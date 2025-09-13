ดุดันได้ใจ! “สุริยันต์เล็ก” เรียก 2 นับ ชนะแต้มเดือด “เดโช” ศึก ONE ลุมพินี 124

ศึก ONE ลุมพินี 124 จัดเต็มความมันให้กับแฟนกีฬาต่อสู้ใน 195 ประเทศทั่วโลก โดยจอมบู๊ทั้ง 24 ชีวิต ต่างงัดฟอร์มเด็ดออกมาชิงแต้มชัยกันอย่างดุเดือด เมื่อค่ำคืนวันศุกร์ที่ 12 ก.ย. ที่ผ่านมา ณ สนามมวยเวทีลุมพินี (รามอินทรา)
คู่เอก “สุริยันต์เล็ก พ.เย็นยิ่ง” จอมบู๊หมัดอันตราย วัย 29 ปี จากมหาสารคาม ปะทะพลังสด “เดโช ป.บริรักษ์” มวยรุ่นน้องวัย 22 ปี จากสงขลา ที่ยังไม่แพ้ใครในศึกนี้ ภายใต้กติกามวยไทย 132 ป.
สุริยันต์เล็ก vs เดโช
ยกแรก “เดโช” วางเกมรัดกุม ไม่เปิดช่องให้ “สุริยันต์เล็ก” ออกอาวุธได้ถนัด จากนั้นเกมเริ่มเดือดเมื่อทั้งคู่เร่งเครื่องเปิดหน้าแลกไม่ยั้ง จนกระทั่งยกสุดท้าย “สุริยันต์เล็ก” กดนับได้ถึง 2 ครั้ง ก่อนที่ “เดโช” จะฮึดเรียกคืน 1 นับแบบสุดมัน เมื่อครบสามยก ผู้ชี้ขาดบนเวทีชูมือให้ “สุริยันต์เล็ก” คว้าชัยด้วยคะแนนเอกฉันท์ พร้อมหยุดสถิติไร้พ่ายของ “เดโช” ได้สำเร็จ
ส่วนคู่เอกภาคอินเตอร์ “อลาเวอร์ดี รามาซานอฟ” อดีตแชมป์โลก ONE คิกบ็อกซิ่ง รุ่นแบนตัมเวต (135-145 ป.) วัย 30 ปี จากรัสเซีย ขยับรุ่นขึ้นสู้ในกติกามวยไทย รุ่นเฟเธอร์เวต (145-155 ป.) เจอกับน้องใหม่ “เดินชน ลูกเจ้าแม่ไทรทอง” วัย 20 ปี จากบุรีรัมย์
หลังเสียงระฆังยกแรกดังขึ้น “เดินชน” เปิดหน้าแลกอาวุธไม่มีเกรงใจจนอดีตแชมป์โลกต้องถอยไปตั้งหลัก ก่อนที่มวยหนุ่มชาวไทยจะมาพลาดท่าในวินาทีสุดท้ายก่อนหมดยก โดนหมัดขวาตรงของ “อลาเวอร์ดี” ซัดเข้าปลายคางเต็ม ๆ ร่วงลงไปกองกับพื้นฝืนยืนไม่ไหว ส่งให้ “อลาเวอร์ดี” คว้าชัยด้วยน็อกเอาต์ในนาทีที่ 2:59 ของยกแรก พร้อมคว้าโบนัส 350,000 บาท กลับบ้านเป็นครั้งที่สอง
