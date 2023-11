3 นักชกค่ายพีเค. แสนชัย "ตะวันฉาย-พระจันทร์ฉาย-ทองพูน" พร้อมลุยไฟต์ใหญ่เดือน ธ.ค.นี้

"ตะวันฉาย-พระจันทร์ฉาย-ทองพูน" 3 กำปั้นหนุ่มจากค่าย พีเค. แสนชัยมวยไทยยิม ซ้อมโชว์ และให้สัมภาษณ์ถึงความพร้อมในการเตรียมตัวขึ้นชกไฟต์สำคัญในเดือนธันวาคมที่จะถึงนี้โดย "ซ้ายดารา" ตะวันฉาย พีเค.แสนชัย เจ้าของเข็มขัดแชมป์โลก ONE มวยไทย รุ่นเฟเธอร์เวต (145 – 155 ป.) มีคิวขึ้นป้องกันตำแหน่งในไฟต์หยุดโลก กับ “ซุปเปอร์บอน สิงห์มาวิน” อดีตแชมป์โลกคิกบ็อกซิ่ง รุ่นเฟเธอร์เวต ในฐานะคู่เอกศึก ONE ลุมพินี 46 ณ สนามมวยเวทีลุมพินี (รามอินทรา) วันศุกร์ที่ 22 ธันวาคมนี้ ซึ่งก่อนหน้านี้ทั้งคู่ต่างขอเลื่อนชกกันมาแล้วคนละครั้ง"ร่างกายตอนนี้ 80-90 เปอร์เซ็นต์ เหลือเวลาอีก 1 เดือน น่าจะฟิตสมบูรณ์เต็มร้อยแน่นอน" ตะวันฉาย เริ่มกล่าว"ก่อนหน้านี้ที่ต้องเลื่อนเพราะป่วยเป็นไข้หวัดใหญ่เลยต้องขอเลื่อนรายการออกไปหน่อย มันมีการสะดุดซ้อมไปราว 3-4 วัน แต่ก็ผ่านมาแล้วครับไม่เป็นไร พอเราออกจากโรงพยาบาลก็พยายามกลับมาฟิตร่างกายให้เหมือนเดิม""สำหรับลูกเตะก้านคอที่เป็นทีเด็ดของ ซุปเปอร์บอน ส่วนตัวผมไม่ได้กังวลเท่าไหร่ ถ้าพี่เขาเตะโดนผมก็แค่หลับเท่านั้นเอง แต่ถ้าเตะไม่โดนก็เป็นโอกาสของผมบ้าง โดยการเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาระหว่างกติกามวยไทย กับ คิกบ็อกซิ่ง ก็ไม่ใช่ปัญหา เพราะมวยไทยถือเป็นสิ่งที่ผมถนัดอยู่แล้ว""ไฟต์ก่อนที่เราต่อยไม่สวยเท่าไหร่อาจเป็นเพราะอารมณ์ความใจร้อนของเรา หวังจะไปเอาโบนัส ไม่ได้ต่อยตามที่คุยเอาไว้กับเทรนเนอร์ กลายเป็นอีกสไตล์หนึ่งไป เราต้องปรับตรงนี้ใหม่ ก็อยากฝากถึงแฟนคลับ ใครที่ว่างก็ซื้อตั๋วตามมาเชียร์ติดขอบสนามกันได้ ส่วนใครที่ไม่ว่างก็ฝากดูทางช่อง7HD กด 35 ครับ" เจ้าของฉายา "ซ้ายดารา" ทิ้งท้ายขณะที่ “พระจันทร์ฉาย พีเค.แสนชัย” เจ้าของฉายา "ฉายเป็นชุด" แชมป์โลก ONE มวยไทย รุ่นสตรอว์เวต เฉพาะกาล (115 – 125 ป.) ก็จะได้ขึ้นสังเวียนในศึกใหญ่ส่งท้ายปี อย่าง ONE ลุมพินี 46 เช่นเดียวกัน โดยจะปะทะ “โจเซฟ ลาซิรี” จากอิตาลีก่อนหน้านี้ “พระจันทร์ฉาย” เพิ่งจะเอาชนะ “อัคราม ฮามิดี” จากแอลจีเรีย คว้าแชมป์เฉพาะกาลของรุ่นนี้มาครองไปหมาด ๆ ก่อนจะได้สิทธิ์มาพบกับ “โจเซฟ ลาซิรี” ซึ่งเจ้าตัวก็หมายมั่นปั้นมือที่จะลบล้างความผิดหวังจากการเจอกันหนก่อนให้ได้"ตอนนี้ความพร้อมร่างกายอยู่ที่ 80-90 เปอร์เซ็นต์ น้ำหนักตอนนี้ยังเกินอยู่ 4-5 โล ไม่เยอะมาก มีความสมบูรณ์ดี ไฟต์นี้เราเตรียมตัวเกินร้อยแน่นอน" “พระจันทร์ฉาย” กล่าว"ผมไม่อยากจะให้เขา (โจเซฟ) หนีไปไหนอีก อยากให้ขึ้นมาต่อยกันบนเวทีมากกว่า ผมรอเวลานี้มานานมาก จากการคว้าแชมป์เฉพาะกาลทำให้เรามั่นใจมากขึ้น มีความกระหาย และกระตือรือร้นจะเก็บชัยชนะมากขึ้น""ผมคิดว่าทีเด็ดของ โจเซฟ ทั้งลูกหมัด หรือเข่าลอย ไม่น่าจะทำอะไรผมได้ จุดอ่อนของเขาก็คือการวิ่งหนี เขาวิ่งหนีเก่ง ไม่มีอะไรมาก ผมคิดว่าผมจะจัดการเขาได้ จะไม่มีทางได้หนี ผมจะปักหลักกลางเวทีจัดการเขาได้แน่นอน" เจ้าของฉายา “ฉายเป็นชุด” ทิ้งท้ายปิดท้ายที่ “ทองพูน พีเค.แสนชัย” เจ้าของฉายา "โล้นทองคำ" จะได้ขึ้นสังเวียน ONE รายการใหญ่เป็นครั้งแรกในชีวิตนับตั้งแต่ได้สัญญาก้อนโตมาครอบครอง โดยคู่แข่งของเขาได้แก่ “เอลลิส บาร์โบซา” กำปั้นจากสหราชอาณาจักร วัย 23 ปี ในศึก ONE Fight Night 17 เสาร์ที่ 9 ธันวาคมนี้ในช่วงที่ผ่านมา "ทองพูน" หายหน้าหายตาไปนาน 4-5 เดือน เพราะได้รับบาดเจ็บบริเวณข้อมือ ต้องเข้ารับการรักษา ซึ่งตอนนี้อาการดีขึ้นมากแล้วและจะชกได้อย่างไร้ปัญหาแน่นอน โดยไฟต์ล่าสุดของเขาคือการเอาชนะคะแนนไม่เอกฉันท์ “ยางดำ จิตรเมืองนนท์” ใน ONE ลุมพินี 22"ก่อนหน้านี้ผมพักรักษาอาการบาดเจ็บที่ข้อมือ แต่ตอนนี้อาการบาดเจ็บนั้นดีขึ้นมากแล้ว ไฟต์นี้ผมก็จะขึ้นไปอยู่อย่างเต็มที่แน่นอน" เจ้าของฉายา "โล้นทองคำ" เริ่มกล่าว"สำหรับคู่ชกอย่าง “เอลลิส บาร์โบซา” ถือเป็นนักมวยที่จะประมาทไม่ได้ เขาเป็นมวยที่มีความเร็ว ไหวพริบดี เราก็ต้องเตรียมตัวให้เต็มที่ สภาพร่างกายของผมตอนนี้ 100 เปอร์เซ็นต์แล้ว เข้าฟิตเนส เทรนร่างกายมาอย่างดี แถมยังมีอาวุธอย่างอื่นเสริมมาด้วย""การได้มาต่อยในรายการ ONE ใหญ่ ทำให้เรามีความตั้งใจมากขึ้น ความตื่นเต้นนั้นก็เป็นปกติอยู่แล้ว แต่เราก็ไม่ได้ตกใจอะไรมาก ผมคิดว่าไฟต์นี้ต่างคนต่างบวกกันทุกยกแน่ ส่วนตัวเรานั้นก็พร้อมบวกทุกยกอยู่แล้ว หวังว่าคู่แข่งจะมาสู้ และออกอาวุธทุกยกเช่นกัน ไฟต์จะออกมาสนุกแน่นอน" “ทองพูน” ทิ้งท้ายชาวไทยสามารถจองบัตรเข้าชมในสนามผ่านทาง THAI TICKET MAJORโดย ONE Fight Night 17 คู่แรกเริ่มเวลา 08.00 น. รับชมการถ่ายทอดสดทาง ช่อง 7HD กด 35 (ภาษาไทย) เริ่ม 10.00 น. และ ONE ลุมพินี 46 คู่แรกเริ่มเวลา 19.30 น. รับชมการถ่ายทอดสดทาง ช่อง 7HD กด 35 (ภาษาไทย) เริ่ม 20.30 น.ติดตามข่าวสารและความคืบหน้าของศึกนี้ได้ที่เฟซบุ๊ก ONE Championship Thailand เว็บไซต์ www.onefc.com และอินสตาแกรม ONEChampTh