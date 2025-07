อย่าไล่ให้ "เสกสรร" เลิกชกเลย / คอลัมน์ "TKO" โดย "น็อกเอาต์ แมน"

กลายเป็นอีกหนึ่งประเด็นดราม่าหลังจบศึกใหญ่ ONE ลุมพินี 114 เมื่อปลายเดือนมิถุนายน เมื่อ เสกสรร อ.ขวัญเมือง เจ้าของฉายา "คนไม่ยอมคน" พ่ายแพ้คะแนนอย่างเป็นเอกฉันท์ต่อ "ศอกผีดิบ" เมืองไทย พีเค.แสนชัยฯจากความพ่ายแพ้ในครั้งนี้ทำให้กำปั้นจอมเก๋าวัย 36 ปี ในช่วงหลัง มีสถิติการปราชัยมากกว่าเก็บชัย โดย 5 ไฟต์หลังสุด เขาแพ้ไป 3 ไฟต์ ชนะ 2 ไฟต์ จนได้รับเสียงวิจารณ์จากชาวเน็ตพอสมควรบ้างก็ไล่ให้ "เสกสรร" เลิกชกได้แล้ว บ้างก็ส่งข้อความไปถึง ONE ว่าเลิกจัด เสกสรร ชก เสียที เพราะดูเจ้าตัวจะหมดสภาพแล้ว ชกกับใครก็ดูอ่อนเปรี้ยไปหมด หรือบ้างก็ส่งข้อความไปบั่นทอนจิตใจในโซเชียลมีเดียส่วนตัวของนักมวยก่อนหน้านี้ ยอดมวยจอมเก๋าจากเมืองนครศรีธรรมราช ก็มักจะถูกแซวอยู่บ่อยๆ ว่าเป็น "ลูกรัก" ของ ชาตรี ศิษย์ยอดธง ประธาน ซีอีโอ และผู้ก่อตั้ง วัน แชมเปียนชิพ เพราะในรอบ 3 ปี นับตั้งแต่ปี 2023 เขามีไฟต์ให้ขึ้นชกมากถึง 13 ไฟต์ เฉลี่ยแล้วเจ้าตัวจะมีไฟต์ได้ขึ้นชกราว 4 ไฟต์ต่อปีแต่ก็ต้องยอมรับความเป็นจริงว่า "สังขาร" และ "อายุ" ส่งผลเป็นอย่างมากต่อการชกมวย เมื่อ 2 ปีก่อน ฟอร์มการชกของ เสกสรร ยังพอไปวัดไปวาได้ แม้รูปมวยจะดูไม่สวย แต่กระดูกยังได้เปรียบต่างชาติ ชกมัน ชกสนุก ดึงดูดแฟนๆ ให้มาติดตาม และให้กำลังใจ ก็ไม่แปลกที่จะได้ขึ้นรายการบ่อยกาลเวลาผ่านไป 2 ปี สภาพร่างกายที่เดิมทีบอบช้ำอยู่แล้ว ก็ยิ่งบอบช้ำมากขึ้นหลายเท่า ด้วยอายุอานามที่มากขึ้น ก็ไม่แปลกที่ฟอร์มการชกของ เสกสรร จะดูตกลงไปพอสมควร แต่ถ้าถามว่าเขายังชกสนุกอยู่ไหม แน่นอนว่ายังสนุก และเอ็นจอยเสมอย้อนกลับไปก่อนหน้านี้ "บอสชาตรี" เคยออกมาพูดอย่างชัดเจนว่าต้องการเห็นนักมวยเก่งๆ สมัยก่อน แต่ต้องเลิกชกไปด้วยปัจจัยหลายๆ อย่าง กลับมามีชื่อเสียงในรายการของเขาอีกครั้ง เสกสรร คือหนึ่งในนั้นเดิมที เสกสรร อ.ขวัญเมือง มีชื่อเสียงเป็นอย่างมากในวงการมวย 5 ยก ต่อยที่ไหน ที่นั่นคนดูเต็มสนาม และฉายา "คนไม่ยอมคน" ก็ไม่ได้มาเพราะโชคช่วย เพราะพี่แกแทบไม่เคยแพ้น็อกให้กับใครเลยในช่วงนั้นอย่างไรก็ตามตลอดอาชีพการชกของ เสกสรร กับวงการมวย 5 ยก แทบไม่ได้ทำให้ชีวิตเขาดีขึ้นเลยแม้แต่น้อย เพราะค่าตัวที่เทียบไม่ได้จากที่ได้รับกับ ONE ทำให้เขาไม่มีเงินเก็บ ได้แต่ประทังชีวิตเลี้ยงครอบครัวไปวันๆแต่เมื่อ ONE ลุมพินี 1 ถือกำเนิดขึ้น คนแรกที่ ชาตรี นึกถึง ก็คือ เสกสรร และนั่นก็คือจุดเปลี่ยนสำคัญในชีวิตของเขา เพราะเพียงแค่ไฟต์แรกไฟต์เดียว ที่เขาเอาชนะ ไทสัน แฮร์ริสัน แม้จะใช่การน็อก แต่ก็ได้รับโบนัส 3.5 แสนบาทไม่รวมค่าตัว จากสไตล์กรชกที่เร้าใจ ถูกใจแฟนๆหลังจากนั้นเป็นต้นมาชื่อของ เสกสรร ก็ได้โลดแล่นอยู่ในสังเวียน ONE ลุมพินี ถูกป้อนให้มีรายการขึ้นชกอยู่ตลอด ก็ไม่แปลกที่จะโดนคนเขาแซวว่าเป็นลูกรัก แต่ทำอย่างไรได้ ในเมื่อ เสกสรร มีสไตล์การชกที่น่าดู น่าเชียร์ จริงๆ ด้วยความใจสู้ ไม่ยอมแพ้ง่ายๆ แม้จะโดนคู่แข่งล่อเป้ามากแค่ไหน เขาก็ไม่ยอมศิโรราบง่ายๆเพราะฉะนั้นเลยอยากจะให้แฟนมวยเห็นอกเห็นใจ "บังสรร" เสียหน่อย กว่าที่แกจะมีทุกวันนี้ได้ ต้องเสียเวลาชกมวย 5 ยก มามากกว่า 20 ปี แต่การที่แกได้มาโชว์ฟอร์มอันสุดยอดใน ONE แค่ 3 ปี กลับทำให้ชีวิตเปลี่ยนหน้ามือเป็นหลังมือขนาดนี้ถ้าวันใดวันหนึ่งแกรู้ตัวว่าแกไม่ไหวแล้วจริงๆ ชื่อของ เสกสรร อ.ขวัญเมือง ก็คงจะเลือนหายไปเองตามกาลเวลา แต่ตอนนี้ก็อยากให้กำปั้นวัย 36 ปี ได้ขึ้นชก เก็บเงินเก็บทองไปเรื่อยๆ ครอบครัวจะได้อยู่กันแบบสุขสบาย