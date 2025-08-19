“ฟีฟ่า” รับรอง “คิงส์ คัพ” ครั้งที่ 51 เป็น 'A' Match นับคะแนนฟีฟ่า แรงกิ้ง ในระดับ Tier 1

สหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติ หรือ ฟีฟ่า ส่งหนังสือยืนยัน การแข่งขันฟุตบอล ชิงถ้วยพระราชทาน คิงค์ คัพ ครั้งที่ 51 ประจำปี 2568 เป็นการแข่งขันฟุตบอล FIFA International 'A' Match และมีการนับคะแนนฟีฟ่าแรงกิ้ง ในระดับ Tier 1
สำหรับ FIFA International ‘A’ Match มาจากแนวคิดที่ฟีฟ่าต้องการจัดระเบียบและสร้างมาตรฐานให้การคำนวนคะแนนอันดับโลก หรือ ฟีฟ่าแรงกิ้ง มีความน่าเชื่อถือและแม่นยำมากขึ้น ซึ่งเกมที่ได้รับการพิจารณาว่าเป็นระดับ ‘A’ Match มีหลายรูปแบบ คือ เกมทัวร์นาเมนต์ใหญ่ๆ อย่างเป็นทางการ เช่น ฟุตบอลโลก, ศึกคอนเฟเดอเรชั่นส์คัพ, ฟุตบอลยูโร และ ฟุตบอลเอเชียนคัพ ไม่ว่าจะเป็นรอบคัดเลือกหรือรอบสุดท้าย ถือว่าเป็น ‘A’ Match ทั้งหมด
ขณะเดียวกัน ฟุตบอลทัวร์นาเมนต์พิเศษ เกมอุ่นเครื่อง หรือ แมตช์กระชับมิตร สามารถเป็นเกม ‘A’ Match ได้เช่นกัน แต่มีเงื่อนไขอย่างแรกคือ ต้องเป็นการเจอกันระหว่าง ทีมชาติชุดใหญ่ พบกับ ทีมชาติชุดใหญ่ เท่านั้น
นอกจากเรื่องของตัวผู้เล่นที่ต้องเป็นทีมชาติชุดใหญ่แล้ว เจ้าหน้าที่ผู้ตัดสินของเกม ‘A’ Match ต้องเป็นผู้ตัดสินระดับฟีฟ่า รวมไปถึงผู้ช่วยผู้ตัดสิน (ไลน์แมน) ต้องเป็นฟีฟ่าด้วยเช่นกัน นอกจากนี้ เกม ‘A’ Match แต่ละนัด ต้องเว้นระยะเวลาทิ้งช่วงห่างกันไม่น้อยกว่า 48 ชั่วโมง และต้องส่งรายงานแมตช์การแข่งขัน รวมทั้งรายชื่อผู้เล่นไปยังสำนักงานเลขาธิการฟีฟ่าและเอเอฟซีอีกด้วย
สำหรับ ทีมที่เข้าร่วมการแข่งขัน ประกอบด้วย ทีมชาติไทย อันดับ 102 ของโลก (เจ้าภาพ) ทีมชาติอิรัก อันดับ 58 ของโลก , ทีมชาติฮ่องกง อันดับ 147 ของโลก และ ทีมชาติฟิจิ อันดับ 150 ของโลก ทุกนัดจะแข่งขันที่ สนามกีฬากลางจังหวัด กาญจนบุรี (กลีบบัว) ถ่ายทอดสด ทาง ไทยรัฐทีวี, BG Sports และ True Visions Now
โดย ผลการประกบคู่รอบรองชนะเลิศ ที่จะแข่งขันกันในวันที่ 4 กันยายน 2568 มีดังนี้
16.30 น. ทีมชาติอิรัก พบ ทีมชาติฮ่องกง
20.00 น. ทีมชาติไทย (เจ้าภาพ) พบ ทีมชาติฟิจิ
ผู้ชนะจะผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ ในวันที่ 7 กันยายน 2568 ส่วนผู้แพ้จะแข่งขันกันในนัดชิงอันดับ 3 ในวันเดียวกัน โดยมีกำหนดการดังนี้
16.30 น. รอบชิงชนะเลิศ อันดับ 3
20.00 น. รอบชิงชนะเลิศ
แฟนบอลที่สนใจ สามารถซื้อบัตรเข้าชมทาง ONLINE ระหว่างวันที่ 24–26 สิงหาคม 2568 หรือจนกว่าบัตรจะหมด ทาง Application The Concert
การจำหน่ายแบบ ONSITE ระหว่างวันที่ 27–28 สิงหาคม 2568 ในเวลา 09.00 – 15.00 น. ที่สำนักงาน อบจ.กาญจนบุรี
แฟนบอลที่สนใจ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายการท่องเที่ยว กองการท่องเที่ยวและกีฬา องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี โทร. 0 3451 2477 - 8 ,0 3451 2577 - 8 ต่อ 3107 หรือทางเพจ Facebook : องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี