“ศุภณัฏฐ์” ยิง 1 จ่าย 1 พา “บุรีรัมย์” แซงดับ “ยะโฮร์” ประเดิม 3 แต้ม ACLE

การแข่งขันฟุตบอลเอเอฟซี แชมเปี้ยนส์ลีก อีลิท ลีกสเตจ โซนตะวันออก นัดแรก คู่ซูเปอร์บิ๊กแมตช์สโมสรอาเซียน “ปราสาทสายฟ้า” บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด ยอดทีมไทยลีก ที่เข้าไปได้ถึงไฟนอลสเตจ รอบ 8 ทีมสุดท้าย เมื่อฤดูกาลก่อน เปิดสนามบุรีรัมย์ สเตเดียม รับการมาเยือนของ “เสือใต้” ยะโฮร์ ดารุล ทักซิม ยอดทีมจากมาเลเซียซูเปอร์ลีก
เริ่มเกมมาได้อึดใจเดียว กลายเป็นผู้มาเยือน เสือใต้ ได้ลุ้นทักทายอย่างหนัก เมื่อ โจเอา ฟิเกเรโด ได้หลุดเข้าไปยิงบอลกลิ้งเข้าประตูไป แต่ทว่าผู้ตัดสินได้รับการแจ้งเตือนจากห้อง VAR เมื่อวิ่งไปดูจอภาพช่วยตัดสิน ก็กลับมาเป่าไม่ให้เป็นประตู เพราะ โจเอา ฟิเกเรโด มีการใช้แขนเล่นบอลไปก่อน
นาทีที่ 6 แฟนปราสาทสายฟ้า ได้เฮบ้าง แต่ก็เฮได้ไม่สุดเสียง จากจังหวะที่ โก มยอง ซอก จ่ายบอลจากหลังขึ้นไปแดนกลางให้ โรเบิร์ต ซูลจ์ แต่งบอลแล้วจ่ายทะลุช่องขึ้นหน้าให้ กิลเยร์เม บิสโซลี ได้หลุดเข้าไปยิงบอลพุ่งผ่าน อันโดนี่ ซูเบียออร์เร่ นายด่ายทีมเยือนเข้าประตูไป แต่ทว่าผู้ตัดสินได้รับการแจ้งเตือนจากห้อง VAR ว่าเป็นจังหวะล้ำหน้าของ กิลเยร์เม บิสโซลี ไปก่อนแล้ว
นาทีที่ 14 เสือใต้ มาได้ฟรีคิกระยะอันตราย หน้ากรอบเขตโทษ อาเกอร์ อาเค็ตเซ ยืนอยู่ที่บอลสืบเท้าเข้าไปปั่นบอลโค้งไปที่เสาซ้ายมือ นีล เอเธอร์ริดจ์ นายด่านปราสาทสายฟ้า พุ่งไปปัดบอลพ้นอันตรายไว้ได้
GOALLL!! นาทีที่ 28 ผู้มาเยือนได้เตะมุมทางขวา อารีฟ ไอมาน เปิดบอลยาวมาที่เสาสอง จอน อิราซาบัล เทกตัวขึ้นโหม่งบอลย้อนไปเสาขวา นีล เอเธอร์ริดจ์ โดดปัดบอลไว้ได้ ทว่าบอลไปเข้าทาง อันโตนิโอ กลอเดียร์ ซ้ำจ่อ ๆ เข้าประตูไป ยะโฮร์ ดารุล ทักซิม บุกมานำ บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด 1-0
นาทีที่ 31 ปราสาทสายฟ้า เปิดเกมใส่บ้าง เชย์น แพตตีนามา พาบอลขึ้นเกมทางซ้ายไปจนเกือบสุดเส้นหลังเปิดบอลย้อยเข้ามาในกรอบเขตโทษ โรเบิร์ต ซูลจ์ วิ่งเข้าไปเทกตัวโหม่งบอลชนเสาซ้ายอย่างน่าเสียดาย
