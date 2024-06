“พระจันทร์ฉาย” ทุบแต้ม “ดิ เบลลา” ครองแชมป์โลก 2 กติกา บทสรุปศึกใหญ่ ONE ลุมพินี 68

ศึก ONE ลุมพินี 68 สร้างความเร้าใจสุดขีดให้กับแฟนกีฬาศิลปะการต่อสู้ สมเป็นรายการใหญ่ไตรมาสสอง เมื่อค่ำคืนวันศุกร์ที่ 28 มิ.ย.ที่ผ่านมา ที่สนามมวยเวทีลุมพินี (รามอินทรา) โดยนักกีฬาการต่อสู้แถวหน้าทั้ง 12 คู่ ต่างโชว์ฝีมืออันดุเดือดสร้างความประทับใจแก่ผู้ชมในกว่า 190 ประเทศทั่วโลกคู่เอกที่ทุกคนเฝ้ารอ “พระจันทร์ฉาย พีเค.แสนชัย” แชมป์โลก ONE มวยไทย รุ่นสตรอว์เวต (115-125 ป.) วัย 29 ปี เผชิญหน้า “โจนาธาน ดิ เบลลา” นักสู้อิตาลี-แคนาดา อดีตเจ้าของแชมป์โลกคิกบ็อกซิ่งรุ่นเดียวกันเพื่อชิงตำแหน่งราชัน ONE คิกบ็อกซิ่ง รุ่นสตรอว์เวตที่ว่างสองยกแรกทั้งสองฝ่ายต่างชิงไหวชิงพริบและวัดความเร็วกันไม่มีใครยอมใคร ส่วนช่วงเวลาที่เหลือ “พระจันทร์ฉาย” เร่งสปีดเปิดเกมบุกโจมตีเป็นชุดเล่นงาน “ดิ เบลลา” ได้หลายจังหวะ ครบ 5 ยก “พระจันทร์ฉาย” ชนะแต้มเอกฉันท์สวยงาม คว้าเข็มขัดแชมป์โลก ONE คิกบ็อกซิ่ง รุ่นสตรอว์เวต มาครองเป็นเส้นที่สองสมใจ นั่งแท่นแชมป์โลก 2 กติกาคนล่าสุดคู่รองของรายการ “ซุปเปอร์เล็ก เกียรติหมู่ 9” แชมป์โลก ONE คิกบ็อกซิ่ง รุ่นฟลายเวต (125-135 ป.) วัย 28 ปี จากบุรีรัมย์ รับน้องโหด “ก้องธรณี ส.สมหมาย” มวยพูดน้อยต่อยคม วัย 27 ปี จากเพชรบูรณ์ ในกติกามวยไทย รุ่นฟลายเวตภาพรวมเกมการชกตลอดทั้งสามยก เป็นทางด้าน "ซุปเปอร์เล็ก" ที่อาศัยชั่วโมงบินเหนือกว่า ดักสาดแข้งขวาโกยแต้มเป็นกอบเป็นกำ แม้ "ก้องธรณี" จะทำการบ้านมาดี ได้จังหวะตอบโต้หนัก ๆ หลายดอก แต่เมื่อครบสามยก กรรมการเห็นพ้องให้ "ซุปเปอร์เล็ก" เข้าวินไปด้วยคะแนนเอกฉันท์ เรียกความมั่นใจก่อนไปล่าบัลลังก์มวยไทยรุ่นแบนตัมเวต (135-145 ป.) จาก "โจนาธาน แฮ็กเกอร์ตี"ขณะที่อีกหนึ่งคู่เดือดที่แฟนมวยรอชมล้นหลาม “เสือแบล็ค ท.พราน49” นักชกเชื้อสายกะเหรี่ยง วัย 27 ปี จากเพชรบุรี เปิดศึกสางแค้น “เคียมรัน นาบาติ” จอมบู๊ไร้พ่าย วัย 29 ปี จากรัสเซีย ในกติกามวยไทย รุ่นแบนตัมเวต (135 – 145 ป.) โดยแม้ “เสือแบล็ค” จะชกแบบรัดกุม แต่สุดท้ายเสียท่าโดนหมัดฮุกซ้ายสุดคมของ “เคียมรัน” เข้าที่ปลายคาง หลับแบบไม่ทันตั้งตัวในเวลา 1:54 ของของยกแรก ส่งให้ “เคียมรัน” ยืดสถิติชนะรวด 3 ไฟต์ติด และคว้าโบนัส 350,000 บาท ครั้งแรก พร้อมคว้าสัญญานักกีฬา ONE เป็นคนที่ 17 ของรายการนี้ด้านศึกกู้ศรัทธาของสองอดีตแชมป์โลกคิกบ็อกซิ่ง “เพชรทนง เพชรเฟอร์กัส” นักชกเชิงสูง วัย 38 ปี จากอุดรธานี โชว์ทีเด็ดดับซ่า “อลาเวอร์ดี รามาซานอฟ” จอมหมัดนอกตำรา วัย 29 ปี จากรัสเซีย ในกติกาคิกบ็อกซิ่ง รุ่นแบนตัมเวต (135 - 145 ป.)