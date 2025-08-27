ส.บอล จับมือ B-Quik จัดงานประกาศรายชื่อ 23 นักเตะ “ช้างศึก” ลุยศึกคิงส์คัพ ครั้งที่ 51

เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2568 สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ ร่วมกับ บริษัท บี-ควิก จำกัด ศูนย์บริการรถยนต์อันดับหนึ่งของประเทศไทย จัดงานประกาศรายชื่อ 23 นักเตะทีมชาติไทย ชุดสู้ศึกฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทานคิงส์คัพ ครั้งที่ 51 ณ สนามศุภชลาศัย ภายใต้คอนเซปต์งาน 23 MEN 1 DREAM โดยมอบประสบการณ์สุดตระการตาผ่านการนำเสนอด้วยเทคนิค 3D Mapping ที่สะท้อนทั้งประวัติศาสตร์และความยิ่งใหญ่ของฟุตบอลไทย งานนี้นับเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ที่การเปิดตัวรายชื่อนักเตะทีมชาติถูกจัดขึ้นในรูปแบบ Immersive Experience สร้างความตื่นตาตื่นใจทั้งต่อผู้เข้าร่วมงานและแฟนบอลทางบ้าน พร้อมตอกย้ำภาพลักษณ์ของ B-Quik ในฐานะพาร์ตเนอร์หลักของฟุตบอลทีมชาติไทย ที่มุ่งมั่นจะ “ดูแลเต็มที่ พร้อมเชียร์เต็มร้อย”
ภายในงานได้รับเกียรติจากบุคคลสำคัญหลากหลายวงการเข้าร่วม นำโดย คุณเฮงก์ โจฮัน คิกส์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บี-ควิก จำกัด, คุณบุศรารัตน์ อัสสรัตนกุล ผู้บริหารสูงสุดสายงานปฏิบัติการ บริษัท บี-ควิก จำกัด, คุณมิกค์ ทองระย้า แบรนด์แอมบาสเดอร์ B-Quik, คุณเอกพล พลนาวี เลขาธิการสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์, คุณสิทธิวีร์ วรรณพฤกษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี, นายแพทย์ประวัติ กิจธรรมกูลนิจ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี และ มาซาทาดะ อิชิอิ เฮดโค้ชทีมชาติไทย ซึ่งต่างร่วมเป็นสักขีพยานในโอกาสสำคัญของวงการลูกหนังไทยครั้งนี้
มาซาทาดะ อิชิอิ เฮดโค้ชทีมชาติไทย เปิดเผยความรู้สึกต่อการประกาศรายชื่อในรูปแบบใหม่ว่า “การประกาศชื่อครั้งนี้ถือว่าตื่นตาตื่นใจ ผมยังไม่เคยเห็นแบบนี้ที่ไหนมาก่อน ถือเป็นเรื่องที่ดี และเป็นทิศทางที่เหมาะสมกับโลกปัจจุบัน เพราะการเปิดตัวนักเตะในลักษณะนี้ช่วยสร้างบรรยากาศและแรงสนับสนุน ซึ่งผมเชื่อว่าจะส่งผลดีต่อผลงานของทีมในทัวร์นาเมนต์นี้ด้วย” พร้อมเสริมว่า “ส่วนตัวผมตื่นเต้นนะครับ จริง ๆ แล้วผมไม่ค่อยถนัดการเปิดตัวแบบสาธารณะหรืออีเวนต์ลักษณะนี้เท่าไหร่ แต่ก็ต้องยอมรับว่ามันยิ่งใหญ่และมีพลังมาก สำหรับการเตรียมทีม เรามีเวลาค่อนข้างจำกัด ดังนั้นผมเลือกนักเตะที่มีสภาพร่างกายดีที่สุด และแสดงผลงานในสนามได้ดีตั้งแต่เปิดฤดูกาลใหม่ ขนาดทีมของเราค่อนข้างใหญ่ และมีตัวเลือกที่ถูกคัดกรองไว้อย่างรอบคอบแล้ว”
สำหรับรายชื่อ 23 นักเตะชุดนี้ นำโดย ชนาธิป สรงกระสินธ์ กัปตันทีม พร้อมด้วยแข้งหลักอย่าง สุภโชค สารชาติ, เอกนิษฐ์ ปัญญา, นิโคลัส มิคเกลสัน รวมถึงการหวนคืนทีมชาติอีกครั้งของ ฐิติพันธ์ พ่วงจันทร์
ศึกคิงส์คัพ ครั้งที่ 51 จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 1–9 กันยายน 2568 โดยทีมชาติไทยมีโปรแกรมลงสนามรอบรองชนะเลิศพบกับทีมชาติฟิจิในวันที่ 4 กันยายน ขณะที่อีกคู่เป็นการพบกันระหว่างอิรักและฮ่องกง ส่วนรอบชิงชนะเลิศและชิงอันดับ 3 จะมีขึ้นในวันที่ 7 กันยายน โดยการแข่งขันทุกคู่จะถ่ายทอดสดทาง ไทยรัฐทีวี HD32, BG Sports และ True Visions Now
แฟนบอลสามารถติดตามกิจกรรมและแคมเปญสร้างสรรค์จาก B-Quik และทีมชาติไทยได้ที่ Facebook: B-Quik – เต็มที่เพื่อรถ เต็มร้อยเพื่อคุณ
#บีควิก #ดูแลเต็มที่พร้อมเชียร์เต็มร้อย #BQuikXChangsuek #ช้างศึก #ทีมชาติไทย #KingsCup51