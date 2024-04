สมศักดิ์ศรีตัวพ่อ “ซุปเปอร์บอน” ชนะแต้ม “มารัต”สุดมัน คว้าเข็มขัดคิกบ็อกซิ่งเฉพาะกาล

จบลงไปแบบเดือดทะลุองศาสมกับเป็นนัดยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งปี สำหรับศึก ONE ลุมพินี 58 เมื่อค่ำคืนวันศุกร์ที่ 5 เม.ย.67 ที่ผ่านมา ปรากฎสู่สายตาผู้ชมในกว่า 190 ประเทศทั่วโลก โดยทัพนักกีฬาระดับคู่เอกทั้งหมด 20 ชีวิตงัดฝีมือมาสู้กันไม่ยั้งเพื่อคว้าชัย ณ สนามมวยเวทีลุมพินีอันเป็นตำนานคู่เอกของรายการเป็นศึกชิงเข็มขัดแชมป์โลก ONE คิกบ็อกซิ่ง รุ่นเฟเธอร์เวต (145-155 ป.) เฉพาะกาล ระหว่าง “ซุปเปอร์บอน ซุปเปอร์บอนเทรนนิงแคมป์” ปะทะคู่ปรับเก่า “มารัต กริกอเรียน” ในศึกไตรภาคของทั้งคู่สองตัวพ่อไม่ดูเชิงให้เสียเวลา เปิดหน้าแลกอาวุธแทบไม่หยุดหายใจ “มารัต” ซัดหมัดเป็นพายุ เดินบดอย่างดุดัน ขณะที่ “ซุปเปอร์บอน” ตั้งรับดักแทงเข่าและล็อกเป้าที่ก้านคอ หลังโต้กันไปมาแบบทีต่อทีตลอด 5 ยก เป็น “ซุปเปอร์บอน” เข้าวินด้วยคะแนนเอกฉันท์ คว้าเข็มขัดแชมป์โลกเฉพาะกาลสำเร็จ และได้สิทธิ์ขึ้นไปล่าเข็มขัดเส้นหลักจาก “ชิงกิซ อัลลาซอฟ” ต่อไปขณะที่ “น้องโอ๋ ฮาม่ามวยไทย” เปิดศึกแห่งศักดิ์ศรียอดมวยระดับตำนานรับมือรุ่นน้องฟอร์มสด “กุหลาบดำ สจ.เปี๊ยกอุทัย” ในกติกามวยไทย รุ่นแบนตัมเวต (135 – 145 ป.)ยกแรก ทั้งคู่เปิดฉากแลกกันไม่รีรอ “น้องโอ๋” สาดแข้งขวาเข้าไม่ยั้ง ขณะที่ “กุหลาบ” พยายามสวนหมัดโต้ หลังจากนั้น เกมเดือดไม่พักเมื่อทั้งคู่เดินหน้าสาดอาวุธหนักไม่มีใครยอมใคร ครบ 3 ยก “น้องโอ๋” อาศัยความเก๋าเข้าทำได้จะแจ้งกว่า เอาชนะคะแนนเอกฉันท์ กู้ศรัทธาคืนสำเร็จอีกหนึ่งไฮไลต์คือการเผชิญหน้ากันของมวยฝีมือจัดจ้านระหว่าง “ก้องธรณี ส.สมหมาย” และ “จ้าวเสือใหญ่ ส.เดชะพันธ์” โดยหลังจากดวลเดือดแบบไม่ใครยอมใคร เสียกันไปคนละนับสุดท้ายครบ 3 ยก “ก้องธรณี” ออกอาวุธได้แม่นยำกว่าจึงได้รับการชูมือ เก็บชัยไฟต์ที่ 8 พร้อมทั้งคว้าสัญญา ONE มูลค่า 1 แสนเหรียญสหรัฐ (กว่า 3.6 ล้านบาท) มาครองสมใจ โดยนับเป็นนักกีฬาคนที่ 14 จากเวที ONE ลุมพินี ที่ไต่บันไดสู่เวทียิ่งใหญ่ระดับโลกสำเร็จนอกจากนี้ ยังมีนักกีฬาฟอร์มจัด 3 ราย ที่โชว์ฟอร์มจัดคว้าโบนัสจาก บิ๊กบอส “ชาตรี ศิษย์ยอดธง” รวมยอดคืนเดียว 1.4 ล้านบาท (หนึ่งล้านสี่แสนบาท) ได้แก่ “ชาโด้ สิงห์มาวิน” (7 แสนบาท) “นักรบ แฟร์เท็กซ์” (3.5 แสนบาท) “เมืองไทย พีเค.แสนชัย” (3.5 แสนบาท)สรุปผลการแข่งขันทุกคู่• คู่เอก ซุปเปอร์บอน ซุปเปอร์บอนเทรนนิงแคมป์ ชนะคะแนนเอกฉันท์ มารัต กริกอเรียน (ชิงแชมป์โลก คิกบ็อกซิ่ง รุ่นเฟเธอร์เวต 145 – 155 ป. เฉพาะกาล)• น้องโอ๋ ฮาม่ามวยไทย ชนะคะแนนเอกฉันท์ กุหลาบดำ สจ.เปี๊ยกอุทัย (มวยไทย รุ่นแบนตัมเวต 135 – 145 ป.)• ยูทาโร อาซาฮี ชนะคะแนนเอกฉันท์ เสกสรร อ.ขวัญเมือง (มวยไทย แคตช์เวต 142 ป.)• นักรบ แฟร์เท็กซ์ ชนะคะแนนไม่เอกฉันท์ เมืองไทย พีเค.แสนชัย (มวยไทย รุ่นฟลายเวต 125 – 135 ป.)• ก้องธรณี ส.สมหมาย ชนะคะแนนเอกฉันท์ จ้าวเสือใหญ่ ม.กรุงเทพธนบุรี (มวยไทย แคตช์เวต 134 ป.)• ชาโด้ สิงห์มาวิน ชนะทีเคโอ เอริค เฮเออร์ นาทีที่ 0:53 ของยก 3 (มวยไทย รุ่นเฟเธอร์เวต 145 – 155 ป.)• คมเพชร แฟร์เท็กซ์ ชนะคะแนนเอกฉันท์ ก้องชัย ไฉนดอนเมือง (มวยไทย แคตช์เวต 126 ป.)• เจก พีค็อก ชนะคะแนนเอกฉันท์ โคเฮอิ ชินโจ (มวยไทย รุ่นแบนตัมเวต 135 – 145 ป.)• จาง เป่ยเหมียน ชนะคะแนนเอกฉันท์ อาลีฟ ส.เดชะพันธ์ (คิกบ็อกซิ่ง รุ่นสตรอว์เวต 115 – 125 ป.)• จูราอิ อิชิอิ ชนะคะแนนเอกฉันท์ ซาโตชิ คาตาชิมะ (มวยไทย แคตช์เวต 122 ป.)