แข้งเทพแซงท้ายเกม! ทรู แบงค็อกฯ พลิกแซง บีจี ปทุม ยูไนเต็ด 2-1

บิ๊กเเมตช์ประจำสัปดาห์ ของ ไทยลีก 1 2025/26 นัดที่ 3 ทัพแข้งเทพ ทรู แบงค็อก ยูไนเต็ด เปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของ เดอะแรบบิท บีจี ปทุม ยูไนเต็ด ในวันเสาร์ที่ 30 สิงหาคม 2568 เวลา 19.00 น. ณ สนามธรรมศาสตร์ สเตเดียม
นัดนี้โค้ชแบน ธชตวัน ศรีปาน หัวหน้าผู้ฝึกสอน ได้มีการปรับเปลี่ยนบางตำแหน่ง โดยส่ง ลูก้า อาดิช, ธีรศิลป์ แดงดา และ วีระเทพ ป้อมพันธ์ุ ที่สลัดอาการบาดเจ็บ
นาทีที่ 8 ทีมเยือนได้ทักทายก่อนจากการยิงไกลของ โจเอล โลเปซ บอลยังตรงตัวปฏิวัติ รับได้ติดมือ
นาทีที่ 16 ลูก้า อาดิช ลากขึ้นมาทางกาบซ้าย จ่ายต่อให้วันชัย เปิดให้ ธีรศิลป์ โหม่งชงให้ เซยะ คุโนริ ยิงผิดเหลี่ยม ผู้รักษาประตูรับไว้ได้
นาทีที่ 22 ฐิติพันธ์ ขอลองส่องไกล บอลหลุดออกไป
นาทีที่ 26 จังหวะเล่นลูกฟรีคิกหน้ากรอบของแข้งเทพ บอลขลุกขลิกในกรอบ ก่อนจบด้วยการยิงของ ซิฟโควิช บอลหลุดออกไป
นาทีที่ 38 เดอะ แรบบิท ต่อบอลขึ้นเกมมา จบด้วยการยิงไกลของ เจริญศักดิ์ บอลยังไม่ตรงกรอบ
นาทีที่ 39 แข้งเทพบุกขึ้นมาบ้าง เล่นบอลตามช่องมาถึง นิติพงษ์ ที่เติมขึ้นมาในกรอบ ครอสต่อให้ ลูก้า อาดิช ได้โถมโหม่งจ่อ ๆ บอลติดเซฟของ สรานนท์
หมด 45 นาทีแรก ยังไม่มีสกอร์เกิดขึ้น ทรู แบงค็อก ยูไนเต็ด เสมอกับ บีจี ปทุม ยูไนเต็ด 0-0
นาทีที่ 47 นิติพงษ์ ครอสบอลยาว ให้ลูก้า อาดิช หลุดเดี่ยว แล้วยิง เเต่ไปติดตัว สรานนท์ อนุอินทร์ อย่างน่าเสียดาย
นาทีที่ 49 แข้งเทพขึ้นเกมมาอีกครั้ง นิติพงษ์ จ่ายต่อให้ เซยะ คุโนริ ยิงเน้นๆหน้ากรอบ กองหลังทีมเยือนยังวิ่งมาบล็อคไว้ได้
นาทีที่ 58 วันชัย ครอสบอลจากกาบซ้ายให้ ธีรศิลป์ แดงดา ขึ้นโขก บอลผ่านหน้าประตูออกไป
GOAL!!! นาทีที่ 65 บีจี ปทุม ยูไนเต็ด ขึ้นเกมมาทางขวา ทาคากิ โอเสะ จ่ายตบเข้ากลางให้ เอกนิษฐ์ ปัญหา ซัดจ่อๆหน้าประตู ทีมเยือนขึ้นนำ 1-0
นาทีที่ 67 ถัดมาเพียงสองนาที ทีมเยือนขึ้นเกมมาอีกครั้ง ชนาธิป จ่ายเข้ากรอบให้ กฤษฎา ยิงด้วยขวา ปฏิวัติ ยังปัดไว้ได้
นาทีที่ 78 จังหวะที่เเข้งเทพ ออกบอลพลาดเเล้วเป็น โจเอล โลเปซ ได้บอลเเล้วยิง บอลเหินหลังออกไป
นาทีที่ 80 ปกเกล้า เปิดลูกฟรีคิกให้ ฟิลิป ไมอา โหม่งชงเข้ามา บอลขลุกขลิกหลุดมาถึงธีรศิลป์ ซัดเหินข้ามคานออกไป
นาทีที่ 87 มูห์เซ็น แปะบอลให้ อัลฮาฟท์ หลุดเข้าไปในกรอบ ก่อนซัดติดเซฟผู้รักษาประตู
GOAL!!! นาทีที่ 87 จังหวะเตะมุมของทัพแข้งเทพ ปกเกล้า อนันต์เก็บตกจังหวะสอง ยิงแบบไม่จับ เป็นประตูให้แข้งเทพ ตีเสมอ 1-1
GOAL!!! นาทีที่ 90 จังหวะ มูห์เซ็น อัล กาสเซนี่ หลุดเดี่ยว ก่อนจะถวายพานให้ อิเลียส อัลฮาฟท์ ล็อกหนีก่อนหลังเเล้วยิงเสียบเสาเเรก เป็นประตูให้ทัพแข้งเทพ ออกนำ 2-1
หมดเวลา 90 นาที ทรู แบงค็อก ยูไนเต็ด พลิกกลับมา บีจี ปทุม ยูไนเต็ด แบบสุดมันส์ 2-1
โปรแกรมนัดถัดไปของทัพแข้งเทพ จะเบรกโปรแกรมฟีฟ่าเดย์ ให้กับทีมชาติไทยในศึกชิงถ้วยพระราชทาน คิงส์คัพ ครั้งที่ 51 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 1–9 กันยายน พ.ศ. 2568 จังหวัด กาญจนบุรี โดยจะกลับมาเเข่งขันในศึก ไทยลีก 2025/26 นัดที่ 4 ต้องออกไปเยือน ฉลามชล ชลบุรี เอฟซี ในวันเสาร์ที่ 13 กันยายน 2568 เวลา 18.00 น. ณ สนาม ชลบุรี ไดกิ้น สเตเดียม
ทรู แบงค็อก ยูไนเต็ด : ปฏิวัติ คำไหม (GK), เอเวอร์ตัน กอนคัลเวส (C), ฟิลิป ไมอา, นิติพงษ์ เสลานนท์, ลูก้า อาดิช (อิเลียส อัลฮาฟท์ น.78), ธีรศิลป์ แดงดา, เซยะ คุโนริ (มูห์เซ็น อัล กาสเซนี่ น.67), ฐิติพันธ์ พ่วงจันทร์, วันชัย จารุนงคราญ (ปราตามา อาร์ฮาน น.67), วีระเทพ ป้อมพันธุ์ (ปกเกล้า อนันต์ น.78), ริไชโร ซิฟโควิช
บีจี ปทุม ยูไนเต็ด : สรานนท์ อนุอินทร์ (GK), ทาคากิ โอเสะ, กฤษดา กาแมน, โจเอล โลเปซ (ฟอนาซารี่ น.83), เจริญศักดิ์ วงษ์กรณ์ (เอกนิษฐ์ ปัญญา น.58), นิก้า ซานโดคัดเซ่, กาคุโตะ โนสึดะ (C), ชนาธิป สรงกระสินธ์, ศิวกรณ์ เตียตระกูล (จอร์แดน เอ็มมาวิเว่ น.46), เซเดีย เอ็นดีอาย, วารีส ชูทอง (วรินทร จำนงค์วัตร์ น.58)