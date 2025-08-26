"ชนาธิป" นำทัพ ตัวหลักมาครบ "ช้างศึก" แบโผ 23 นักเตะลุยคิงส์คัพ ครั้งที่ 51

สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประกาศรายชื่อ 23 นักฟุตบอลชายทีมชาติไทย เข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทาน คิงส์ คัพ ครั้งที่ 51 ณ จังหวัดกาญจนบุรี ระหว่างวันที่ 1-9 กันยายน 2568
โดยรายชื่อ 23 นักเตะทีมชาติไทย มีดังต่อไปนี้
ผู้รักษาประตู
ปฏิวัติ คำไหม สโมสร ทรู แบงค็อก ยูไนเต็ด
สรานนท์ อนุอินทร์ สโมสร บีจี ปทุม ยูไนเต็ด
กัมพล ปฐมอรรฆย์กุล สโมสร ราชบุรี เอฟซี
กองหลัง
ศุภนันท์ บุรีรัตน์ สโมสร การท่าเรือ เอฟซี
สันติภาพ จันทร์หง่อม สโมสร ชลบุรี เอฟซี
ณัฐพงษ์ สายริยา สโมสร ชลบุรี เอฟซี
สุพรรณ ทองสงค์ สโมสร ทรู แบงค็อก ยูไนเต็ด
อภิสิทธิ์ โสรฎา สโมสร ราชบุรี เอฟซี
ทรงวุฒิ ใคร่ครวญ สโมสร เมืองทอง ยูไนเต็ด
ศฤงคาร พรหมสุภะ สโมสร สุโขทัย เอฟซี
นิโคลัส มิคเกลสัน สโมสร SV Elversberg
กองกลาง
ชนาธิป สรงกระสินธ์ สโมสร บีจี ปทุม ยูไนเต็ด
เอกนิษฐ์ ปัญญา สโมสร บีจี ปทุม ยูไนเต็ด
เจริญศักดิ์ วงษ์กรณ์ สโมสร บีจี ปทุม ยูไนเต็ด
พิธิวัตต์ สุขจิตธรรมกุล สโมสร บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด
พีรดนย์ ฉ่ำรัศมี สโมสร การท่าเรือ เอฟซี
วรชิต กนิตศรีบำเพ็ญ สโมสร การท่าเรือ เอฟซี
เบนจามิน เจมส์ เดวิส สโมสร อุทัยธานี เอฟซี
ฐิติพันธ์ พ่วงจันทร์ สโมสร ทรู แบงค็อก ยูไนเต็ด
สุภโชค สารชาติ สโมสร คอนซาโดเล่ ซัปโปโร
กองหน้า
ศุภชัย ใจเด็ด สโมสร บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด
ธีรศักดิ์ เผยพิมาย สโมสร การท่าเรือ เอฟซี
ปรเมศย์ อาจวิไล สโมสร จูบิโล อิวาตะ
ทั้งนี้ นักกีฬาที่มีรายชื่อดังกล่าวจะเดินทางมารายงานตัวที่ โรงแรมเดอะบริดจ์ เรสสิเดนซ์ จังหวัดกาญจนบุรี ในวันที่ 1 กันยายน 2568 เวลา 12.30 น. และฝึกซ้อมที่สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย เวลา 17.00 น.
สำหรับ ฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทานคิงส์ คัพ ครั้งที่ 51 เป็นการแข่งขันระดับ FIFA International ‘A’ Match และมีการนับคะแนนฟีฟ่าแรงกิ้ง ในระดับ Tier 1 และถือเป็นการแข่งขันครั้งแรกในประวัติศาสตร์ที่มีเงินรางวัลสำหรับทีมชนะเลิศ 2,000,0000 บาท และ ทีมรองชนะเลิศ 1,000,000 บาท นอกจากนี้ทุกนัดจะนำเทคโนโลยี VAR ช่วยในการตัดสิน โดยจะทำการแข่งขัน ที่สนามกีฬากลางจังหวัดกาญจนบุรี (กลีบบัว) ตามโปรแกรมดังนี้
รอบรองชนะเลิศ วันที่ 4 กันยายน 2568
เวลา 16.00 น. ทีมชาติอิรัก พบ ทีมชาติฮ่องกง
เวลา 20.00 น. ทีมชาติไทย (เจ้าภาพ) พบ ทีมชาติฟิจิ
รอบชิงชนะเลิศ และ ชิงอันดับ 3 วันที่ 7 กันยายน 2568
เวลา 16.00 น. รอบชิงชนะเลิศ อันดับ 3
เวลา 20.00 น. รอบชิงชนะเลิศ
ถ่ายทอดสดทาง ไทยรัฐทีวี HD32, BG SPORTS และ True Visions Now
แฟนบอลที่สนใจซื้อบัตรเข้าชมการแข่งขันฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทานคิงส์คัพ ครั้งที่ 51 สามารถซื้อได้ที่สำนักงาน อบจ.กาญจนบุรี (Onsite) เปิดขายวันที่ 27–28 สิงหาคม 2568 เวลา 09.00 – 15.00 น. (วันละ 2,000 ใบ) รับบัตรคิวได้ตั้งแต่เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป