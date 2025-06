หมัดผมอันตราย "จ้าวเสือใหญ่" กร้าวขอล้มตัวท็อปแรงกิง "นักรบ" เปิดตัวปังเวทีใหญ่

“จ้าวเสือใหญ่ ม.กรุงเทพธนบุรี” จอมบู๊อาวุธพลิ้ว วัย 23 ปี จากเมืองกรุง เตรียมลับอาวุธหมัดอันแม่นยำเป็นทีเด็ดจัดการโค่น “นักรบ แฟร์เท็กซ์” นักชกถึกทน วัย 26 ปี จากสุรินทร์ เจ้าของตำแหน่งผู้ท้าชิงอันดับ 5 แรงกิง ONE มวยไทย รุ่นฟลายเวต (125-135 ป.) พร้อมเปิดตัวในฐานะนักกีฬา ONE น้องใหม่ ในศึก ONE Fight Night 32 ที่จะถ่ายทอดสดจากสนามมวยเวทีลุมพินี (รามอินทรา) ในช่วงไพรม์ไทม์อเมริกา ซึ่งตรงกับช่วงเช้าเวลา 08:00 น. ในวันเสาร์ที่ 7 มิ.ย. 68ล่าสุดในศึก ONE ลุมพินี 100 เมื่อเดือน มี.ค. ที่ผ่านมา “จ้าวเสือใหญ่” ระเบิดฟอร์มเก่งอัดน็อก “เดนิส พูริช” จอมเก๋าจากบอสเนีย-แคนาดา ในยกที่ 2 ซึ่งนอกจากได้โบนัส 350,000 บาท เป็นครั้งที่ 6 แล้ว เจ้าตัวยังคว้าสัญญาเข้าสู่เวทีใหญ่ของ ONE มูลค่า 1 แสนดอลลาร์สหรัฐ (ราว 3.4 ล้านบาท) อีกด้วยด้วยสถิติอันยอดเยี่ยม ชนะ 7 จาก 9 ไฟต์ และไร้พ่ายมา 4 ไฟต์ติดต่อกัน “จ้าวเสือใหญ่” พร้อมแล้วกับโอกาสครั้งแรกที่จะได้แสดงฝีมือบนเวทีระดับโลก ซึ่งถือเป็นความฝันตั้งแต่ยังเด็ก และตอนนี้กลายเป็นจริงแล้วอย่างไรก็ตาม “จ้าวเสือใหญ่” ต้องเจอกับบททดสอบสุดหินอย่าง “นักรบ” ที่มีดีกรีติดอันดับแรงกิง พร้อมพกสถิติชนะถึง 10 จาก 12 ไฟต์ในรายการของ ONE และขึ้นชื่อเรื่องสไตล์บู๊ดุดันไม่แพ้กัน แต่เจ้าตัวไม่หวั่นไหวขอสู้สุดใจ โดยมีความหวังจะได้โอกาสทะลุแรงกิงหากทำผลงานเข้าตา“ทุกครั้งที่ผมได้ทราบชื่อคู่ชก ผมรู้สึกว่ามันน่าสนุก เพราะจะได้เจอกับคนเก่งและมีชื่อเสียง อย่างในครั้งนี้ ต้องเจอกับ นักรบ ซึ่งเป็นอีกหนึ่งคนที่มีชื่ออยู่ในแรงกิงของรุ่นฟลายเวต ถ้าผมสามารถเอาชนะเขาได้ตั้งแต่ไฟต์เปิดตัว ก็อาจมีโอกาสที่จะเข้าไปอยู่ในแรงกิงแทนที่เขาได้ครับ”“จุดอันตรายที่สุดของ นักรบ คือเป็นมวยบู๊เดินใส่คู่ชกอย่างเดียวและมีความอึดทนมาก ส่วนผมจะใช้สเตปเท้า และการออกหมัดไปสู้ แม้หมัดผมอาจจะหนักไม่เท่าคนอื่น แต่ผมคิดว่าสิ่งสำคัญในการชกกับ ONE คือชกยังไงให้แม่นยำและเข้าเป้ามากกว่า ซึ่งผมมีข้อดีตรงจุดนี้ครับ”“ไฟต์นี้จะต้องน่าตื่นเต้นแน่นอน ผมอยากทำหน้าที่ให้ดีที่สุดและชกให้สนุก ถ้ามีจังหวะโชว์อาวุธแม่ไม้มวยไทย ผมพร้อมงัดออกมาเพื่อให้แฟนมวยทั้งโลกได้เห็น หรืออาจได้ใช้น็อกเขาก็ได้”การได้โอกาสขึ้นมายืนอยู่บนเวทียิ่งใหญ่ระดับโลกทำให้ “จ้าวเสือใหญ่” มองเห็นเป้าหมายต่อไปได้ชัดเจนขึ้น โดยเขามุ่งมั่นที่จะพัฒนาตัวเองเพื่อไปให้ถึงจุดนั้นให้ได้“การเปิดตัวใน ONE (ใหญ่) คือจุดเริ่มต้นครั้งใหม่ของผม ทำให้ได้เจอความท้าทายใหม่ ๆ ถือเป็นช่วงที่ดีที่สุดในเส้นทางมวยของผมเลยครับ”“ถ้าผมมีชื่อเข้าไปอยู่ในแรงกิง ONE มวยไทย รุ่นฟลายเวต หลังจากครั้งนี้ ผมอยากทำฟอร์มเก็บชัยชนะให้ได้ต่อเนื่องเพื่อที่จะได้มีโอกาสขึ้นชิงแชมป์โลก ถ้ายังพัฒนาตัวเองและสามารถทำสถิติออกมาดี ผมคิดว่าโอกาสนั้นน่าจะอยู่อีกไม่ไกลครับ”