“แข้งเทพ” บุกชนะ เซลังงอร์ เอฟซี 4-2 คว้าสามคะแนนได้ตามเป้าหมาย

เปิดศักราช ฟุตบอลระดับทวีป เอเชีย กับ ฟุตบอล เอเอฟซี แชมเปี้ยนส์ ลีก ทู ฤดูกาล 2025/26 ทัพแข้งเทพ ทรู แบงค็อก ยูไนเต็ด ประเดิมสนามนัดเเรก ต้องออกไปเยือน สลังงอร์ เอฟซี ตัวแทนจากประเทศมาเลเชีย ในวันพฤหัสบดีที่ 18 กันยายน 2569 เวลา 17.00 น. ตามเวลาประเทศไทย ณ สนามเปตาลิง จาญ่า สเตเดียม
นัดนี้โค้ชแบน ธชตวัน ศรีปาน หัวหน้าผู้ฝึกสอน มีการโรเตชั่นเล็กน้อย จากนัดที่เเล้ว โดยส่ง เคียวกะ นากามูระ, มูห์เซ็น อัล กาสเซนี่, ฐิติพันธ์ พ่วงจันทร์, จักพัน ไพร่สุวรรณ และ ได้ส่ง เนบอยชา โคโซวิช ประเดิมสนามแรกให้กับสโมสรในเกมนี้
เกมเริ่มมาได้เพียง 4 นาที เจ้าบ้านได้โอกาสทักทายครั้งแรก นอร์ อัล-ราว๊าบเดห์ ได้ลองซัดวอลเลย์ บอลยังไม่ตรงกรอบ
GOAL!!! นาทีที่ 11 มูห์เซ็น อัล กาสซานี่ จ่ายจังหวะเดียวให้ อิเลียส อัลฮาฟท์ ได้หลุดเข้าไปดวลกับผู้รักษาประตู ก่อนจะซัดไปติดเซฟ และซ้ำเข้าไป แข้งเทพขึ้นนำไปก่อน 1-0
GOAL!!! นาทีที่ 15 แข้งเทพขึ้นเกมมาอีกครั้ง และเป็นจักพัน ไพรสุวรรณ เปิดเข้ากลางให้ มูห์เซ็น อัล กาสซานี่ ขึ้นโขกแบบเน้น ๆ แข้งเทพนำห่าง 2-0
GOAL!!! นาทีที่ 23 เควนติน เชง ได้บอลก่อนจะครอสบอล คริกอร์ โมราเอส เเท็บอินเข้าไปเป็นประตูตีตื้นให้ สลังงอร์ตาม 1-2
GOAL!!! นาทีที่ 24 อิเลียส อัลฮาฟท์ ได้หลุดเดี่ยว ก่อนจะยิงแล้วแฉล่บ เควิน ดีรมรัมย์ เข้าประตู แข้งเทพ นำ สลังงอร์ เอฟซี ห่าง 3-1
นาทีที่ 30 จากจังหวะเตะมุมของ สลัลงอร์ แล้วเป็น ฮาริท ไฮกัล เทคขึ้นโหม่ง ก่อน ปฏิวัติ คำไหม ล้มเซฟบอลเอาได้ ก่อน เซยะ คุโนริ เคลียร์บอลออกไป
นาทีที่ 37 เซยะ คุโนริ ลองปั่นจากนอกกรอบด้วยขวา บอลติดเซฟผู้รักษาประตู รับไว้ได้
นาทีที่ 39 ฮาริท ไฮกัล ผู้เล่นของ เซลังงอร์ เอฟซี ออกมาตัดบอลใส่เซยะ คุโนริ ผู้ตัดสินให้เป็นใบแดง
นาทีที่ 42 อิเลียส อัลฮาฟท์ ยิงฟรีคิกหน้ากรอบ บอลติดกำแพงออกหลัง เป็นลูกเตะมุม
นาทีที่ 42 จังหวะต่อเนื่องจากลูกเตะมุม ปฏิวัติ เปิดให้ ฟิลิป ไมอา ที่อยู่กรอบ ปาดต่อให้ ฐิติพันธ์ ซัดด้วยขวา บอลชนเสาออกไปอย่างน่าเสียดาย
หมด 45 นาทีแรก ทรู แบงค็อก ยูไนเต็ด บุกมานำ เซลังงอร์ เอฟซี 3-1
นาทีที่ 46 เกมเริ่มมาเพียงหนึ่งนาที เจ้าบ้านบุกขึ้นมา และจบด้วยการซัดหน้าประตูจ่อๆของ คริกอร์ โมอาเลส แต่ยิงผิดเหลี่ยม บอลข้ามคานออกไปอย่างน่าเสียดาย
