุณกับผมมากครับ”