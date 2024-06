ชั่งครั้งเดียวผ่าน! นักสู้ทั้ง 12 คู่ พร้อมเสิร์ฟความดุเดือดในศึกใหญ่ ONE ลุมพินี 68

ศึก ONE ลุมพินี 68 ยกทัพจอมบู๊ระดับแถวหน้าของวงการลุยเต็มอัตราศึก สมศักดิ์ศรีนัดใหญ่ประจำไตรมาสสองของปี พร้อมถ่ายทอดสดจากสนามมวยเวทีลุมพินี (รามอินทรา) รับชมพร้อมกันใน 195 ประเทศทั่วโลก ในวันศุกร์ที่ 28 มิ.ย.นี้ เปิดฉากเดือดคู่แรกเวลา 19.30 น.คู่เอกของรายการ “พระจันทร์ฉาย พีเค.แสนชัย” แชมป์โลก ONE มวยไทย รุ่นสตรอว์เวต (115 - 125 ป.) เตรียมตัวมาดุวัดฝีมือกับ “โจนาธาน ดิ เบลลา” นักสู้อิตาลี-แคนาดา อดีตเจ้าของแชมป์โลกคิกบ็อกซิ่งรุ่นนี้ โดยมีเข็มขัดแชมป์โลก ONE คิกบ็อกซิ่ง รุ่นสตรอว์เวต ที่ว่าง เป็นเดิมพันคู่รองของรายการ “ซุปเปอร์เล็ก เกียรติหมู่ 9” แชมป์โลก ONE คิกบ็อกซิ่ง รุ่นฟลายเวต (125-135 ป.) รับน้อง “ก้องธรณี ส.สมหมาย” มวยซ้ายเฉียบคม วัย 27 ปี จากเพชรบูรณ์ ที่เพิ่งคว้าสัญญานักกีฬา ONE มาครองได้หมาด ๆ โดยทั้งคู่จะต้องดวลกันภายใต้กติกามวยไทย รุ่นฟลายเวตอีกคู่ที่น่าติดตาม “เสือแบล็ค ท.พราน49” นักชกเชื้อสายกะเหรี่ยง วัย 27 ปี จากเพชรบุรี ขอทุ่มสุดตัวคิดบัญชีแค้นคู่ปรับเก่า “เคียมรัน นาบาติ” นักชกจอมบู๊ไร้พ่ายจากรัสเซีย โดยจะแลกเดือดกันในกติกามวยไทย รุ่นแบนตัมเวต (135 - 145 ป.)นอกจากนี้ แฟนกีฬาการต่อสู้จะได้ติดตามเชียร์ผลงานของ “เพชรทนง เพชรเฟอร์กัส” พ้นโทษแบนปะทะ “อลาเวอร์ดี รามาซานอฟ” จากรัสเซีย ขณะที่ “ชาโด้” ลุยโหดต่อเนื่องวัดแกร่ง “จิมมี วีโนต์” จากฝรั่งเศส ร่วมด้วยการคืนสังเวียนชกของ “ปกรณ์ พีเค.แสนชัย” เผชิญหน้าคู่ปรับเก่า “ราฟฟี่ โบฮิค” จากฝรั่งเศส และคู่เอกภาคอินเตอร์ “สิบหมื่น โค้ชนาย” เตรียมท้าชน “ไทสัน แฮร์ริสัน” จากออสเตรเลียยังไม่หมดเท่านี้ ยังมีนักสู้แถวหน้าของวงการ พร้อมแสดงฝีมืออีกแน่นขนัด ได้แก่ “ยอดเหล็กเพชร อ.อัจฉริยะ”, “คมอาวุธ เอฟเอ.กรุ๊ป”, “ป้อมเพชร พีเค.แสนชัย” และ “สุริยันต์เล็ก พ.