นาทีที่ 61 มูห์เซ็น อัล กาสซานี่ ได้บอลในกรอบ ก่อนซัดหลุดกรอบออกไป
นาทีที่ 62 ผู้เล่นเซลังงอร์ ได้หลุดขึ้นมาดวลกับปฏิวัติ ก่อนหมุนหนึ่งจังหวะและยิงไปติดกองหลังที่วิ่งลงมาช่วยบล็อค
นาทีที่ 69 ลูก้า อาดิช เล่นกับ วีระเทพ ก่อนจะจบด้วยการลองส่องไกล บอลหลุดออกไป
GOAL!!! นาทีที่ 73 คริกอร์ หลุดเดี่ยวเเล้วยิง แต่ ปฏิวัติ คำไหม ปัดบอล ไปเข้าทางของ อิสวาน ยิงตีตื้นเป็น 2-3
นาทีที่ 76 ธีรศิลป์ แดงดา ได้ยิในกรอบเขตโทษ บอลยังตรงตัวผู้รักษาประตูรับไว้ได้
นาทีที่ 84 จังหวะขึ้นเกมของแข้งเทพ บอลมาอยู่ที่ ลูก้า อาดิช ได้ลากเข้าไปและลองปั่นด้วยขวา ผู้รักษาประตูปัดออกหลัง เป็นลูกเตะมุม
GOAL!! นาทีที่ 84 จากจังหวะเตะมุมของทัพแข้งเทพ เป็น ฟิลิป ไมอา ที่ขึ้นเทคโหม่งคนเดียว กดลงพื้นกระเด้ง เสียบคานเป็นประตูนำห่าง 4-2
ช่วงเวลาที่เหลือไม่มีสกอร์เพิ่มเติม จบเกม ทรู แบงค็อก ยูไนเต็ด บุกมาชนะ เซลังงอร์ เอฟซี 4-2 คว้าสามคะแนนแรกในรายการเอเอฟซี แชมเปียนส์ ลีก ทู 2025/26 ได้สำเร็จ
โปรแกรมนัดถัดไปของทัพแข้งเทพ ทรู แบงค็อก ยูไนเต็ด จะกลับไปเปิดบ้าน ทรู บีจี สเตเดี้ยม ซุปเปอร์บิ๊กเเมตช์ ต้อนรับการมาเยือน ของปราสาทสายฟ้า บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด ในศึกไทยลีก 2025/26 นัดที่ 5 วันอาทิตย์ที่ 21 กันยายน 2569 เวลา 19.00 น.
ส่วนโปรแกรม ฟุตบอล เอเอฟซี แชมเปี้ยนส์ ลีก ทู ฤดูกาล 2025/26 นัดที่ 2 เปิดบ้าน ทรู บีจี สเตเดี้ยม ต้อนรับการมาเยือนของ เปอร์ซิบ บันดุง ตัวแทนจากประเทศอินโดนีเซีย ในวันพุธที่ 1 ตุลาคม 2569 เวลา 19.15 น.
ทรู แบงค็อก ยูไนเต็ด : ปฏิวัติ คำไหม (GK), เอเวอร์ตัน กอนคัลเวส (C), ฟิลิป ไมอา, เคียวกะ นากามูระ (วีระเทพ ป้อมพันธุ์ น.59), มูห์เซ็น อัล กาสเซนี่ (ธีรศิลป์ แดงดา น.67), เซยะ คุโนริ (ลูก้า อาดิช น.67), ฐิติพันธ์ พ่วงจันทร์, วันชัย จารุนงคราญ, เนบอยชา โคโซวิช (ปกเกล้า อนันต์ น.58), จักพัน ไพรสุวรรณ, อิเลียส อัลฮาฟท์ (ริไชโร ซิฟโควิช น.84)
สลังงอร์ เอฟซี : กาลามุลละฮ์ (GK), เควนติน เชง (ซารูล น.75), โมฮัมหมัด อบูอัลนาดิ, ริชมอนด์, เควิน ดีรมรัมย์ (อีสวาน น.71), นูอา เลน, นอร์ อัล-ราว๊าบเดห์ (C)(อลีฟ ไฮกัล น.79), อัลวิน ฟอร์เตส (ฮาลิม ไฟซาล น.46), แซ็ค คลัฟ, ฮาริท ไฮกัล (ใบแดง น.39), คริกอร์ โมราเอส