ส่วนอีกหนึ่งคู่ไฮไลต์ “อเล็ก” ซานโดร โบซี หรือที่แฟนมวยชาวไทยคุ้นหูในชื่อ “อเล็ก สิงห์มาวิน” ดาวรุ่งไฟแรง วัย 16 ปี จากฝรั่งเศส เปิดตัวได้อย่างร้อนแรงหลังได้จังหวะบวกหมัดขวาเข้าใบหน้าเต็มแรงส่ง “คิริลล์ ชีชิค” คู่ชกจากรัสเซีย ร่วงหลับกลางเวที ปิดเกมด้วยน็อกเอาต์แค่เพียงยกแรก แจ้งเกิดได้แบบเต็มตัว พร้อมคว้ารางวัลโบนัส 350,000 บาท ติดมือกลับบ้านด้วย
การต่อสู้ในค่ำคืนนี้เต็มไปด้วยความดุเดือด ปรากฏว่ามีจอมบู๊ 4 ราย ทำผลงานเข้าตา บิ๊กบอส “ชาตรี ศิษย์ยอดธง” คว้าโบนัสอัดฉีดคนละ 350,000 บาท ไม่รวมค่าตัว รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,400,000 บาท (หนึ่งล้านสี่แสนบาท) ได้แก่ “จ้าว ฉงหยาง”, “อลาเวอร์ดี รามาซานอฟ”, “ยอดอุดร บีเอส.มวยไทย”และ “อเล็ก” ซานโดร โบซี
สรุปผลการแข่งขันทุกคู่ ONE ลุมพินี 124
คู่เอก สุริยันต์เล็ก พ.เย็นยิ่ง ชนะคะแนนเอกฉันท์ เดโช ป.บริรักษ์ (มวยไทย 132 ป.)
คู่รอง แมมมอส ส.สละชีพ ชนะคะแนนเอกฉันท์ เอ มุย (เมียนมา) (มวยไทย รุ่นฟลายเวต 125-135 ป.)
อเล็ก สิงห์มาวิน (ฝรั่งเศส) ชนะน็อก คิริลล์ ชีชิค (รัสเซีย) นาทีที่ 2:45 ของยกแรก (มวยไทย รุ่นอะตอมเวต 105-115 ป.)
ยอดอุดร บีเอส.มวยไทย ชนะทีเคโอ ก้องบูรพา อ.เทพสุภา นาทีที่ 2:55 ของยกแรก (มวยไทย 113 ป.)
พญาครุฑ เสือจันถกมวยไทย ชนะคะแนนเอกฉันท์ ก้องโพธิ์ชัย ลาวล้านช้าง (ลาว) (มวยไทย 123 ป.)
เด็ด ส.โชคมีชัย ชนะคะแนนไม่เอกฉันท์ สี่พลัง ส.สละชีพ (มวยไทย 112 ป.)
อลาเวอร์ดี รามาซานอฟ (รัสเซีย) ชนะน็อก เดินชน ลูกเจ้าแม่ไทรทอง นาทีที่ 2:59 ของยกแรก (มวยไทย รุ่นเฟเธอร์เวต 145-155 ป.)
จ้าว ฉงหยาง (จีน) ชนะน็อก อาร์มาน โมราดี (อิหร่าน) นาทีที่ 2:57 ของยก 2 (คิกบ็อกซิ่ง รุ่นแบนตัมเวต 135-145 ป.)
น้องแอ้ม แฟร์เท็กซ์ ชนะคะแนนเอกฉันท์ เอสเตอร์ วิโอลา (อิตาลี) (คิกบ็อกซิ่ง 112 ป.)
ฮิคารุ ฟูรุมูระ (ญี่ปุ่น) ชนะน็อก สอนไช ลาวล้านช้าง (ลาว) นาทีที่ 0:57 ของยก 2 (มวยไทย 128 ป.)
เรียวเฮอิ คุโรซาวะ (ญี่ปุ่น) ชนะคะแนนเอกฉันท์ เจย์สัน มิราลเปซ (ฟิลิปปินส์) (MMA รุ่นสตรอว์เวต 115-125 ป.)
อิวาน บอนดาร์ชัค (รัสเซีย) ชนะทีเคโอ คามาล กูเซย์นอฟ (ตุรกี) นาทีที่ 1:57 ของยก 3 (MMA รุ่นเฟเธอร์เวต 145-155 ป.)