เย็นยิ่ง” รวมให้ชมแบบจุใจทั้งหมด 12 คู่สำหรับนักกีฬาที่จะขึ้นชกในศึก ONE ลุมพินี ทุกคน จะต้องผ่านการวัดระดับน้ำ ชั่งน้ำหนัก และตรวจสุขภาพ ตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด โดยคำนึงถึงเรื่องสุขภาพและความปลอดภัยของนักกีฬาเป็นอันดับหนึ่ง หากมีการชั่งน้ำหนักและวัดระดับน้ำไม่ผ่าน จะมีการเจรจาตกลงกันเรื่องชดเชยค่าน้ำหนัก เพื่อให้การแข่งขันดำเนินต่อไปได้โดยนักกีฬาทั้งหมด 24 คนของศึก ONE ลุมพินี 68 ผ่านเกณฑ์การชั่งน้ำหนักและวัดระดับน้ำในร่างกายเป็นที่เรียบร้อย และจะสู้กันในพิกัดน้ำหนักตามที่ตกลงไว้ตามด้านล่างโปรแกรมการแข่งขันทุกคู่ศึก ONE ลุมพินี 68คู่เอก พระจันทร์ฉาย พีเค.แสนชัย ชั่งได้ 124.8 ป. ระดับน้ำ 1.0049 vs โจนาธาน ดิ เบลลา ชั่งได้ 123 ป. ระดับน้ำ 1.0066 (ชิงแชมป์โลก คิกบ็อกซิ่ง รุ่นสตรอว์เวต 115 – 125 ป.)คู่รอง ซุปเปอร์เล็ก เกียรติหมู่ 9 ชั่งได้ 134.6 ป. ระดับน้ำ 1.0248 vs ก้องธรณี ส.สมหมาย ชั่งได้ 133.8 ป. ระดับน้ำ 1.0207 (มวยไทย รุ่นฟลายเวต 125 – 135 ป.)เสือแบล็ค ท.พราน49 ชั่งได้ 143.8 ป. ระดับน้ำ 1.0244 vs เคียมรัน นาบาติ ชั่งได้ 145 ป. ระดับน้ำ 1.0023 (มวยไทย รุ่นแบนตัมเวต 135 – 145 ป.)เพชรทนง เพชรเฟอร์กัส ชั่งได้ 145 ป. ระดับน้ำ 1.0241 vs อลาเวอร์ดี รามาซานอฟ ชั่งได้ 144.8 ป. ระดับน้ำ 1.0031 (คิกบ็อกซิ่ง รุ่นแบนตัมเวต 135 – 145 ป.)ชาโด้ สิงห์มาวิน ชั่งได้ 154.8 ป. ระดับน้ำ 1.0218 vs จิมมี วีโนต์ ชั่งได้ 152 ป. ระดับน้ำ 1.0061 (มวยไทย รุ่นเฟเธอร์เวต 145 – 155 ป.)ปกรณ์ พีเค.แสนชัย ชั่งได้ 144.2 ป. ระดับน้ำ 1.0128 vs ราฟฟี่ โบฮิค ชั่งได้ 144.6 ป. ระดับน้ำ 1.0199 (มวยไทย รุ่นแบนตัมเวต 135 – 145 ป.)สิบหมื่น โค้ชนาย ชั่งได้ 144.6 ป. ระดับน้ำ 1.0181 vs ไทสัน แฮร์ริสัน ชั่งได้ 144.8 ป. ระดับน้ำ 1.0220 (มวยไทย รุ่นแบนตัมเวต 135 – 145 ป.)ยอดเหล็กเพชร อ.อัจฉริยะ ชั่งได้ 139.6 ป. ระดับน้ำ 1.0152 vs คมอาวุธ เอฟเอ.กรุ๊ป ชั่งได้ 139.8 ป. ระดับน้ำ 1.0174 (มวยไทย แคตช์เวต 140 ป.)ป้อมเพชร พีเค.แสนชัย ชั่งได้ 132 ป. ระดับน้ำ 1.0174 vs สุริยันต์เล็ก พ.เย็นยิ่ง ชั่งได้ 131.8 ป. ระดับน้ำ 1.0170 (มวยไทย แคตช์เวต 132 ป.)หลาน ชานเต็ง ชั่งได้ 131.2 ป. ระดับน้ำ 1.0155 vs คาอิโตะ ซากากูชิ ชั่งได้ 131.4 ป. ระดับน้ำ 1.0206 (คิกบ็อกซิ่ง แคตช์เวต 132 ป.)ซานหลาง เกอซี ชั่งได้ 123.8 ป. ระดับน้ำ 1.0155 vs โคเฮอิ วากาบายาชิ ชั่งได้ 123.6 ป. ระดับน้ำ 1.0014 (MMA รุ่นสตรอว์เวต 115 -125 ป.)ยูโตะ อูเอโนะ ชั่งได้ 141.2 ป. ระดับน้ำ 1.0136 vs เรียวตะ ฮาชิโมโตะ ชั่งได้ 141.6 ป. ระดับน้ำ 1.0232 (มวยไทย แคตช์เวต 143 ป.)