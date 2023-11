ด่านสำคัญ “เสือแบล็ค” เดินหน้าชน “เคร็ก” ลุ้นไร้พ่าย 4 ไฟต์ติดศึก ONE ลุมพินี 46

“เสือแบล็ค” ใส่เกียร์เดินหน้าลุยต่อเนื่องส่งท้ายปีดวลงานยาก “เคร็ก” ดีกรีแชมป์ Road to ONE UK ลุ้นล่าแต้มชัยไฟต์ที่ 4 ประดับบารมี ในศึกใหญ่ ONE ลุมพินี 46“เสือแบล็ค ท.พราน 49” มวยซ้ายทรงพลัง วัย 27 ปี ชาวกะเหรี่ยงป่าเด็ง จากเพชรบุรี สร้างชื่อเป็นขวัญใจแฟนกีฬาต่อสู้ทั่วโลกอย่างรวดเร็ว ด้วยผลงานเก็บชัยชนะและโบนัสได้ 3 ไฟต์ติด พร้อมเดินลุยรับหน้าใหม่ “เคร็ก โคกลีย์” มวยบ้าดีเดือด วัย 30 ปี จากไอร์แลนด์ ที่มีดีกรีแชมป์ Road to ONE UK การันตีฝีมือ เตรียมดวลฝีมือกันภายใต้กติกามวยไทย รุ่นแบนตัมเวต (135 - 145 ป.) ในศึกใหญ่ส่งท้ายปี ONE ลุมพินี 46 วันศุกร์ที่ 22 ธ.ค.นี้ ถ่ายทอดสดจากสนามมวยเวทีลุมพินี (รามอินทรา) เริ่มคู่แรก 19.30 น.สำหรับ “เสือแบล็ค” ถูกยกให้เป็นหนึ่งในนักสู้ที่มีหัวใจสุดแข็งแกร่ง วัยเด็กต้องเจอความยากลำบากถึงขนาดอดมื้อกินมื้อ ตั้งแต่เริ่มชกมวยตอนอายุ 7 ขวบ ต้องเจออุปสรรคมากมายทั้งเรื่องการซ้อมหนักและมีอาการเจ็บรบกวน จนกระทั่งการได้เข้ามาร่วมรายการ ONE ลุมพินี ถึงเริ่มทำเริ่มเห็นแสงสว่างในเส้นทางนักสู้ โดยชื่อของเขาเริ่มถูกพูดถึงในวงกว้างตั้งแต่ไฟต์เปิดตัวในศึก ONE ลุมพินี 20 หลังโชว์ความดุดันไล่อัดน็อกยก 2 “ธนูเงิน เอฟเอ.กรุ๊ป” พร้อมรับโบนัส 3.5 แสนบาทจาก “บิ๊กบอส” ชาตรี ศิษย์ยอดธงจากนั้น “เสือแบล็ค” ที่แบกความหวังของพี่น้องชาวกะเหรี่ยง เพิ่มขีดความมั่นใจได้อีกมากโขหลังเดินหน้าเก็บแต้มชัยเพิ่มได้อีก 2 ไฟต์ติดต่อกัน เริ่มจากศึก ONE ลุมพินี 28 ที่เขารัวอาวุธชุดใหญ่ชนะทีเคโอ “เลนนี บลาซี” จากอิตาลี ไปได้ในยก 3 และล่าสุดในศึก ONE ลุมพินี 32 เมื่อวันที่ 8 ก.ย.ที่ผ่านมา เขาก็ปิดเกมน็อกยก 2 “ชินจิ ซูซูกิ” จากญี่ปุ่น พร้อมคว้าโบนัส 3 ไฟต์รวด รวมทะลุหลักล้านบาทไปเรียบร้อย ซึ่งหากคว้าชัยไฟต์ที่ 4 ได้อีก แฟนกีฬาต่างก็ลุ้นว่าเขาอาจมีโอกาสได้รับสัญญา ONE ในอนาคตทางด้าน “เคร็ก” เกิดที่กรุงดับลิน กำลังจะมีอายุครบ 31 ปี ในวันที่ 11 ธ.ค.นี้ เขาเริ่มชกมวยตั้งแต่เด็กและเข้าสู่วงการมวยไทยเป็นครั้งแรกตอนอายุ 18 ปี โดยตั้งใจเพื่อลดน้ำหนักเท่านั้น แต่หลังผ่านการฝึกซ้อมได้เพียง 3 เดือน เขากลับได้ขึ้นชกในสังเวียนจริงเป็นครั้งแรก และสามารถจัดการอัดคู่ต่อสู้จนจมูกหัก เอาชนะน็อกไปได้ในยก 3 จากนั้นเขาพัฒนาฝีมือขึ้นมาต่อเนื่องภายใต้การดูแลของเอเยนซีหยกขาว และประสบความสำเร็จสูงสุดด้วยการคว้าแชมป์ Road to ONE ประเทศอังกฤษ พร้อมพิชิตสัญญานักกีฬา ONE มาครองได้สำเร็จโดยในรอบชิงชนะเลิศที่กรุงลอนดอน เมื่อวันที่ 15 เม.ย.ที่ผ่านมา “เคร็ก” สวมหัวใจสิงห์สู้แบบดุเดือดเอาชนะคะแนนไม่เอกฉันท์ “นาธาน เบนดอน” คู่ชกจากสหราชอาณาจักรที่เคยแพ้ให้กับ “เสกสรร อ.ขวัญเมือง” ในศึก ONE ลุมพินี 22 ไปได้ พร้อมเพิ่มสถิติการชกเป็น 33 ไฟต์ ชนะ 27 (น็อก 19) แพ้ 5 และ เสมอ 1 ก่อนเตรียมบินข้ามน้ำข้ามทะเลมาเจอความท้าทายครั้งใหม่ในศึกใหญ่ ONE ลุมพินี มารอลุ้นกันว่าเขาจะต้านทานความร้อนแรงของ “เสือแบล็ค” ได้ดีมากแค่ไหนนอกจากนี้ แฟนกีฬาการต่อสู้ยังจะได้เต็มอิ่มกับคู่มวยชิงเข็มขัดแชมป์โลกถึง 3 เส้น เริ่มที่ “เพชรจีจ้า ลูกเจ้าพ่อโรงต้ม” ขึ้นชิงแชมป์โลก ONE คิกบ็อกซิ่ง รุ่นอะตอมเวต เฉพาะกาล (105-115 ป.) เผชิญหน้าสายแข็งจากฝรั่งเศส “อนิสสา เม็กเซน” ขณะที่ “พระจันทร์ฉาย พีเค.แสนชัย” เปิดศึกล้างตากับ “โจเซฟ ลาซิรี” ลุ้นแย่งแชมป์โลก ONE มวยไทย รุ่นสตรอว์เวต (115-125 ป.) กลับคืนมา ปิดท้ายคู่เอกของรายการ “ตะวันฉาย พีเค.แสนชัย” ป้องกันแชมป์โลก ONE มวยไทย รุ่นเฟเธอร์เวต (145-155 ป.) พบกับผู้ท้าชิงอันดับ 1 ของแรงกิง “ซุปเปอร์บอน สิงห์มาวิน”แฟนกีฬาสามารถจองบัตรเข้าชมศึก ONE ลุมพินี 46 ในสนามผ่านทาง THAI TICKET MAJOR เริ่มคู่แรกเวลา 19.30 น. รับชมการถ่ายทอดสดทาง Watch.ONEFC.com (บางประเทศ), Facebook & YouTube ONE (บางประเทศ) และทางช่อง 7HD กด 35 (ภาษาไทย) เริ่ม 20.30 น.