“โจ ณัฐวุฒิ” พร้อมเปิดตำรามวยไทยวัดใจคู่ชกใหม่ “ลุค ลิสซีย์” ศึก ONE Fight Night 17

“โจ ณัฐวุฒิ” นักชกจอมเก๋าขวัญใจชาวไทย มีอันต้องเปลี่ยนคู่ชกใหม่เป็น “ลุค ลิสซีย์” น้องใหม่จากสหรัฐอเมริกา หลังจากที่ “นิคลาส ลาร์เซน” คู่ชกคนเดิมจากเดนมาร์กขอถอนตัว โดยจะชกกันในกติกามวยไทย รุ่นเฟเธอร์เวต (145-155 ป.) ในศึก ONE Fight Night 17 ถ่ายทอดสดจากสนามมวยเวทีลุมพินี (รามอินทรา) ในช่วงเวลาไพรม์ไทม์อเมริกา ซึ่งตรงกับเวลา 08.00 น. ของวันเสาร์ที่ 9 ธ.ค.66สำหรับ “โจ ณัฐวุฒิ” ยอดฝีมือวัย 34 ปี จากนครราชสีมา ที่ไปสร้างชื่อโด่งดังที่สหรัฐอเมริกามานานหลายปี ถือเป็นอีกหนึ่งนักชกตัวท็อปรุ่นเฟเธอร์เวต และมีประสบการณ์เจนจัดทั้งในกติกามวยไทยและคิกบ็อกซิ่ง การันตีฝีมือด้วยตำแหน่งแชมป์โลก Lion Fight ถึงสองรุ่นโดยไฟต์ล่าสุด “โจ” รับอาสาเป็นมวยขัดตาทัพเผชิญหน้ากับ “ตะวันฉาย พีเค.แสนชัย” ราชัน ONE มวยไทย ที่พลิกตำรามาสู้ในกติกาคิกบ็อกซิ่ง แม้จะตกเป็นฝ่ายพ่ายคะแนนเอกฉันท์ แต่ไฟต์ดังกล่าว “โจ” ได้รับคำชมอย่างล้นหลาม ด้วยฟอร์มการชกที่เปิดเกมแลกเดือดชนิดที่ไม่เกรงกลัวศักดิ์ศรีเจ้าบัลลังก์มวยไทยเลยแม้แต่น้อย ส่งให้เขาพุ่งทะยานขึ้นรั้งตำแหน่งผู้ท้าชิงอันดับ 4 ของแรงกิง ONE มวยไทย รุ่นเฟเธอร์เวต ในปัจจุบันขณะที่คู่ชกรายใหม่อย่าง “ลุค ลิสซีย์” นักชกวัย 27 ปี จากสหรัฐอเมริกา เจ้าของฉายา “เดอะเชฟ” ถือเป็นนักชกที่มีประวัติไม่ธรรมดา พ่อของ “ลุค” เป็นนักมวยไทย และยังเชี่ยวชาญศิลปะการต่อสู้หลากหลายแขนง เขาถ่ายทอดวิชาคาเราเต้ให้กับลูกชายเมื่อวัย 4-5 ขวบ จากนั้น “ลุค” เริ่มรู้จักมวยไทย ได้หัดเตะต่อยกระสอบทราย ก่อนขยับขยายความสามารถของเขาเข้าสู่สังเวียนสมัครเล่น และเก็บประสบการณ์อย่างช่ำชองด้วยความชำนาญการชกของ “ลุค” หลังจากเขาตัดสินใจเทิร์นโปรในปี 2564 เขาก็คว้าฟาสแทร็กซ์ขึ้นเป็นตัวท็อปแรงกิงของรุ่นในอเมริกา ด้วยการพิสูจน์ว่าเขาสะกดคำว่าแพ้ไม่เป็น และปิดเกมคู่แข่งทุกคนแบบไม่ครบยก แถมพกดีกรีคาราเต้สายดำติดตัวอีกด้วยอย่างไรก็ตาม “โจ ณัฐวุฒิ” ถือเป็นคู่ต่อกรอันตรายที่สุดที่ “ลุค” เคยเจอ และจะเป็นบททดสอบวิชามวยไทยชั้นยอด หาก “ลุค” ผ่านด่านนี้ไปได้ โอกาสการขึ้นเป็นผู้ท้าชิงขององค์กรศิลปะการต่อสู้ระดับโลกก็อยู่ไม่ไกลแฟนกีฬาสามารถจองบัตรเข้าชมในสนามผ่านทาง THAI TICKET MAJOR และติดตามข่าวสารอัปเดตของศึกนี้ได้ที่เฟซบุ๊ก ONE Championship Thailand เว็บไซต์ ONEFC.com และอินสตาแกรม ONEChampTh