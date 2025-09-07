“สเตลลา” คว้าเข็มขัดมวยไทย รุ่นสตรอว์เวต “ชาโด้-แรมโบ้เล็ก” ควงแขนเก็บชัยสวย

รูดม่านปิดฉากลงด้วยความมันสุดระทึก สำหรับศึก ONE Fight Night 35 ที่ยิงสดสู่คอกีฬาการต่อสู้ใน 195 ประเทศทั่วโลก เมื่อช่วงเช้าวันเสาร์ที่ 6 ก.ย. ที่ผ่านมา ณ สนามมวยเวทีลุมพินี (รามอินทรา) โดยผลปรากฏว่า “สเตลลา เฮเมตซ์เบอร์เกอร์” คว้าเข็มขัดแชมป์โลก ONE มวยไทย รุ่นสตรอว์เวต (115-125 ป.) ที่ว่างอยู่มาครองได้อย่างยิ่งใหญ่
ขณะที่ “ชาโด้ สิงห์มาวิน” และ “แรมโบ้เล็ก ฉ.อจลบุญ” ทำเอาแฟนมวยชาวไทยเฮลั่นทั้งประเทศ หลังพร้อมใจกันควงแขนเก็บชัยชนะทีเคโอ เหนือคู่ชกระดับพระกาฬได้ทั้ง 2 คน
คู่เอก “แจ็กกี บุนตัน” แชมป์โลก ONE คิกบ็อกซิ่ง รุ่นสตรอว์เวต จากสหรัฐอเมริกา ดวลเดือดกับ
“สเตลลา เฮเมตซ์เบอร์เกอร์” นักสู้สาวออสเตรีย โดยมีเข็มขัดแชมป์โลก ONE มวยไทย รุ่นสตรอว์เวต ที่ว่างอยู่เป็นเดิมพัน โดยปรากฏว่า “สเตลลา” โชว์แกร่งอัด “แจ็กกี” ลงไปกอง 2 นับตั้งแต่ยกแรก เป็นฝ่ายคว้าชัยไปด้วยคะแนนเอกฉันท์ ขึ้นแท่นเป็นราชินีมวยไทยรุ่นสตรอว์เวต พร้อมสร้างประวัติศาสตร์เป็นชาวออสเตรียคนแรกที่ได้ครองตำแหน่งแชมป์โลก ONE
คู่รอง “บัมปารา คูยาเต” นักชกสัญชาติฝรั่งเศส-มาลี เปิดศึกป้องกันตำแหน่งผู้ท้าชิงอันดับ 2 ของแรงกิง ONE มวยไทย รุ่นเฟเธอร์เวต (145-155 ป.) จากผู้ท้าชิงอันดับ 3 “ชาโด้ สิงห์มาวิน” กำปั้นยอดกตัญญู ในกติกามวยไทย รุ่นเฟเธอร์เวต ซึ่ง “ชาโด้” เอาชนะทีเคโอ “บัมปารา” ไปอย่างสวยด้วยท่าเหวี่ยงหมัดกลับหลังในยกที่ 2 พร้อมพิชิตโบนัส 50,000 ดอลลาร์สหรัฐ (กว่า 1.6 ล้านบาท ตามอัตราแลกเปลี่ยนปัจจุบัน) มาครองเป็นครั้งแรกบนเวทีใหญ่
ด้าน “แรมโบ้เล็ก ฉ.อจลบุญ” จอมบู๊อาวุธหนักดวลเดือด “ดีมิทรี คอฟตุน” มวยหมัดตัวแทนทาจิกิสถาน -รัสเซีย ในกติกามวยไทย รุ่นแบนตัมเวต (135-145 ป.) โดยผลปรากฏว่า “แรมโบ้เล็ก” งัดร่างทองกดหมัดฮุกซ้ายเข้าเต็มคาง “ดีมิทรี” ร่วงลงไปกองลุกไม่ขึ้น ปิดเกมชนะทีเคโอไปในยกที่ 2 ทำสถิติเก็บชัยเป็นไฟต์ที่ 4 ติดต่อกัน พร้อมรั้งตำแหน่งผู้ท้าชิงอันดับ 4 ของแรงกิง ONE มวยไทย รุ่นแบนตัมเวต ต่อไป
อีก 2 คู่มวยที่แฟนกีฬาการต่อสู้ชาวไทยให้ความสนใจอย่างล้นหลาม เริ่มจาก “โจฮัน กาซาลี” เด็กระเบิดลูกครึ่งมาเลย์-อเมริกัน คืนฟอร์มเก่งอัดทีเคโอ “ซากาเรีย เอล จามารี” จากโมร็อกโก ตั้งแต่ยกแรก ขณะที่ “ไท รูโทโล” แชมป์โลก ONE ปล้ำจับล็อก รุ่นเวลเตอร์เวต (170-185 ป.) จากสหรัฐอเมริกา เปิดตัวในกติกา MMA อย่างสุดปัง ด้วยการหยุดสถิติไร้พ่ายของ “อาเดรียน ลี” คู่ชกสัญชาติสิงคโปร์-อเมริกัน จากการเอาชนะซับมิชชันไปในยกที่ 2
สำหรับนักกีฬาฟอร์มปังเข้าตาบิ๊กบอส “ชาตรี ศิษย์ยอดธง” และคว้าโบนัสอัดฉีดในศึกนี้มีทั้งหมด 3 คน ได้แก่ “ฮิว”, “ไท รูโทโล” และ “ชาโด้ สิงห์มาวิน” คว้าเงินรางวัลคนละ 50,000 ดอลลาร์สหรัฐ รวมยอดทั้งสิ้นกว่า 4,800,000 ล้านบาท (สี่ล้านแปดแสนบาท) ในอีเวนต์เดียว
สรุปการแข่งขันทุกคู่ศึก ONE Fight Night 35
คู่เอก สเตลลา เฮเมตซ์เบอร์เกอร์ ชนะคะแนนเอกฉันท์ แจ็กกี บุนตัน (ชิงแชมป์โลก ONE มวยไทย รุ่นสตรอว์เวต 115-125 ป.)
คู่รอง ชาโด้ สิงห์มาวิน ชนะทีเคโอ บัมปารา คูยาเต นาทีที่ 1:20 ของยก 2 (มวยไทย รุ่นเฟเธอร์เวต 145-155 ป.)
อักบาร์ อับดุลลาเอฟ ชนะทีเคโอ อิบรากิม ดาอูเอฟ นาทีที่ 3:49 ของยก 3 (MMA รุ่นเฟเธอร์เวต 145-155 ป.)
แรมโบ้เล็ก ฉ.อจลบุญ ชนะทีเคโอ ดีมิทรี คอฟตุน นาทีที่ 2:01 ของยก 2 (มวยไทย รุ่นแบนตัมเวต 135-145 ป.)
ไท รูโทโล ชนะซับมิชชัน อาเดรียน ลี นาทีที่ 4:14 ของยก 2 (MMA รุ่นไลต์เวต 155-170 ป.)
โจฮัน กาซาลี ชนะทีเคโอ ซากาเรีย เอล จามารี นาทีที่ 2:10 ของยกแรก (มวยไทย รุ่นฟลายเวต 125-135 ป.)
นาตาลี ซาลเซโด ชนะซับมิชชัน มาคาเรนา อารากอน นาทีที่ 2:42 ของยกแรก (MMA รุ่นอะตอมเวต 105-115 ป.)
ฮิว ชนะทีเคโอ จอร์แดน เอสตูปินาน นาทีที่ 1:45 ของยก 3 (คิกบ็อกซิ่ง รุ่นฟลายเวต 125-135 ป.)
