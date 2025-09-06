"กุหลาบดำ" ไล่อัดทุกยก ชนะคะแนนเอกฉันท์เหนือ “ฟิลิปเป” ศึก ONE ลุมพินี 123

ศึก ONE ลุมพินี 123 มอบความบันเทิงเต็มอิ่มให้แฟนกีฬาต่อสู้ใน 195 ประเทศทั่วโลก โดยนักสู้ทั้ง 24 คน พร้อมใจกันแสดงฝีมือสุดความสามารถ เมื่อคืนวันศุกร์ที่ 5 ก.ย. ที่ผ่านมา ณ สนามมวยเวทีลุมพินี (รามอินทรา)
คู่เอก “ฟิลิปเป โลโบ” ผู้ท้าชิงอันดับ 3 ของแรงกิง ONE มวยไทย รุ่นแบนตัมเวต (135-145 ป.) วัย 32 ปี จากบราซิล วัดแกร่ง “กุหลาบดำ สจ.เปี๊ยกอุทัย” ยอดมวยฟอร์มร้อนแรง วัย 26 ปี จากสุรินทร์ ในกติกามวยไทย รุ่นแบนตัมเวต
หลังเช็กของด้วยการแลกแข้งกันในยกแรก “กุหลาบดำ” เริ่มเดินเครื่องเบียด “ฟิลิปเป” ที่ดักจังหวะโต้กลับอย่างรัดกุม เกมค่อย ๆ ร้อนขึ้นทีละน้อยและเดือดสุดในยกตัดสิน เมื่อ “กุหลาบดำ” บุกชิงจังหวะออกหมัดและเตะซ้ายเล่นงาน “ฟิลิปเป” เข้าเป้าหลายดอก ครบ 3 ยก “กุหลาบดำ” คว้าชัยด้วยคะแนนเอกฉันท์ เก็บชัยต่อเนื่องเป็นไฟต์ที่ 4
ส่วนคู่เอกภาคอินเตอร์ “ดอนคิงส์ โยธารักษ์มวยไทย” นักสู้ไฟแรง วัย 24 ปี จากระนอง เสริมอาวุธครบเครื่องดวล “รุสตัม ยูนูซอฟ” ดาวรุ่งฟอร์มสด วัย 18 ปี จากรัสเซีย ในกติกามวยไทย รุ่นฟลายเวต
ยกแรก “ดอนคิงส์” เปิดเกมบุกยืนแลกเดือดกับ “รุสตัม” อย่างสูสี ส่วนช่วงที่เหลือ นักสู้จากแดนหมีขาวแก้เกมดี โดยเร่งจังหวะบวกแถมโชว์ลูกเล่นทั้งศอกกลับและหมุนตัวเตะเข้าโจมตี แม้ “ดอนคิงส์” จะพยายามฮึดสู้ แต่ช้ากว่าจนเสียเปรียบชัดเจน ครบ 3 ยก กรรมการเห็นพ้องให้ “รุสตัม” เป็นฝ่ายชนะคะแนนเอกฉันท์ ยืดไร้พ่ายไฟต์ที่ 5 ในรายการ
ตลอดการแข่งขันในค่ำคืนนี้ ปรากฏว่ามีนักสู้เพียงรายเดียวที่แสดงฝีมือโดดเด่นถูกใจบิ๊กบอส “ชาตรี ศิษย์ยอดธง” ได้แก่ “อายัด อัลบัด” ได้รับเงินรางวัลโบนัสพิเศษไปทันทีจำนวน 350,000 บาท (สามแสนห้าหมื่นบาท) ไม่รวมค่าตัว
สรุปผลการแข่งขันทุกคู่ ONE ลุมพินี 123
คู่เอก กุหลาบดำ สจ.เปี๊ยกอุทัย ชนะคะแนนเอกฉันท์ ฟิลิปเป โลโบ (บราซิล) (มวยไทย รุ่นแบนตัมเวต)
คู่รอง เด็ดดวงเล็ก ทีเด็ด99 ชนะคะแนนไม่เอกฉันท์ บัวเขียว ป.เปาอินทร์ (มวยไทย 138 ป.)
กฤษณะ ดาวเด่นมวยไทย ชนะคะแนนเอกฉันท์ คมอาวุธ เอฟเอ.กรุ๊ป (มวยไทย 140 ป.)
อายัด อัลบัด (อิรัก) ชนะน็อก เหนือเพชร ทีเด็ด99 นาทีที่ 2:36 ของยกแรก (มวยไทย 128 ป.)
ขุนพล เอกเมืองนนท์ ชนะคะแนนเอกฉันท์ เอดิลสัน รอดริเกส (ฝรั่งเศส) (มวยไทย 129 ป.)
ชบาแก้ว ส.แก่นจันทร์ชัย ชนะคะแนนไม่เอกฉันท์ กัสจัง แฟร์เท็กซ์ (มวยไทย 110 ป.)
รุสตัม ยูนูซอฟ (รัสเซีย) ชนะคะแนนเอกฉันท์ ดอนคิงส์ โยธารักษ์มวยไทย (มวยไทย รุ่นฟลายเวต)
ทาอิมุ ฮิซาอิ (ญี่ปุ่น) ชนะคะแนนเอกฉันท์ จาง จิงเทา (จีน) (มวยไทย 140 ป.)
โยชิดะ โคเซอิ (ญี่ปุ่น) ชนะคะแนนเอกฉันท์ โตฟาน โนเปียน (อินโดนีเซีย) (คิกบ็อกซิ่ง 131 ป.)
สานิตย์ ลูกถ้ำเสือ ชนะน็อก เอซากุ โอกาซาวาระ (ญี่ปุ่น) นาทีที่ 0:41 ของยก 2 (มวยไทย 129 ป.)
เดนิส อันดรีฟ (รัสเซีย) ชนะทีเคโอ อาดิเลต คาเลนเดรอฟ (คีร์กีซสถาน) นาทีที่ 4:33 ของยกแรก (MMA รุ่นแบนตัมเวต)
โมอิซิส โลอิส อิโลกอน (ฟิลิปปินส์) ชนะคะแนนเอกฉันท์ บาย หลินโป (จีน) (MMA รุ่นสตรอว์เวต)