“ทรู แบงค็อก” 10 คน บุกไปเสมอ พลังกาญจน์ เอฟซี 3-3

นัดที่สอง ของศึก ไทยลีก 1 ฤดูกาล 2025/26 ทัพแข้งเทพ ทรู แบงค็อก ยูไนเต็ด จะต้องไปเยือน “ม้าเหล็กพลังกาญจน์” พลังกาญจน์ เอฟซี ในวันอาทิตย์ที่ 24 สิงหาคม 2568 เวลา 18.00 น. ณ สนามราชบุรี สเตเดียม
นัดนี้ โค้ชแบน ธชตวัน ศรีปาน ปรับทีม 3 ตำแหน่งโดยส่ง รุ่งรัฐ ภูมิจันทึก, จักพัน ไพร่สุวรรณ และจะได้ กัปตันทีมอย่าง เอเวอร์ตัน กอนคัสเวส กลับมาบัญชาเกมอีกครั้ง
นาทีที่ 27 กิตติพงษ์ ผู้รักษาประตู เปิดบอลขึ้นมาไม่ดี บอลมาถึงปกเกล้า จ่ายต่อให้ ซิฟโควิช ได้ยิงในกรอบเข้าไป แข้งเทพบุกมานำก่อน 1-0
นาทีที่ 45 จักพัน ไพรสุวรรณ ได้บอลเเล้วครอสให้ เซยะ คุโนริ เเทคขึ้นโหม่งคนเดียว บอลเข้าเสาสอง หนีตัว กิตติพงษ์ ภูแถวเชือก เป็นประตูให้ ทรู แบงค็อก ยูไนเต็ด นำห่าง 2-0
นาทีที่ 45+7 มาร่า ทำประตูให้พลังกาญจน์ ไล่ขึ้นมาเป็น 1-2
หมด 45 นาทีแรก ทรู แบงค็อก ยูไนเต็ด มาบุกขึ้นนำ พลังกาญจน์ เอฟซี 2-1
นาทีที่ 76 เกอร์สัน โรดิเกส ได้บอลเก็บตกจากนอกกรอบ ก่อนจะลองซัดด้วยขวา บอลพุ่งเข้าประตูอย่างสวยงาม พลังกาญจน์ ตามตีเสมอ 2-2
นาทีที่ 79 พลังกาญจน์ สวนกลับขึ้นมา แอนดรอส ทาวน์เซนด์ โยนบอลยาวให้ เจนรบ ยกบอลหนีปฏิวัติ บอลเข้าประตูไป เจ้าบ้านพลิกขึ้นนำ 3-2
นาทีที่ 83 ฐิติพันธ์ จ่ายทะลุช่องให้ ซิฟโควิช ได้หลุดขึ้นไป ก่อนจะแตะหลบผู้รักษาประตูหนึ่งครั้งและซัดเข้าไป
ช่วงเวลาที่เหลือ เจ้าบ้านอย่าง พลังกาญจน์ เอฟซี พยายามทำเกมเพื่อเอาสกอร์เเต่ไม่สามารถผลิตสกอร์ได้ 3-3 เก็บ 1 คะแนน ของสัปดาห์นี้
โปรแกรมนัดถัดไปของทัพแข้งเทพ จะเบรกโปรแกรมฟีฟ่าเดย์ ให้กับทีมชาติไทยในศึกชิงถ้วยพระราชทาน คิงส์คัพ ครั้งที่ 51 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 1–9 กันยายน พ.ศ. 2568 จังหวัด กาญจนบุรี โดยจะกลับมาเเข่งขันในศึก ไทยลีก 2025/26 นัดที่ 4 ต้องออกไปเยือน ฉลามชล ชลบุรี เอฟซี ในวันเสาร์ที่ 13 กันยายน 2568 เวลา 18.00 น. ณ สนาม ชลบุรี ไดกิ้น สเตเดียม
ส่วน ปทุมดาบี้ ทรู แบงค็อก ยูไนเต็ด จะเปิดรัง ทรู บีจี สเตเดียม ต้อนรับการมาเยือนของ เดอะ แรบบิท บีจี ปทุม ยูไนเต็ด ในนัดที่สามของ ไทยลีก 2025/26 ทางสโมสร จะประกาศวันแข่งขันใหม่อีกครั้ง
ทรู แบงค็อก ยูไนเต็ด : ปฏิวัติ คำไหม (GK), เอเวอร์ตัน กอนคัลเวส (C), ฟิลิป ไมอา, นิติพงษ์ เสลานนท์, รุ่งรัฐ ภูมิจันทึก (เหลืองที่สอง น.58),มูห์เซ็น อัล กาสเซนี่ (ลูก้า อาดิช น.62), เซยะ คุโนริ (อิเลียส อัลฮาฟท์ น.88), ฐิติพันธ์ พ่วงจันทร์ (เคียวกะ นากามูระ น.88), จักพัน ไพร่สุวรรณ, ริไชโร ซิฟโควิช, ปกเกล้า อนันต์ (วีระเทพ ป้อมพันธุ์ น.75)
พลังกาญจน์ เอฟซี : กิตติพงษ์ ภูแถวเชือก (GK), เอเวอร์ตัน ดาซิลวา , ไรฮาน สจ๊วต (วัฒนา กล่อมจิต น.73), อเลน โอยาร์ซุน (แอนดรอส ทาวน์เซนด์ น.45), เซอร์จิโอ อเกวโร่ (อนุมมานธาน น.69), โมฮัมเหม็ด มารา (เกอร์สัน โรดิเกส น.69), ปราชญา ฝัดสุภาพ, ศาสนพงษ์ วัฒยุชูติกุล, อาบูบาการ์ กามารา, เมห์ดี้ ทาเรมี, ธนาสิทธิ์ ศิริผลา (เจนรบ สำเภาดี น.45)