"ชาตรี" ใจป้ำ แจกเงินคนดู 1 แสนบาท ตอบแทนหลังมาดู ONE ลุมพินี ติดขอบสนามประจำ

ชาตรี ศิษย์ยอดธง ประธานวัน แชมเปียนชิพ ทำบิ๊กเซอร์ไพรส์กลางเวที แจกเงินให้กับคนดู 100,000 บาท เป็นการตอบแทนแฟนมวยหญิงรายหนึ่งที่เดินทางมาชม ONE ลุมพินี เป็นประจำทั้งนี้ในศึก ONE ลุมพินี 27 เมื่อค่ำคืนวันที่ 4 สิงหาคมที่ผ่านมา คู่เอกเป็นการชกกันระหว่าง ตะเภาแก้ว สิงห์มาวิน กับ ไทสัน แฮร์ริสัน ซึ่งเป็นฝ่ายหลังที่เอาชนะน็อกในยกแรก คว้าโบนัส 350,000 บาทอย่างไรก็ตามช่วงระหว่างพักเบรกการแข่งขัน พิธีกรเชิญแฟนมวยหญิงรายหนึ่งที่ชื่อว่า "คุณดาว" ขึ้นมาบนเวที โดยประกาศว่าเธอคนนี้คือแฟนมวยพันธุ์แท้ที่ซื้อบัตรเข้ามาชมการแข่งขัน ONE ลุมพินี แทบทุกไฟต์ตั้งแต่แรก"บิ๊กบอสชาตรี" จึงจัดการมอบตำแหน่ง ONE Super Fan ให้แก่เธอ พร้อมจัดเซอร์ไพรส์แบบจุกๆ ด้วยเงิน 100,000 บาท ทำเอาคุณดาวถึงกับกลั้นน้ำตาไว้ไม่อยู่ และดีใจจนพูดไม่ออกเลยทีเดียวทั้งนี้ "คุณดาว" เปิดเผยว่าเธอชื่นชอบในกีฬามวยไทย และชอบดูมวย ONE มาก โดยเธอซื้อบัตรเข้ามาเชียร์ ONE ลุมพินี ตั้งแต่รายการมีแรกๆ จนถึงวันนี้ก็ 20 กว่าไฟต์แล้ว และรู้จักนักกีฬาในสังกัด ONE หลายคน