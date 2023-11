ภารกิจท้าทาย “กุหลาบดำ” เจอสายแข็ง “ฟาริยา” แย่งแต้มชัยส่งท้ายปีศึก ONE ลุมพินี 46

“กุหลาบดำ” เล็งสานต่อฟอร์มเก่งลุ้นหวนโชว์ฝีมือในศึก ONE รายการใหญ่ เจองานท้าทายชน “ฟาริยา” ที่ผลงานสดจัดชนะมารวด 4 ไฟต์ติดต่อกัน ในศึกใหญ่ส่งท้ายปี ONE ลุมพินี 46“ซ้ายอุกกาบาต” กุหลาบดำ สจ.เปี๊ยกอุทัย มวยจอมบู๊ วัย 25 ปี จากสุรินทร์ กลับมาอยู่ในช่วงมั่นใจอีกครั้ง หลังคืนฟอร์มเก็บชัยสองไฟต์ใน 3 ไฟต์หลังสุด พร้อมสานต่อความแรงปะทะสายแข็งจากอิหร่าน “ฟาริยา อามินิปัวร์” มวยบู๊ดุดัน วัย 23 ปี ที่ผลงานสุดร้อนแรง 4 ไฟต์ไร้พ่ายใน ONE ลุมพินี ถือเป็นคู่ชกที่สมศักดิ์ศรีพร้อมเผชิญหน้ากันภายใต้กติกามวยไทย รุ่นแบนตัมเวต (135 - 145 ป.) ในศึกใหญ่ส่งท้ายปี ONE ลุมพินี 46 วันศุกร์ที่ 22 ธ.ค.นี้ ถ่ายทอดสดจากสนามมวยเวทีลุมพินี (รามอินทรา) เริ่มคู่แรก 19.30 น.สำหรับ “กุหลาบดำ” เจ้าของรางวัลนักมวยไทยยอดเยี่ยมปี 2560 ของสมาคมผู้สื่อข่าวกีฬาฯ และดีกรีแชมป์โลกมวยไทยเวทีลุมพินี 2 สมัย มีประสบการณ์อัดแน่นเคยผ่านศึก ONE รายการใหญ่มาแล้ว 4 ไฟต์ (ชนะ 2, แพ้ 2) ก่อนเปิดตัวครั้งแรกในศึก ONE ลุมพินี 2 โดยสามารถย้ำแค้นคู่ปรับเก่า “แสงมณี พีเค.แสนชัย” ไปได้ด้วยคะแนนเอกฉันท์ แต่ทว่าในไฟต์ถัดมาในศึก ONE ลุมพินี 9 เขากลับพลาดท่าพ่ายน็อกยก 3 ให้กับ “เมืองไทย พีเค.แสนชัย” ไปแบบพลิกความคาดหมายแต่กลายเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญที่ทำให้สิงห์หมัดซ้ายจากสุรินทร์รายนี้เร่งฟิตทำร่างกายฮึดสู้เรียกฟอร์มเก่งกลับคืนมา โดยไม่แพ้เลยในการปะทะฝีมือนักชกต่างชาติ 3 ไฟต์หลังสุดที่พบกับ “อิลยาส มูซาเอฟ” (ชนะคะแนน), “ราฟฟี่ โบฮิค” (ไม่มีผลการแข่งขัน) และล่าสุดกับ “ไทสัน แฮร์ริสัน” (ชนะทีเคโอ ยก 1) ในศึก ONE ลุมพินี 34 เมื่อวันที่ 22 ก.ย.ที่ผ่านมา ถึงตอนนี้ “กุหลาบดำ” พร้อมกลับมาพิสูจน์ตัวเองอีกครั้งแล้วว่ามีดีมากพอที่จะได้โอกาสกลับไปโชว์ฝีมือใน ONE ใหญ่อีกครั้งทางด้าน “ฟาริยา” ขึ้นชื่อว่าเป็นนักสู้เลือดเดือด โดยตอนนี้เก็บตัวซ้อมอยู่ที่ค่ายไทเกอร์ มวยไทย ในจังหวัดภูเก็ต เปิดตัวไฟต์แรกออกแรงเหนื่อยเบียดชนะคะแนนไม่เอกฉันท์ “ฮิโรกิ ซูซูกิ” คู่ชกจากญี่ปุ่น ในศึก ONE ลุมพินี 4 จากนั้นก็เดินหน้าเก็บชัยเหนือ 3 นักชกไทยมากฝีมือได้หมด ไล่มาตั้งแต่ “เฟอร์รารี แฟร์เท็กซ์”, “แรมโบ้เล็ก ฉ.อจลบุญ” และเหยื่อรายล่าสุด “พงษ์ศิริ พีเค.แสนชัย” ในศึก ONE ลุมพินี 29 เมื่อวันที่ 18 ส.ค.ที่ผ่านมากลับมารอบนี้ “ฟาริยา” พกความมั่นใจมาเกินร้อยพร้อมขอวางสถิติไร้พ่ายเป็นเดิมพัน ในการขึ้นสังเวียนหนที่ 5 เจอกับ “กุหลาบดำ” ซึ่งนอกจากเป้าหมายอยากพิชิตโบนัส 3.5 แสนบาท เป็นครั้งแรกเพื่อนำไปใช้เป็นค่าเดินทางกลับไปเยี่ยมครอบครัวที่ประเทศอิหร่านแล้ว เขายังหวังโชว์ฟอร์มสวยเข้าตาบิ๊กบอส “ชาตรี ศิษย์ยอดธง” เพื่อลุ้นโอกาสคว้าสัญญานักกีฬา ONE มาครองนอกจากนี้ แฟนกีฬาการต่อสู้ยังจะได้เต็มอิ่มกับคู่มวยชิงเข็มขัดแชมป์โลกถึง 3 เส้น เริ่มที่ “เพชรจีจ้า ลูกเจ้าพ่อโรงต้ม” ขึ้นชิงแชมป์โลก ONE คิกบ็อกซิ่ง รุ่นอะตอมเวต เฉพาะกาล (105-115 ป.) เผชิญหน้าสายแข็งจากฝรั่งเศส “อนิสสา เม็กเซน” ขณะที่ “พระจันทร์ฉาย พีเค.แสนชัย” เปิดศึกล้างตากับ “โจเซฟ ลาซิรี” ลุ้นแย่งแชมป์โลก ONE มวยไทย รุ่นสตรอว์เวต (115-125 ป.) กลับคืนมา ปิดท้ายคู่เอกของรายการ “ตะวันฉาย พีเค.แสนชัย” ป้องกันแชมป์โลก ONE มวยไทย รุ่นเฟเธอร์เวต (145-155 ป.) พบกับผู้ท้าชิงอันดับ 1 ของแรงกิง “ซุปเปอร์บอน สิงห์มาวิน”แฟนกีฬาสามารถจองบัตรเข้าชมศึก ONE ลุมพินี 46 ในสนามผ่านทาง THAI TICKET MAJOR เริ่มคู่แรกเวลา 19.30 น. รับชมการถ่ายทอดสดทาง Watch.ONEFC.com (บางประเทศ), Facebook YouTube ONE (บางประเทศ) และทางช่อง 7HD กด 35 (ภาษาไทย) เริ่ม 20.30 น.