นาทีที่ 39 ปราสาทสายฟ้า ได้เตะมุมทางขวา ปีเตอร์ ซูลจ์ เปิดบอลโค้งยาวด้วยซ้ายไปที่เสาไกล อันโดนี่ ซูเบียออร์เร่ นายด่านเสือใต้ ออกมารับบอลไว้ได้
นาทีที่ 42 โรเบิร์ต ซูลจ์ เปิดเตะมุมทางซ้ายเข้าไปที่เสาแรกบอลชุลมุนในกรอบ 6 หลา ผู้เล่นยะโฮร์ ดารุล ทักซิม เตะสกัดบอลทิ้งออกหลังไปได้
นาทีที่ 43 เป็นเตะมุมทางซ้ายต่อเนื่องของปราสาทสายฟ้า โรเบิร์ต ซูลจ์ เปิดเตะมุมด้วยขวาเข้าไปที่สามเหลี่ยมเสาแรก อันโดนี่ ซูเบียออร์เร่ ต้องออกแรงโดดปัดบอลพ้นอันตรายไปได้ฉิวเฉียด
นาทีที่ 45 ศุภณัฏฐ์ เหมือนตา ตัดบอลได้ที่หน้ากรอบเขตโทษ ก่อนที่บอลจะไปถึง โกรัน เคาซิช เก็บบอลดึงจังหวะ แทงเข้าเขตโทษให้ ศุภณัฏฐ์ เหมือนตา หลุดเข้าไปยิงบอล ทว่า อันโดนี่ ซูเบียออร์เร่ อ่านเกมอยู่ออกมาชูมือปัดบอลออกหลังไปได้
จากนั้น ปราสาทสายฟ้า ครองเกมอย่างได้น้ำได้เนื้อกว่า แต่จังหวะสุดท้ายยังส่งบอลไปนอนก้นตาข่ายทีมเยือนไม่ได้ ทำให้จบครึ่งเวลาแรก บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด ตามหลัง ยะโฮร์ ดารุล ทักซิม อยู่ 0-1
กลับมาสู้กันต่อในครึ่งเวลาหลัง ทั้ง 2 ทีม ไม่มีการปรับเปลี่ยนตัวผู้เล่ ยังคงยึด 11 ผู้เล่นตัวจริงลงมาไล่บี้กันต่อ
นาทีที่ 47 ปราสาทสายฟ้า มาได้ฟรีคิกระยะน่าลุ้นทางฝั่งซ้าย ปีเตอร์ ซูลจ์ ตั้งท่าจะเปิดบอล ทว่าวิ่งเข้าไปยิงด้วยซ้ายบอลโค้งระดับเอวไปหน้าปากประตู อันโดนี่ ซูเบียออร์เร่ อ่านเกมอยู่ออกมารับบอลไว้ได้
GOALLL!! นาทีที่ 50 บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด เปิดเกมใส่ทางซ้าย โรเบิร์ต ซูลจ์ รับบอลได้หน้าเขตโทษ ก่อนจะแทงทะลุช่องเข้าไปในกรอบ ศุภณัฏฐ์ เหมือนตา วิ่งเข้าไปเอี้ยวตัวยิงด้วยขวาบอลโค้งผ่านมือ อันโดนี่ ซูเบียออร์เร่ เสียบเสาขวาเข้าประตูไป ปราสาทสายฟ้า ตามตีเสมอ เสือใต้ 1-1
GOALLL!! นาทีที่ 54 เชย์น แพตตีนามา ล้มตัวสกัดบอลได้กลางสนาม บอลลอยมาทางริมเส้นฝั่งซ้ายถึง ปีเตอร์ ซูลจ์ ยกบอลเข้าเขตโทษ จอน อิราซาบัล โหม่งสกัดไม่ดี บอลมาเข้าทาง ศุภณัฏฐ์ เหมือนตา แต่งบอลแล้วปาดไปที่เสาไกล โรเบิร์ต ซูลจ์ จับบอลได้แล้วยิงนิ่ม ๆ เข้าประตูไป บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด ขยับแซง ยะโฮร์ ดารุล ทักซิม 2-1
