“พระจันทร์ฉาย vs ดิ เบลลา” นำทัพคู่มวยเดือด ลุยศึกใหญ่ ONE ลุมพินี 68

ความบันเทิงเดือดโดนใจแฟนกีฬาศิลปะการต่อสู้ถึงขีดสุด อัดแน่นด้วย 9 คู่มวยที่ถูกยกให้เป็นระดับคู่เอกทุกคู่ในศึก ONE ลุมพินี 68 ถ่ายทอดสดส่งต่อความเร้าใจให้ผู้ชมอีกกว่า 190 ทั่วโลก พร้อมเปิดฉากบู๊บนสังเวียนลุมพินี (รามอินทรา) ในวันศุกร์ที่ 28 มิ.ย.นี้ เริ่มคู่แรกเวลา 19.30 น.คู่เอกนำรายการ “พระจันทร์ฉาย พีเค.แสนชัย” แชมป์โลก ONE มวยไทย รุ่นสตรอว์เวต (115-125 ป.) วัย 29 ปี ลุ้นสร้างประวัติศาสตร์ขึ้นเป็นราชันสองกติกา ดวลกับ “โจนาธาน ดิ เบลลา” จอมฝีมือไร้พ่าย วัย 27 ปี ชาวแคนาดา-อิตาลี ที่เคยวืดเจอกันมาก่อนหน้านี้ เนื่องจากทำค่าน้ำไม่ผ่านเกณฑ์จนเข็มขัดหลุดบนตาชั่ง โดยศึกนี้มีบัลลังก์แชมป์โลก ONE คิกบ็อกซิ่ง รุ่นสตรอว์เวตที่ว่าง เป็นเดิมพันส่วนคู่รอง “ซุปเปอร์เล็ก เกียรติหมู่ 9” แชมป์โลก ONE คิกบ็อกซิ่ง รุ่นฟลายเวต (125 - 135 ป.) อาสารับน้องโหด “ก้องธรณี ส.สมหมาย” ที่จะขึ้นสู้ในฐานะนักกีฬา ONE ครั้งแรก ภายใต้กติกามวยไทย รุ่นฟลายเวต โดย “ซุปเปอร์เล็ก” หวังเก็บชัยเพิ่มความมั่นใจก่อนไปเจอ “โจนาธาน แฮ็กเกอร์ตี” ในศึก ONE 168 ที่สหรัฐฯ ขณะที่ “ก้องธรณี” พร้อมพิสูจน์ตัวในฐานะมวยรอง ลุ้นโอกาสหักปากกาเซียนสร้างชื่อให้โลกจำด้าน “เสือแบล็ค ท.พราน49” นักชกเชื้อสายกะเหรี่ยง วัย 27 ปี จากเพชรบุรี พร้อมกลับมาด้วยความมุ่งมั่น หวังสะสางบัญชีแค้นคู่ปรับเก่า “เคียมรัน นาบาติ” จอมบู๊ไร้พ่ายจากรัสเซีย ในกติกามวยไทย รุ่นแบนตัมเวต (135 - 145 ป.) หลังทั้งคู่เคยเจอกันที่แดนหมีขาว เมื่อเดือน ก.พ.66 โดยเป็น “เคียมรัน” ที่ใช้เวลาเพียง 29 วินาที ของยกแรก ปิดเกมน็อกไวสร้างแผลในใจให้กับ “เสือแบล็ค” มาจนถึงทุกวันนี้ต่อด้วย “เพชรทนง เพชรเฟอร์กัส” อดีตแชมป์โลก ONE คิกบ็อกซิ่ง รุ่นแบนตัมเวต (135 - 145 ป.) ได้ฤกษ์รีเทิร์นสังเวียน เผชิญหน้ากับ “อลาเวอร์ดี รามาซานอฟ” นักสู้จอมพลิ้ว จากรัสเซีย ที่มีดีกรีอดีตราชันคิกบ็อกซิ่งของรุ่นนี้เช่นกัน