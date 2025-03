รออยู่นะ "แฮ็กเกอร์ตี" เคลียร์คิวรอ "รถถัง" หลัง "บอสชาตรี" ประกาศอยากจัดศึกภาค 3

บิ๊กบอส “ชาตรี ศิษย์ยอดธง” ผู้ก่อตั้ง ประธาน และซีอีโอ วัน แชมเปียนชิพ ประกาศว่าทั่วโลกจะได้ชม “รถถัง จิตรเมืองนนท์” หวนมาเจอกับคู่ปรับเก่าอย่าง “โจนาธาน แฮ็กเกอร์ตี” ในอนาคตอย่างแน่นอน“รถถัง” เพิ่งโชว์ฟอร์มโหดถึงประเทศญี่ปุ่นด้วยการปล่อยหมัดเด็ดอัดน็อก “ทาเครุ เซกาวา” นักชกซูเปอร์สตาร์เจ้าถิ่น ด้วยเวลาเพียง 80 วินาทีตั้งแต่ยกแรก คว้าโบนัส 5 หมื่นดอลลาร์ (ราว 1.7ล้านบาท ) ในศึก ONE 172 เมื่อบ่ายวันอาทิตย์ที่ 23 มี.ค.ที่ผ่านมาหลังจบเกม บิ๊กบอส “ชาตรี” แถลงข่าวต่อหน้าสื่อมวลชลในงาน ซึ่งหนึ่งในเรื่องที่มีการกล่าวถึงคือไฟต์ต่อไปของ “รถถัง”โดยได้เผยว่ามีความเป็นไปได้สูงที่คู่ชกคนต่อไปของซูเปอร์สตาร์ชาวไทย จะเป็นอดีตคู่ปรับเก่าอย่าง “แฮ็กเกอร์ตี” ในกติกามวยไทย ซึ่งคาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้นี้อย่างแน่นอน“รถถัง ทำผลงานได้ยอดเยี่ยมมาก ๆ ไฟต์ต่อไปของเขาจะได้เจอกับ แฮ็กเกอร์ตี ในกติกามวยไทย”แน่นอนว่าฝั่งของ “แฮ็กเกอร์ตี” เมื่อได้ยินคำพูดของ “บอสชาตรี” แล้ว ก็อดใจไม่ไหวโพสต์ข้อความลงหน้าเฟซบุ๊ก “Jonathan Haggerty” เปิดเผยความรู้สึกถึงโอกาสที่จะรีแมตช์ภาคสามกับ “รถถัง” สั้น ๆ ว่า“เราไม่ได้เจอกันนานแล้วนะ เจอกันเร็ว ๆ นี้”สองภาคแรกของ “รถถัง vs แฮ็กเกอร์ตี” เกิดขึ้นในช่วงที่ทั้งคู่ยังชกในกติการุ่นฟลายเวต (125-135 ป.) ซึ่งทั้งสองครั้งจบลงด้วยชัยชนะของ “รถถัง” โดยปัจจุบัน “แฮ็กเกอร์ตี” ถือครองตำแหน่งแชมป์โลก ONE คิกบ็อกซิ่ง รุ่นแบนตัมเวต (135-145 ป.) ต้องมาตามลุ้นกันว่าเส้นทางของทั้งสองคนจะกลับมาบรรจบกันอีกครั้งเมื่อไหร่ ห้ามพลาด!