"อิโนะอุเอะ" ชนะแต้มผู้ท้าชิงจากอุซเบฯ เอกฉันท์ ป้องแชมป์ 4 สถาบันหลัก

นาโอยะ อิโนะอุเอะ สุดยอดนักชกชาวญี่ปุ่น ป้องกันเข็มขัดแชมป์โลก รุ่นแบนตัมเวต 4 สถาบัน เอาไว้ได้ หลังเอาชนะคะแนนเหนือ มูรอดจอน อาห์มาดาลิเยฟ ผู้ท้าชิงจากอุซเบกิสถาน อย่างเป็นเอกฉันท์
การชกดังกล่าวมีขึ้น ณ เมืองนาโงยา ประเทศญี่ปุ่น นาโอยะ อิโนะอุเอะ ขึ้นป้องกันตำแหน่งแชมป์โลก 4 สถาบัน ทั้ง WBA, WBC, WBO และ IBF กับนักชกผู้ท้าชิงจากประเทศอุซเบกิสถาน ผู้มีดีกรีเป็นถึงแชมป์โลก รุ่นซูเปอร์แบนตัมเวต
ปรากฎว่าการชกตลอดทั้ง 12 ยก อิโนะอุเอะ ทำได้ดีกว่าแทบทุกยก เอาชนะคะแนนไปอย่างเป็นเอกฉันท์ ด้วยสกอร์จากกรรมการทั้ง 3 คน ที่ขาดลอย 117-111, 118-110, 118-110 ป้องกันแชมป์ 4 สถาบันหลัก เอาไว้ได้