โดยทั้งคู่ที่ต่างเพิ่งพ้นโทษแบนกลับมา จะเปิดฉากสู้กันในกติกาคิกบ็อกซิ่ง รุ่นแบนตัมเวต หวังแย่งชิงแต้มชัยเพื่อกู้ศรัทธากลับคืนมาให้ได้“ชาโด้ สิงห์มาวิน” นักสู้ยอดกตัญญู วัย 24 ปี จากเมืองตาก กลับมาในสภาพฟิตสมบูรณ์ พร้อมเจอกับ “จิมมี วีโนต์” นักชกมากฝีมือ วัย 29 ปี จากฝรั่งเศส เจ้าของเก้าอี้เบอร์ 4 แรงกิง ONE มวยไทย รุ่นเฟเธอร์เวต (145 - 155 ป.) หลังเดิมทีทั้งคู่มีคิวประจันหน้ากันใน ศึก ONE ลุมพินี 62 เมื่อ 10 พ.ค.ที่ผ่านมา แต่ “ชาโด้” มีอาการป่วยกะทันหันขอถอนตัว โดยจะแลกเดือดกันในกติกามวยไทย รุ่นเฟเธอร์เวตนอกจากนั้นยังมีการคืนสังเวียนของ “ขวัญใจเด็กช่าง” ปกรณ์ พีเค.แสนชัย ยอดมวยจอมบู๊ระดับตำนาน วัย 33 ปี ที่หายหน้าไปทำหน้าที่ครูมวยที่ประเทศญี่ปุ่น หวนกลับมาโชว์ชั้นเชิงระดับ “ยอดมวย” ถ้วยพระราชทาน และอดีตแชมป์มวยไทยเวทีลุมพินี โดยจะพบกับคู่ปรับเก่า “ราฟฟี่ โบฮิค” นักชกชาวฝรั่งเศส วัย 32 ปี ซึ่งมีดีกรีอดีตแชมป์มวยไทยเวทีลุมพินีเช่นกัน โดย “ปกรณ์” หวังมาล้างตาหลังจากแพ้ “ราฟฟี่” ไปในการเจอกันครั้งแรกเมื่อราว 4 ปีก่อน ครั้งนี้ ทั้งคู่จะสู้กันในกติกามวยไทย รุ่นแบนตัมเวตอีกคู่ที่น่าสนใจ “สิบหมื่น โค้ชนาย” ยูทูบเบอร์และคอนเทนต์ครีเอเตอร์คนดัง วัย 29 ปี ตัดสินใจกลับมาสวมนวมขึ้นสังเวียนครั้งแรกในรอบเกือบหนึ่งปี ตามคำเรียกร้องของบรรดาเอฟซี พบกับ “ไทสัน แฮร์ริสัน” จอมดีเดือดจากออสเตรเลีย ในกติกามวยไทย รุ่นแบนตัมเวต โดยทั้งคู่หวังกลับมาเรียกความมั่นใจ หลังต่างแพ้มาในไฟต์ล่าสุดร่วมด้วยการกลับมาอีกครั้งของ “ยอดเหล็กเพชร อ.อัจฉริยะ” นักชกหมัดโหด วัย 29 ปี จากร้อยเอ็ด ที่ต้องหายหน้าไปรักษาตัวมานานเกือบครึ่งปี หลังล่าสุดแพ้คะแนนไม่เอกฉันท์ให้กับ “ทาเกียร์ คาลิลอฟ” จากรัสเซีย ในศึก ONE ลุมพินี 41 โดยรอบนี้จะโคจรมาเจอกับ “คมอาวุธ เอฟเอ.กรุ๊ป” นักสู้ฟอร์มสด วัย 25 ปี จากหนองคาย ที่ฝากผลงานชนะ 4 จาก 5 ไฟต์ ในกติกามวยไทย พิกัดเฉพาะ (แคตช์เวต) 140 ป.แถมด้วยการรีแมตช์ของคู่มวยมันระดับ 5 ดาว ระหว่าง “ป้อมเพชร พีเค.