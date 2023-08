(คลิป) "ชาตรี" ใจป้ำต่อเนื่อง ควักเงิน 1 แสนบาท แจกหนุ่มผู้โชคดีเข้าชม ONE ลุมพินี ประจำ

ชาตรี ศิษย์ยอดธง บิ๊กบอสของศึกวัน แชมเปียนชิพ จัดเซอร์ไพรส์อีกครั้งให้แก่แฟนมวยที่เข้ามาชม ONE ลุมพินี แบบติดขอบสนาม ซึ่งก่อนหน้านี้ได้มอบเงินแสนให้แฟนมวยสาวไปแล้วหนึ่งคนชมคลิปล่าสุดเมื่อวันที่ 25 สิงหาคมที่ผ่านมา ในศึก ONE ลุมพินี 30 "บอสชาตรี" ทำอีกหนึ่งเซอร์ไพรส์มอบเงิน 100,000 บาท ให้กับ "พี่เกม" หนุ่มผู้โชคดีที่ถือเป็น ONE ซูเปอร์แฟน มาชมมวยวัน ลุมพินี แบบติดขอบสนามเป็นประจำทั้งนี้ "พี่เกม" เปิดเผยว่าตนชื่นชอบ เสกสรร อ.ขวัญเมือง มากที่สุดในศึก ONE ลุมพินี และตนก็เดินทางมาชมแบบติดขอบสนามเป็นประจำตั้งแต่รายการนี้จัดการแข่งขันไฟต์แรกๆ อีกด้วย