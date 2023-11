ความสูงไม่เกี่ยว! “นาบิล” วัดแกร่ง “ยามีน” แย่งเก็บชัยครั้งที่สอง คู่เอกศึก ONE ลุมพินี 42

“นาบิล” กลับสู่เส้นทางความมั่นใจเดินหน้าลุยล่าแต้มชัยต่อเนื่อง วัดระยะแกร่ง “ยามีน” แบบสูงต่ำไม่เกี่ยว พร้อมใส่เดี่ยวเต็มกำลังขึ้นป้ายคู่เอก ศึก ONE ลุมพินี 42“นาบิล อานาน” ดาวรุ่งพุ่งแรงสูงยาว เชื้อสายไทย-แอลจีเรีย วัย 19 ปี กลับมาสานต่อความแรงล่าแต้มชัยไฟต์ที่ 2 ติดต่อกัน ท้าชนรุ่นพี่ฝีมือเฉียบ “ยามีน อ.พิมลศรี” มวยซ้ายเฉียบคม วัย 27 ปี จากชลบุรี ที่ไม่สนความต่างของส่วนสูงพร้อมใส่เดี่ยวลุยเต็มที่ เดินหน้าทำสถิติเก็บชัยต่อเนื่องไฟต์ที่ 2 ให้ได้ โดยพร้อมเจอกันในกติกามวยไทย รุ่นฟลายเวต (125 - 135 ป.) ศึก ONE ลุมพินี 42 วันศุกร์ที่ 24 พ.ย.นี้ ที่สนามมวยเวทีลุมพินี (รามอินทรา)สำหรับ “นาบิล” เกิดและเติบโตที่ประเทศไทย รู้จักเรียนรู้มวยไทยตั้งแต่อายุ 11 ขวบ ซึ่งการมีส่วนสูงถึง 192 ซม. ทำให้กลายเป็นจุดเด่นสร้างผลงานโดดเด่นมาตลอด แต่ในไฟต์เปิดตัวศึก ONE ลุมพินี 22 เขาต้องเจอรับน้องหนักพ่ายน็อกยกแรกให้กับ “ซุปเปอร์เล็ก เกียรติหมู่ 9” เจ้าของตำแหน่งแชมป์โลก ONE คิกบ็อกซิ่ง รุ่นฟลายเวต กลายเป็นบทเรียนสุดล้ำค่ากลับไปพัฒนาตัวเองให้แกร่งขึ้นมากกว่าเดิมก่อนที่ไฟต์ล่าสุดในศึก ONE ลุมพินี 32 เมื่อวันที่ 8 ก.ย.ที่ผ่านมา “นาบิล” เรียกความมั่นใจกลับคืนมาได้สำเร็จ หลังออกอาวุธเข่าแหลมหมัดหนักสอย “นักรบ แฟร์เท็กซ์” รุ่นพี่วัย 25 ปี จากสุรินทร์ ร่วงลงไปนอนยก 2 พร้อมคว้าโบนัส 3.5 แสนบาท ไปครอง ไฟต์นี้กลับมาพร้อมประสบการณ์เต็มมือ ขอเดินหน้าไล่ล่าความสำเร็จ เพื่อลุ้นทำตามความฝันก้าวไปโชว์ฝีมือในศึก วัน แชมเปียนชิพ ให้ได้ด้าน “ยามีน” ก่อนหน้านี้ห่างหายจากวงการกำปั้นไปนาน 4 ปี จากวิกฤตในช่วงโควิดแพร่ระบาด รวมถึงมีอาการเจ็บหัวเข่าเรื้อรังรบกวน โดยหันไปทำอาชีพสอนมวยและขายของออนไลน์เลี้ยงชีพ ส่วนเหตุผลสำคัญที่ทำให้กลับมาชกอีกครั้ง คืออยากไปโชว์ฝีมือในศึก ONE ลุมพินี รวมไปถึง วัน แชมเปียนชิพ โดยตลอดเกือบครึ่งปีที่กลับมาเก็บตัวที่ค่ายพีเค.แสนชัย ทำให้สภาพร่างกายของเขาพร้อมบู๊เต็มที่ด้วยวินัยอันมุ่งมั่นและใจสู้อยากพิสูจน์ฝีมือ ทำให้ “ยามีน” ทำผลงานไฟต์เปิดตัวในศึก ONE ลุมพินี 33 เมื่อวันที่ 15 ก.ย. ที่ผ่านมาได้อย่างยอดเยี่ยม ปักศอกตอกเข้าหน้า “จาง จินฮู” นักชกชาวจีน ร่วงลงไปในยก 3 พร้อมคว้าโบนัส 3.5 แสนบาท กลับไปนอนกอดทันที เป้าหมายต่อไปต้องรักษาฟอร์มเก่งเก็บชัยต่อเนื่องให้ได้ โดยมี “นาบิล” เป็นบททดสอบสำคัญ ใครอยากไปต่อระดับโลกต้องผ่านงานยากนี้ให้ได้แฟนกีฬาสามารถจองบัตรเข้าชมในสนามผ่านทาง THAI TICKET MAJOR และติดตามข่าวสารอัปเดตของศึกนี้ได้ที่เฟซบุ๊ก ONE Championship Thailand เว็บไซต์ ONEFC.com และอินสตาแกรม ONEChampTh