แสนชัย” มวยอาวุธคม วัย 25 ปี จากบุรีรัมย์ พบกับ “สุริยันต์เล็ก พ.เย็นยิ่ง” เจ้าของสถิติเก็บโบนัส 7 ไฟต์ติดต่อกัน วัย 27 ปี จากมหาสารคาม ในกติกามวยไทย พิกัดเฉพาะ (แคตช์เวต) 132 ป. หลังการเจอกันในศึก ONE ลุมพินี 54 ยังตราตรึง เมื่อทั้งคู่ผลัดกันร่วงโดนนับรวมกัน 5 ครั้ง ก่อนเป็น “ป้อมเพชร” เข้าวินด้วยคะแนนเอกฉันท์แบบสุดระทึกนอกจากนั้นศึกนี้ยังมีการต่อสู้ให้รับชมแบบจุใจทั้งในกติกามวยไทย, คิกบ็อกซิ่ง และการต่อสู้แบบผสมผสาน (MMA) รวมเบ็ดเสร็จทั้งสิ้น 12 คู่ รับประกันความมันชนิดที่เวทีต้องสะเทือน แฟนตัวจริงห้ามพลาดเด็ดขาดแฟนกีฬาชาวไทยสามารถจองบัตรเข้าชมในสนามผ่านทาง THAI TICKET MAJOR คู่แรกเริ่มเวลา 19.30 น. รับชมการถ่ายทอดสดทาง Watch.ONEFC.com (บางประเทศ), Facebook & YouTube ONE (บางประเทศ) และทางช่อง 7HD กด 35 (ภาษาไทย) เริ่ม 20.30 น.โปรแกรมการแข่งขันทุกคู่ศึก ONE ลุมพินี 68คู่เอก พระจันทร์ฉาย พีเค.แสนชัย vs โจนาธาน ดิ เบลลา (ชิงแชมป์โลก คิกบ็อกซิ่ง รุ่นสตรอว์เวต 115 – 125 ป.)คู่รอง ซุปเปอร์เล็ก เกียรติหมู่ 9 vs ก้องธรณี ส.สมหมาย (มวยไทย รุ่นฟลายเวต 125 – 135 ป.)เสือแบล็ค ท.พราน49 vs เคียมรัน นาบาติ (มวยไทย รุ่นแบนตัมเวต 135 – 145 ป.)เพชรทนง เพชรเฟอร์กัส vs อลาเวอร์ดี รามาซานอฟ (คิกบ็อกซิ่ง รุ่นแบนตัมเวต 135 – 145 ป.)ชาโด้ สิงห์มาวิน vs จิมมี วีโนต์ (มวยไทย รุ่นเฟเธอร์เวต 145 – 155 ป.)ปกรณ์ พีเค.แสนชัย vs ราฟฟี่ โบฮิค (มวยไทย รุ่นแบนตัมเวต 135 – 145 ป.)สิบหมื่น โค้ชนาย vs ไทสัน แฮร์ริสัน (มวยไทย รุ่นแบนตัมเวต 135 – 145 ป.)ยอดเหล็กเพชร อ.อัจฉริยะ vs คมอาวุธ เอฟเอ.กรุ๊ป (มวยไทย แคตช์เวต 140 ป.)ป้อมเพชร พีเค.แสนชัย vs สุริยันต์เล็ก พ.เย็นยิ่ง (มวยไทย แคตช์เวต 132 ป.)หลาน ชานเต็ง vs คาอิโตะ ซากากูชิ (คิกบ็อกซิ่ง แคตช์เวต 132 ป.)ซานหลาง เกอซี vs โคเฮอิ วากาบายาชิ (MMA รุ่นสตรอว์เวต 115 -125 ป.)ยูโตะ อูเอโนะ vs เรียวตะ ฮาชิโมโตะ (มวยไทย แคตช์เวต 143 ป.)