เริ่มยกแรกต่างฝ่ายต่างชิงจังหวะออกอาวุธกันไปมาได้อย่างสนุกสุดมัน เข้าสู่ยกสองเป็นทางด้าน "เพชรทนง" ที่ยังคงเดินบี้ขนอาวุธออกมาถล่ม "อลาเวอร์ดี" ทุกทิศทุกทาง จนท้ายที่สุดนักชกนอกตำราจากรัสเซียต้องยอมจำนน ส่งให้ "เพชรทนง" ปิดจ๊อบชนะทีเคโอไปได้ในนาทีที่ 1:59 ของยกที่สองส่วนอีกหนึ่งคู่ดุเดือดที่แฟนมวยตั้งตารอระหว่าง “ป้อมเพชร พีเค.แสนชัย” และ “สุริยันต์เล็ก พ.เย็นยิ่ง” ในศึกภาคสอง กติกามวยไทย พิกัดเฉพาะ (แคตช์เวต) 132 ป. ผลปรากฏว่า“สุริยันต์เล็ก” ปล่อยหมัดปลิดวิญาณสมฉายา “ไอ้หมัดเขวี้ยงควาย” กดน็อกล้างแค้น “ป้อมเพชร” ได้แบบสะใจ ในช่วง 10 วินาที สุดท้ายก่อนหมดยกแรก เก็บแต้มชัยเป็นครั้งที่ 6 รวมถึงคว้าโบนัส 350,000 บาท ได้เป็นครั้งที่ 8 ติดต่อกัน ทำให้ยอดรวมสะสมพุ่งสูงเป็นเงิน 2.8 ล้านบาท ไม่รวมค่าตัวโดยค่ำคืนนี้มี 3 นักสู้ใจเด็ด ทำผลงานดุดันโดนใจบิ๊กบอส “ชาตรี ศิษย์ยอดธง” ไม่รอช้าสั่งมอบโบพิเศษติดมือกลับบ้านให้ทันทีคนละ 350,000 บาท ไม่รวมค่าตัว รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1.05 ล้านบาท (หนึ่งล้านห้าแสนบาท) ได้แก่ สุริยันต์เล็ก พ.เย็นยิ่ง”, “ปกรณ์ พีเค.แสนชัย” และ “เคียมรัน นาบาติ”สรุปผลการแข่งขันทุกคู่ ONE ลุมพินี 68คู่เอก พระจันทร์ฉาย พีเค.แสนชัย ชนะคะแนนเอกฉันท์ โจนาธาน ดิ เบลลา (ชิงแชมป์โลก คิกบ็อกซิ่ง รุ่นสตรอว์เวต 115 – 125 ป.)คู่รอง ซุปเปอร์เล็ก เกียรติหมู่ 9 ชนะคะแนนเอกฉันท์ ก้องธรณี ส.สมหมาย (มวยไทย รุ่นฟลายเวต 125 – 135 ป.)เคียมรัน นาบาติ ชนะน็อก เสือแบล็ค ท.พราน49 นาทีที่ 1:54 ของยกแรก (มวยไทย รุ่นแบนตัมเวต 135 – 145 ป.)เพชรทนง เพชรเฟอร์กัส ชนะทีเคโอ อลาเวอร์ดี รามาซานอฟ นาทีที่ 1:59 ของยกสอง (คิกบ็อกซิ่ง รุ่นแบนตัมเวต 135 – 145 ป.)ชาโด้ สิงห์มาวิน ชนะคะแนนเอกฉันท์ จิมมี วีโนต์ (มวยไทย รุ่นเฟเธอร์เวต 145 – 155 ป.)ปกรณ์ พีเค.แสนชัย ชนะน็อก ราฟฟี่ โบฮิค นาทีที่ 2:15 ของยกแรก (มวยไทย รุ่นแบนตัมเวต 135 – 145 ป.)ไทสัน แฮร์ริสัน ชนะคะแนนไม่เอกฉันท์ สิบหมื่น โค้ชนาย (มวยไทย รุ่นแบนตัมเวต 135 – 145 ป.)ยอดเหล็กเพชร อ.อัจฉริยะ ชนะคะแนนเอกฉันท์ คมอาวุธ เอฟเอ.กรุ๊ป (มวยไทย แคตช์เวต 140 ป.)สุริยันต์เล็ก พ.เย็นยิ่ง ชนะน็อก ป้อมเพชร พีเค.แสนชัย นาทีที่ 2:50 ของยกแรก (มวยไทย แคตช์เวต 132 ป.)คาอิโตะ ซากากูชิ ชนะคะแนนเอกฉันท์ หลาน ชานเต็ง (คิกบ็อกซิ่ง แคตช์เวต 132 ป.)โคเฮอิ วากาบายาชิ ชนะคะแนนไม่เอกฉันท์ ซานหลาง เกอซี (MMA รุ่นสตรอว์เวต 115 -125 ป.)เรียวตะ ฮาชิโมโตะ ชนะน็อก ยูโตะ อูเอโนะ นาทีที่ 2:05 ของยกแรก (มวยไทย แคตช์เวต 143 ป.)