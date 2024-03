ฟิตเต็มถัง “ซุปเปอร์บอน - น้องโอ๋” พร้อมบู๊ศึกใหญ่ ONE ลุมพินี 58

นับถอยหลังเตรียมพบกับความมันระดับห้าดาวจากสองนักสู้เก๋าเกมแถวหน้าของไทย อย่าง “ซุปเปอร์บอน สิงห์มาวิน” และ “น้องโอ๋ ฮาม่ามวยไทย” ที่เตรียมโชว์ผลงานในศึกนัดยิ่งใหญ่ ONE ลุมพินี 58 ล่าสุดทั้งสองได้ซ้อมโชว์เนื้อตัวต่อหน้าพี่น้องสื่อมวลชนที่ค่ายมวยซุปเปอร์บอน เทรนนิง แคมป์ และให้สัมภาษณ์ถึงความพร้อมก่อนขึ้นสังเวียนแสดงฝีมือในวันศุกร์ที่ 5 เม.ย.นี้เริ่มกันที่อดีตราชันคิกบ็อกซิ่ง “ซุปเปอร์บอน” จอมเตะก้านคอขวัญใจมหาชน วัย 33 ปี จากพัทลุง ได้โอกาสกลับมาทวงบัลลังก์อีกครั้ง พบกับคู่ปรับเก่า “มารัต กริกอเรียน” นักชกสายอึด วัย 32 ปี จากอาร์เมเนีย ขึ้นป้ายเป็นคู่เอกของรายการ โดยมีเข็มขัดแชมป์โลก ONE คิกบ็อกซิ่ง รุ่นเฟเธอร์เวต (145 - 155 ป.) เฉพาะกาล เป็นเดิมพัน โดย “ซุปเปอร์บอน” เผยถึงความพร้อมล่าสุดของตัวเองว่า“ตอนนี้ผมพร้อมมากให้ขึ้นชกพรุ่งนี้ยังได้เลย สำหรับผมการเตรียมตัวซ้อมในกติกาคิกบ็อกซิ่ง ถือว่าง่ายกว่าการเตรียมตัวแข่งขันมวยไทยอยู่เล็กน้อย เพราะว่าอาวุธของหลัก ๆ ของ มารัต คือการปล่อยหมัดชุดและเตะขา ทำให้การป้องกันตัวของผมง่ายขึ้น ไม่ต้องไปคอยระวังอาวุธ ศอก เข่า หรือ ลูกถีบ เหมือนตอนชกมวยไทย ส่วนอาวุธของผมก็ใช้ในรูปแบบที่คุ้นชินอยู่แล้ว ทำให้การเตรียมพร้อมเต็มที่มากครับ”“เป้าหมายหลักของผมในตอนนี้คือการได้แก้มือกับ ชิงกิซ อัลลาซอฟ และกลับมาเป็นแชมป์โลกคิกบ็อกซิ่งให้ได้ แต่ตอนนี้ผมต้องโฟกัสไฟต์ตรงหน้าให้เต็มที่ก่อน เพราะถ้าผมเอาชนะไฟต์นี้ได้ ผมก็จะมีโอกาสกลับไปทวงบัลลังก์อันดับหนึ่งของโลกได้ แต่ถ้าผมไม่ชนะจะเป็นการตัดโอกาสของตัวเองไป ไฟต์นี้จึงถือเป็นไฟต์ที่สำคัญสำหรับผมมาก เพื่อจะกลับขึ้นไปยืนเป็นเบอร์หนึ่งของโลกอีกครั้งครับ”ขณะที่ “น้องโอ๋” อดีตแชมป์โลก ONE มวยไทย รุ่นแบนตัมเวต (135 - 145 ป.) วัย 37 ปี จากสกลนคร ต้องโคจรมาเจอกับรุ่นน้องฟอร์มสด “ซ้ายอุกกาบาต” กุหลาบดำ สจ.เปี๊ยกอุทัย มวยซ้ายอันตราย วัย 25 ปี จากสุรินทร์ ที่เก็บแต้มชัยมา 3 ไฟต์ติดต่อกัน ซึ่งทั้งคู่จะซัดกันในกติกามวยไทย รุ่นแบนตัมเวต โดย “น้องโอ๋” เผยถึงความพร้อมครั้งนี้ว่า“สภาพร่างกายของผมตอนนี้เต็มร้อย เหลือแค่รอวันขึ้นชกอย่างเดียว หลังจากผมแพ้มาสองไฟต์ติด ไม่ได้ส่งผลกระทบอะไรกับผมมาก เกมกีฬามีแพ้มีชนะ เมื่อเราแพ้ก็ต้องกลับมาพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นเท่านั้นครับ”“สำหรับ กุหลาบดำ เป็นนักมวยที่เก่งมานานแล้ว มีอาวุธหนักและรุนแรงมาก ส่วนเรื่องของอายุที่ห่างกัน 12 ปี ก็อาจมีทั้งจุดที่ได้เปรียบและเสียเปรียบ ผมอายุมากกว่าอาจจะได้เปรียบในเรื่องของประสบการณ์ ถ้าผ่านไฟต์นี้ไปได้ เป้าหมายต่อจากนี้ของผมมีอย่างเดียวคืออยากทวงบัลลังก์คืนมาให้ได้ครับ”นอกจาก “ซุปเปอร์บอน” และ “น้องโอ๋” แล้ว แฟนมวยยังจะได้ร่วมลุ้นเชียร์ “พระจันทร์ฉาย พีเค.แสนชัย” แชมป์โลก ONE มวยไทย รุ่นสตรอว์เวต (115 - 125 ป.) ที่ข้ามสายบู๊กติกาคิกบ็อกซิ่งอีกครั้งเพื่อท้าชิงบัลลังก์จาก “โจนาธาน ดิ เบลลา” เจ้าของเข็มขัดแชมป์โลก ONE คิกบ็อกซิ่ง รุ่นเดียวกันจากอิตาลี ในฐานะคู่รองของรายการ ร่วมด้วยทัพนักกีฬาระดับยอดฝีมือของวงการ อาทิ เสกสรร อ.ขวัญเมือง, เมืองไทย พีเค.แสนชัย, นักรบ แฟร์เท็กซ์, จ้าวเสือใหญ่ ส.เดชะพันธ์ และ ก้องธรณี ส.สมหมายแฟนกีฬาชาวไทยสามารถจองบัตรเข้าชมในสนาม ศึก ONE ลุมพินี 58 ผ่านทาง THAI TICKET MAJOR คู่แรกเริ่มเวลา 19.30 น. รับชมการถ่ายทอดสดทาง ช่อง 7HD กด 35 (ภาษาไทย) เริ่ม 20.30 น. รวมทั้งติดตามข่าวสารและความคืบหน้าของศึกนี้ได้ที่เฟซบุ๊ก ONE Championship Thailand เว็บไซต์ ONEFC.com และอินสตาแกรม ONEChampTh