นาทีที่ 71 ปราสาทสายฟ้า ค่อย ๆ ขึ้นเกมบุกทางขวา โรเบิร์ต ซูลจ์ เลี้ยวบอลดึงจังหวะแล้วแทงบอลทะลุช่องเข้าเขตโทษให้ กิลเยร์เม บิสโซลี ที่วิ่งทำทางหลุดเดี่ยวเข้าไปเก็บบอลได้ในกรอบเขตโทษ แล้วตัดสินใจยกบอลข้ามหัว อันโดนี่ ซูเบียออร์เร่ นายด่านทีมเยือน บอลลอยเข้าประตูไป แต่ทว่าลูกนี้ผู้ช่วยผู้ตัดสินวิ่งมายกเป็นล้ำหน้า กิลเยร์เม บิสโซลี ทำให้สกอร์ยังเท่าเดิม 2-1
นาทีที่ 75 ปราสาทสายฟ้า น่าจะได้ลูกที่จุดโทษ ศุภชัย ใจเด็ด ที่ลงมาเป็นตัวสำรองไปโดนแนวรับผู้มาเยือนกันล้มในกรอบเขตโทษ ผู้ตัดสินไม่รอช้าเป่าให้เป็นจุดโทษ ก่อนจะได้รับสัญญาณให้ไปดูจอภาพช่วยตัดสิน แล้ววิ่งกลับมาเป่าให้ไม่เป็นจุดโทษ
นาทีที่ 90+8 เสือใต้ มาได้ฟรีคิกระยะอันตรายทางขวา อาเกอร์ อาเค็ตเซ ยืนอยู่ที่บอลวิ่งเข้าไปปั่นโค้งด้วยเท้าซ้าย บอลลอยไปเข้ามือ นีล เอเธอร์ริดจ์ รับไว้ได้สบาย
จากนั้นไม่มีประตูเกิดขึ้นอีก จบเกม บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด แซงเอาชนะ ยะโฮร์ ดารุล ทักซิม ไปได้ด้วยสกอร์ 2-1 ส่งผลให้ ปราสาทสายฟ้า ประเดิมคว้า 3 คะแนน ในเกมแรกไว้ได้ และยังรักษาสถิติ ไม่เคยพ่ายให้กับ เสือใต้ จากการพบกันทั้งหมด 5 นัด
รายชื่อผู้เล่นทั้ง 2 ทีม
บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด : นีล เอเธอร์ริดจ์ (ผู้รักษาประตู), เคอร์ติส กู๊ด, เคนเน็ต ดูกอล (C), โก มยอง ซอก, เชย์น แพตตีนามา, ฟิลิป สตอยโควิช (แซนดี วอลช์ น.60), ปีเตอร์ ซูลจ์, โกรัน เคาซิช (โรเบิร์ต บาวเออร์ น.90+2), โรเบิร์ต ซูลจ์ (พิธิวัตต์ สุขจิตธรรมกุล น.90+2), ศุภณัฏฐ์ เหมือนตา (ศุภชัย ใจเด็ด น.74), กิลเยร์เม บิสโซลี (เฟจ์ซาล มูลิช น.74)
ยะโฮร์ ดารุล ทักซิม : อันโดนี่ ซูเบียออร์เร่ (ผู้รักษาประตู), เอ็ดดี้ อิสราฟิลอฟ (ราอูล ปาร์ร่า น.59), จอน อิราซาบัล (เชน โลว์รี น.84), อันโตนิโอ กลอเดียร์, โจนาธาน คริสเตียน (ออสการ์ อาร์ริบาส น.83), เฮคเตอร์ เฮเวล (อาฟิค ฟาซิล น.83), อิคนาซิโอ เมนเดซ, อาเกอร์ อาเค็ตเซ, อารีฟ ไอมาน (C), โจเอา ฟิเกเรโด, ไจโร่ มาเซโด (แบร์กซอง น.74)